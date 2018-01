Vuosikymmenten pahin sähkövika sai kainuulaiset kekseliäiksi: Peseytyjiä kunnantalolla ja lämmittelijöitä terveysasemalla

Sähkölinjoja painava tykkylumi on aiheuttanut ongelmia viime viikon torstaista lähtien etenkin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

Mistä on kyse? Laajat sähkökatkot kiusaavat yhä Kainuuta. Osa kodeista on ollut ilman sähköä yli neljä vuorokautta.

Sähkökatkot eivät ole aiheuttaneet vakavia vaaratilanteita ihmisille. Yksittäiset ihmiset ovat hakeneet suojaa muun muassa kunnantaloilta ja terveysasemilta.

Sääolosuhteet ja lumi vaikeuttavat korjaustöitä. Loiste Energiaverkko Oy ei pysty vielä arvioimaan milloin sähköt saadaan palautettua kaikkialle.

Lähes 1300 taloutta on yhä ilman sähköä Kainuussa. Ihmiset ovat joutuneet sinnittelemään ilman sähköä jopa yli neljä vuorokautta. Pitkään ilman sähköä on ollut kymmeniä ihmisiä ainakin Kajaanin eteläpuolella Lehtovaaran alueella.

Sähkökatkokset ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti – vuodenvaihteessa vikasuma koski pahimmillaan 6500 Loiste sähköverkon asiakasta.

Vielä maanantaina Loiste ennusti, että tiistaina sähköttä olisi enää noin sata asiakasta, mutta nyt vikamäärä on kasvussa. Tiistaiaamupäivän aikana sähkökatkojen määrä on vaihdellut jatkuvasti.

Sähkölinjojen päälle kerääntyneen tykkylumen vuoksi kainuulaiset eivät ole olleet hengenvaarassa, mutta muutamia ihmisiä on viety suojaan terveysasemille muun muassa kodin kylmettymisen vuoksi. Viikonlopun aikana Kainuun sote on lisännyt kotihoidon ja ensihoidon valmiutta.

Loiste Sähköverkko Oy ei uskalla vielä luvata, milloin viat saadaan korjattua. Varhain tiistaiaamuna pienimmillään vain 40 taloutta oli ilman sähköä, mutta aamun edetessä sähkökatkot ovat lisääntyneet. Sähköverkon vikatilannetta (siirryt toiseen palveluun) (Loiste Sähköverkko Oy) voi seurata verkossa Loisteen verkkosivuilta.

Kainuussa ei ole ollut vakavia hätätilanteita sähkökatkojen vuoksi. Loiste Sähköverkko Oy

Harvinaisesta tilanteesta huolimatta Kainuun pelastuslaitoksella on takanaan rauhalliset puolitoista vuorokautta. Pyhien aikana tehtäviä oli eniten lauantaina. Valtaosa tehtävistä on liittynyt tielle kaatuneisiin tai kaatumassa oleviin puihin. Myöskään Kainuun pelastuslaitoksen tietojen mukaan ihmishenkiä ei ole ollut vaarassa.

Viikonloppuna Kainuun pelastuslaitos varoitti mahdollisista häiriöistä hätänumeroon 112 soittaessa. Pelastuslaitoksen mukaan myös matkapuhelinverkon ongelmat ovat vähentyneet, mutta tilanne ei ole vielä palautunut normaaliksi. Hätätilanteisiin varauduttiin viikonloppuna Kainuun palo- poliisi- ja terveysasemilla.

Kainuun kunnissa ihmisille on tarjottu lämpimiä tiloja ja keitto- ja peseytymismahdollisuutta muun muassa kunnantaloilla. Vain muutamat henkilöt ovat joutuneet lähtemään kotoa hakemaan apua. Viranomaiset ovat kehottaneet sähkökatkoalueilla asuvia varautumaan hankkimalla vettä, ruokaa, paristoja taskulamppuihin ja radioihin sekä korostaneet myös naapuriavun merkitystä. Apuaan ovat tarjonneet myös jotkin kyläyhdistykset ja metsästysseurat.

"Tunnelma on odottava"

Viikonvaihteessa Kainuun pelastuslaitos lisäsi miehitystä paloasemilla, mutta tämänhetkisistä tehtävämääristä selvitään tavanomaisella valmiudella.

Tilanne on ollut erikoinen myös pelastuslaitoksen näkökulmasta. Kainuun pelastuslaitoksen apulaispalopäällikön Reino Huotarin mukaan apua ja tietoa on viety syrjäseudulle kekseliäilläkin tavoilla. Puolangalla valmistauduttiin lauantai-iltana siihen, että taksit lähtevät kiertämään sähkökatkoalueelle, mikäli puhelinverkko kaatuu.

– Kainuun alueella ei ole vastaavia kokemuksia tämän tyyppisestä tykkylumitilanteesta, kertoo Kainuun pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö Reino Huotari

Lumisadetta ja nollakelia on tulossa, eli märkää lunta. Vilho Hartikainen

Muun muassa Hyrynsalmella ihmisille on tarjottu kunnantalolla keitto- ja peseytymismahdollisuutta uudenvuodenaatosta lähtien. Myös vapaaehtoiset ovat olleet mukana auttamassa. SPR:n vapaaehtoinen Pentti Remes kertoo, että noin kymmenen ihmistä on hakenut vettä ja muutama ikäihminen on käynyt kunnantalolla peseytymässä. Remeksen mukaan ihmiset ovat suhtautuneet poikkeukselliseen tilanteeseen rauhallisesti.

– Tunnelma on odottava, että mitähän tästä seuraa. Ihmiset ovat helpottuneita, että saavat apua. Sitä ihmetellään kovasti, että miksi kestää näin kauan. Sääennuste ei kauhean hyvältä näytä, kun lumen voima on niin valtava, Remes kertoo.

Hyrynsalmella vapaaehtoiset ja viranomaiset kokoontuivat myös tiistaiaamuna ja auttamisvalmius pidetään yhä päällä.

Suomussalmella kunnan omistama Kiannon kuohut -kylpylä avasi uudenvuoden aattona ovensa (siirryt toiseen palveluun) (MTV) maksutta kuntalaisille, joiden kotona on sähkökatkos. Kylpylässä sai myös ladata puhelinta tai käydä nettikahvilassa. Sunnuntain aikana kylpemässä kävi kylpylän arvion mukaan noin 50–60 ihmistä.

Kännykkä latautui traktorissa

Kajaanissa Lehtovaaran kylässä asuva Pentti Sirviö eli vaimonsa kanssa ilman sähköä 2,5 vuorokautta. Puulämmitteisessä talossa asuva eläkeläinen osasi odottaa mahdollisia katkoksia, kun hän seurasi sääolosuhteita joulun jälkeen.

Sirviö varautuikin sähkökatkoksiin jo ennakkoon laskemalla juomavettä sankoihin. Sähkökatkoksen pituus kuitenkin yllätti.

– En muista, että koskaan olisi ollut sähköt poikki yli vuorokautta. Sikäli se oli erikoinen kokemus.

Kajaanin Lehtovaarassa asuva Pentti Sirviö vietti vuodenvaihteen vaimonsa kanssa kynttilän loisteessa. Jarmo Nuotio / Yle

Sirviön kodissa vältyttiin vesipulalta, sillä taloon saatiin sangolla vettä kaivosta. Kylmäkään ei yllättänyt puulämmitteisessä talossa, vaan Sirviöt tekivät ruokaa tavanomaiseen tapaan puuhellalla. Kännykkä puolestaan sai virtaa traktorissa. Lehtovaaralaiset osaavat varautua sähkökatkoksiin jatkossakin, mutta etenkin matkapuhelinverkon ongelmat huolettavat.

– Siinä rupeaa miettimään, että mistä menen soittamaan, jos sattuu vaikka tulipalo, kun aletaan kynttilöiden kanssa touhuamaan. Sekin vaara on olemassa, toteaa Sirviö.

Myös pakasteiden kohtalo mietityttää.

– Pakastimien sulaminen on suuri ongelma. Jos ollaan useampi vuorokausi sähköttä, siinä näkyy jo taloudelliset vahingot. En tiedä, korvaako niitä mikään.

Poikkeuksellinen tilanne

Loisteella ei muisteta, milloin sen alueella olisi ollut viimeksi yhtä laaja vika.

– Olen ollut 30 vuotta talossa, eikä sinä aikana ole ollut yhtä pahaa tilannetta. Juttelin vanhemman työntekijän kanssa, joka tullut taloon 45 vuotta sitten ja asunut keskellä Hyrynsalmea. Hän sanoi ettei muista tällaista talvea, Hartikainen kertoo.

Maastossa on tällä hetkellä yli 60 moottorikelkkaa, mönkijää ja muuta ajoneuvoa, mutta tilanne on lumenpaljouden vuoksi vaikea. Maastossa korjataan vikoja ja raivataan puustoa, joka on vaarassa kaatua sähkölinjojen päälle.

Lunta on satanut lisää ja sää on lauha, joten Loiste Sähköverkon korjaustyöt etenevät haastavissa olosuhteissa. Loiste Sähköverkko Oy

– Korjaustyöt ovat todella haastavia, koska maa ei ole jäässä ja maastossa on pehmeitä paikkoja. Kelkoilla ei päästä ojien yli, ennen kuin lapioidaan lumivalli. Se on todella haastavaa, sanoo Loisteen verkostoautomaatiopäällikkö Vilho Hartikainen.

Loisteella toivotaan seuraaviksi päiviksi 2–3 asteen lämpötilaa, joka pudottaisi lumet puista. Sääennuste ei näytä korjaustöiden kannalta hyvältä. Tällä hetkellä Ilmatieteen laitos lupaa Kainuuseen tiistai-iltaan asti lumisadetta ja lauhaa säätä.

– Todella huonolta näyttää. Lumisadetta ja nollakeliä on tulossa, eli märkää lunta, toteaa Hartikainen.

Sähkökatkojen kanssa on kamppailtu joulun jälkeen myös Pohjois-Karjalassa. Siellä sähköttä on tällä hetkellä yli 1000 taloutta.