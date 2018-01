Stockmann saattaa myydä Kirjatalon Helsingin keskustassa

Tavarataloketju Stockmann saattaa myydä Helsingin keskustassa olevan Kirjatalo-kiinteistön. Kiinteistö tunnetaan varsinkin siinä toimivasta Akateemisen Kirjakaupan myymälästä.

Stockmann perustelee myynnin selvittämistä sillä, että kiinteistö on nyt kokonaan ulkopuolisten kumppaneiden käytössä, kun Stockmann Herkun liiketoiminta myytiin S-ryhmälle nyt vuodenvaihteessa.

– Koska Stockmann ei enää harjoita kiinteistössä omaa liiketoimintaansa, Kirjatalo on luokiteltu yhtiön taseessa sijoituskiinteistöksi 31.12.2017 alkaen. Stockmannin hallitus on myös päättänyt tutkia Kirjatalo-kiinteistön mahdollista myyntiä, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Kirjatalon suunnittelija on arkkitehti Alvar Aalto ja sen vuokrattava kokonaispinta-ala on 8 861 neliömetriä. Kiinteistön suurimmat vuokralaiset ovat Bonnier Books (Akateeminen Kirjakauppa), HOK-Elanto (Stockmann Herkku), Isku Invest (Sisustusmaailma) ja Technopolis (UMA Esplanadi). Lisäksi kiinteistössä on useita muita liike- ja toimistovuokralaisia.

Kauppalehden haastattelema (siirryt toiseen palveluun) kiinteistökonsultin edustaja arvioi, että Stockmann voisi saada Kirjatalosta jopa 100 miljoonaa euroa.

Stockmann kertoo lisäksi, että Pietarissa sijaitsevan kauppakeskus Nevsky Centren mahdolliseen myyntiin liittyvä selvitystyö jatkuu.

Stockmannin Herkut tänään suljettuina

Stockmann tiedotti tänään myös, että Herkun Suomen liiketoiminnan myynti uudelle omistajalle, S-ryhmän osuuskaupoille, on toteutunut vuoden 2017 viimeisenä päivänä.

Siirrosta johtuen Herkut ovat kiinni Suomessa tänään ja myymälät avautuvat jälleen huomenna keskiviikkona.

Kauppaan sisältyi Stockmann Herkun koko liiketoiminta ja henkilöstö Suomessa. Suomessa S-ryhmän osuuskaupat aloittivat eilen Stockmannin kiinteistöissä vuokralaisina tai alivuokralaisina. Baltiassa Stockmann jatkaa itse Herkkujen liiketoimintaa tavarataloissaan.

Kauppahinta 27 miljoonaa euroa maksettiin kaupan toteutumisen yhteydessä, ja kaupalla oli Stockmannille noin 20 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus.

