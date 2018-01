Poliisi tutkii AfD-populistipuolueen kansanedustajan muslimitviittiä Saksassa

Saksassa oikeistopopulistisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen jäsen on päätynyt poliisitutkinnan kohteeksi muslimivastaisten kommenttiensa takia.

Saksalaisviestinten mukaan puolueen liittopäiväryhmän varapuheenjohtaja Beatrix von Storch julkaisi kommenttinsa ensin Twitterissä sen jälkeen, kun Kölnin poliisi oli tviitannut muun muassa hyvän uudenvuoden toivotukset myös arabiaksi. Von Storch kysyi tviitissään, julkaisiko poliisi arabiankielisen tviitin rauhoittaakseen "barbaarisia joukkoraiskaavia muslimimiesjoukkoja".

Saksan yleisradioyhtiön ARD:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) von Storchia epäillään kansankiihotuksesta.

Julkaisi kommenttinsa myös Facebookissa

Von Storchin tviitti on sittemmin kadonnut Twitteristä. Muun muassa Der Spiegel -lehti kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Twitter sulki von Storchin tilin hetkeksi. Samoin teki myös Facebook, jossa von Storch myöhemmin julkaisi kommenttinsa. Von Storch itse on puolustanut sanomisiaan ja on sanonut, että hänen kommenttiensa poistamisessa on kyse sensuurista.

Kölnissä varauduttiin uudenvuoden viettoon jälleen vahvistetuin poliisivoimin. Kaksi vuotta sitten uudenvuodenyönä satoja naisia ahdisteltiin Kölnin keskustassa. Oikeudessa epäillyiksi nimetyt olivat valtaosin pohjoisafrikkalaisia ja arabeja.

Läntisen Saksan yleisradioyhtiön WDR:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) tänä uudenvuodenaattona Kölnissä ei ollut ongelmia nuorten miesten joukkojen kanssa.

AfD nousi syyskuun vaaleissa ensimmäistä kertaa Saksan liittopäiville. Puolueen kannatus oli 12,6 prosenttia, jolla se sai 94 paikkaa liittopäiviltä. Beatrix von Storch valittiin berliiniläisestä vaalipiiristä.

