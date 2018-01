Suurhäiriö maksaa sähköyhtiölle miljoonia, mutta maakaapelointi se vasta kallista onkin

Heti joulun jälkeen alkanut sähkönjakelun suurhäiriö Pohjois-Karjalan Sähkön toiminta-alueella saatiin uudenvuodenpäivänä tilanteeseen, ettei taloja enää ollut ilman sähköjä. Vajaan vuorokauden normaalitilanteen jälkeen räntä- ja lumisateen kaatamat puut katkoivat sähköjä taas tiistaina Ylä-Karjalassa sadoilta PKS Sähkönsiirron asiakkailta.

PKS Sähkönsiirron toimitusjohtaja Arto Gylén ynnää suurhäiriön hinnan kohonneen jo miljoonaluokkaan. 170 ihmistä, 10 puunkorjuukonetta ja 5 helikopteria tekivät töitä monta vuorokautta kellon ympäri.

– Operatiivinen toiminta maksoi 200 tuhatta euroa päivässä, Arto Gylén laskee.

Yli 12 tunnin sähkökatkosta sähköyhtiön asiakkaat saavat vakiokorvauksen, joka on ollut laissa vuodesta 2003. Pohjois-Karjalassa on taloja, joista sähköt olivat poissa useita vuorokausia.

– Korvauksia tulemme maksamaan noin miljoona euroa.

Sähköyhtiön asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään korvauksen saadakseen, vaan katko hyvitetään seuraavassa laskussa, kertoo Gylén. Sulaneet pakastimisissa olleet hirvenlihat tai mansikat eivät ole sähkönsiirtoyhtiön korvattavia, vaan niistä korvauksia tulee hakea kotivakuutuksien kautta.

Linjoja raivataan läpi vuoden

Pohjois-Karjalan Sähkön siirtoyhtiö PKS Sähkönsiirto Oy on kamppaillut sähkönjakelun suurhäiriön kanssa joulun jälkeisen ajan. Kun tilanne uuden vuoden vaihduttua näytti jo helpottavan, tuli uusi raskas räntäsade ja katkaisi sähköjä jälleen sadoista talouksista Ylä-Karjalassa, Valtimon ja Nurmeksen alueella.

Tykkylumitilanteessa taipuvat ohuet puut ja tällä kertaa lumikuorma taittoi myös mäntyjen isoja oksia ja latvoja. Ongelma tiedostetaan sähköyhtiössä ja raivaustöitä linjoilla tehdään myös ennaltaehkäisevästi joka vuosi.

– Käymme vuosittain läpi 500 kilometriä linjaa. Lisäksi päätehakkuualueilla tehdään leveämmät linjat kuin vaadittu 10 metriä, näin ne saadaan pysymään huoltovapaina jopa 20-30 vuotta, Arto Gylén sanoo.

Pohjois-Karjalassa on 10 tuhatta kilometriä sähkölinjoja, joten työ on hidasta. Sähköjohtojen upottaminen maahan poistaisi maanpäälliset riskit. Silti sitä tehdään vain taajamissa, syy on rahassa.

– Linjojen raivaustyö maksaa 3,5 miljoonaa euroa vuodessa. Maakaapelointi on 10 kertaa kalliimpaa, toimitusjohtaja Gylén sanoo.

Sähkönsiirtoyhtiön ainoa tulonlähde ovat maksavat asiakkaat.