Uusi rynnäkkö työpaikkojen seksuaalista häirintää vastaan – filmitähdiltä miljoonien rahasto oikeuden hakemiseen

Elokuva-alalla työskentelevät naiset ovat aloittaneet Yhdysvalloissa kampanjan työpaikkojen seksuaalista häirintää vastaan. Kampanja on nimeltään Time's Up eli vapaasti suomennettuna Kello on lyönyt, ja se avattiin vuodenvaihteessa koko sivun ilmoituksella New York Times -lehdessä.

Kampanjan avaukseksi laaditun avoimen kirjeen takana on yli 300 näyttelijää, käsikirjoittajaa ja ohjaajaa. Kirjoittajat sanovat kutsuvansa naisia kaikkialla taistelemaan muutoksen puolesta.

– Seksuaalinen häirintä saa usein jatkua, koska tekijät ja työnantajat eivät joudu koskaan kohtaamaan mitään seurauksia. Kehotamme Hollywoodin paljastuksista uutisoivaa mediaa käyttämään yhtä paljon aikaa siihen, että tutkitaan lukemattomia tapauksia vähemmän arvostetuilla ja hehkutetuilla aloilla, New York Timesin verkkosivuillakin julkaistussa kirjeessä todetaan (siirryt toiseen palveluun).

Kirjeessä asetutaan erityisesti tueksi espanjankielisille maataloustyöntekijöille, joiden järjestö Alianza Nacional de las Campesinas tuki kirjeitse Hollywoodin naisia marraskuussa, kun ahdisteluepäilyjä alkoi ryöpsähtää julkisuuteen.

Miljoonien dollarien oikeusapurahasto

Hollywood-tähdet kirjoittavat ymmärtävänsä etuoikeutetun asemansa ja sanovat haluavansa auttaa ennen kaikkea niitä naisia ja miehiä, joilla ei ole varaa puolustautua. Kampanjassa on muun muassa perustettu rahasto, josta voi saada avustusta oikeustoimista aiheutuviin kustannuksiin. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) 15 miljoonan dollarin rahastosta on kasassa 13 miljoonaa.

Mukana kampanjassa ovat muun muassa Hollywoodin eturivin näyttelijät Natalie Portman, Cate Blanchett, Nicole Kidman ja Emma Stone. Allekirjoittajiin kuuluu myös näyttelijä Ashley Judd, joka toi yhtenä ensimmäisistä julkisuuteen elokuvatuottaja Harvey Weinsteiniin kohdistuneet ahdisteluepäilyt.

Kirjeen on allekirjoittanut myös näyttelijä Alyssa Milano, jonka tviitin on katsottu laukaisseen liikkeelle loppuvuodesta 2017 laajalle levinneen #metoo-kampanjan.

Lähteet: AFP