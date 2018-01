Karjalainen: Tupakoinnin lopettaminen säästäisi yli 11000 elämää

Jos tupakointi loppuisi Suomesta kokonaan seuraavien kymmenen vuoden aikana, vältettäisiin vuoteen 2037 mennessä yli 15 000 syöpätapausta ja yli 11 000 syöpäkuolemaa, kirjoittaa sanomalehti Karjalainen. Juttu löytyy tästä (siirryt toiseen palveluun).

Kaikkiaan uusista keuhkosyöpätapauksista vältettäisiin 22 prosenttia. Arviot perustuvat Suomen Syöpärekisterin ja Terveyden ja hyvinvoinnin tutkijoiden laskelmiin.

Tuntuvinta olisi keuhko- ja henkitorvisyövän väheneminen. Yksin näiden syöpien aiheuttamat kuolemat vähenisivät ajanjaksolla yli kymmenellätuhannella. Tupakointi on Syöpärekisterin tilastojohtajan, Helsingin yliopiston dosentin Janne Pitkäniemen mukaan parhaiten tunnettu elämäntapoihin liittyvä syövän riskitekijä.

Tupakointi on Suomessa jo pitkään vähentynyt, ja Suomen tupakkalain tavoitteena on tupakoinnin lopettaminen maassa vähitellen kokonaan. Tästäkin syystä on Pitkäniemen mukaan kiinnostavaa tarkastella, mitkä tupakoinnin loppumisen vaikutukset syövän ilmaantumiseen olisivat.

–Jos tupakointia todella onnistutaan vähentämään, syöpätaakkaa voidaan pienentää varsin huomattavasti, Pitkäniemi toteaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tupakkatilaston mukaan 20-64-vuotiaista suomalaisista noin 15 prosenttia tupakoi. Miesten ja naisten välinen ero on miltei olematon. Vielä 20 vuotta sitten tämän ikäisistä miehistä tupakoi 28 ja naisista 19 prosenttia.

Lähteet: Karjalainen