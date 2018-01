Kuusi huippujuttua lauantai-iltaan – ylläty näistä

Doly Mondalin kodin keittiöstä puuttuvat ikkunat, sillä slummi on rakennettu niin tiiviisti. Mikrokupulamppu tuo valoa ruoanlaittoon ja muihin kotitöihin.

Intian slummit valaistaan Suomesta inspiraationsa saaneella lampulla: "Kysyntä on todella kovaa"

Kävimme kolkatalaisessa slummissa tutustumassa valaisimeen, jollainen on tarkoitus asentaa miljooniin sähköttömiin koteihin Intiassa. 30-vuotias Doly Mondal on lamppuunsa tyytyväinen: lapset ovat pärjänneet koulussa paremmin, kun iltaisin näkee tehdä läksyjä.

Jenny Matikainen / Yle

Suomalaismiehet seikkailivat itsensä korealaisten sydämiin oudossa tv-ohjelmassa – nyt tuhannet kysyvät heiltä, kannattaako tänne tulla lomalle

Olympialaisiin valmistautuvassa Etelä-Koreassa tiedetään Suomesta joulupukin ja muumien lisäksi nyt myös maassa tosi-tv-tähdiksi nousseet jyväskyläläismiehet.

Stina Tuominen / Yle

Näin Venäjä vaikuttaa: Liettua syyttää Venäjää korruption kylvämisestä – samalla Suomessa vaietaan energiahankkeiden vaikutuksista

Suomessa Venäjän energiahankkeiden turvallisuuspoliittisista vaikutuksista on totuttu vaikenemaan. Liettuassa liian tiiviit kytkökset venäläisenergiaan voivat tuhota poliittisen uran.

Yle

Downshiftaaja kohtaa töitä paiskivan johtajan – "Jos siivoojalla ei ole intohimoa, miten sanot hänelle, että tee enemmän?"

Jarmo Vestolan tavoite on lopettaa työnteko 45-vuotiaana. Miksi työnteko on pahasta? kysyy yritysjohtaja Aarne Aktan Vestolalta, kun he tapaavat A-studion Kuplat-sarjan kuudennessa osassa.

Kirka Sainio Antti Haanpää / Yle

"Sä olet tullut hulluksi, mä muutan kokonaan äidille!" – Neljän lapsen isä luopui lentämisestä ja muutti saunansa varastoksi suojellakseen ilmastoa

Miten käy yhteen lapsiperheen elämä ja ilmastonsuojelu? Kirka Sainion kahdeksanvuotiaan pojan tiuskahdus johti aikanaan siihen, ettei Sainio luopunutkaan maitotuotteista ympäristön hyväksi. Jääkaapissa on edelleen juustoa.

Marjukka Talvitie / Yle

Tupakka muuttui koko kansan tavasta harvojen paheeksi – He kaikki näkevät sen arjessaan

Tupakan suosion väheneminen ja lain tiukennukset näkyvät konkreettisesti eri puolilla suomalaista arkea. Baarimikko, palomies, isännöitsijä, työsuojelutarkastaja ja tupakoitsija kertovat, miten.