Tänään kenkämyyjänä, huomenna inventoimassa kiviä – nainen teki tuuraamisesta itselleen harvinaisen ammatin

Mistä on kyse? Suomussalmelainen Marjut Korhonen on toiminut marraskuusta lähtien sijaispalveluyrittäjänä. Hän tuuraa yrittäjiä tai yritysten työntekijöitä.

Sijaisille on tarvetta etenkin pienillä paikkakunnilla, missä ei ole isoja vuokratyöyrityksiä.

Runsaat 10 vuotta sitten Suomeen puuhattiin yrittäjien valtakunnallista sijaisjärjestelmää, mistä yrittäjät olisivat voineet etsiä itselleen sijaisia. Järjestelmän vakiinnuttaminen jäi kesken.

Korhosen kaltaisia yksittäisiä sijaispalveluyrittäjiä on Suomessa vielä vähän.

Suomussalmi

Kenkäkaupan tiskin takana on hymyilevä nainen. Suomussalmelainen Marjut Korhonen on tehnyt marraskuusta lähtien unelmatyötään. Hän tuuraa yrittäjiä tai yritysten työntekijöitä silloin, kun apua tarvitaan nopeasti.

– Päivät ovat vaihtelevia, koska pääsen tekemään monenlaisia hommia. Kenkäkaupassa työskentely on tuttua, koska olen aikaisemmin myynyt kenkiä, mutta olen tehnyt myös esimerkiksi kiviainesinventaariota ja toiminut tuote-esittelijänä leiville, Marjut Korhonen kertoo.

Korhonen piti aikaisemmin urheilukauppaa 20 vuotta. Yrittäjäperheestä lähtöisin oleva Korhonen tietää, miten vaikeaa yrittäjän on saada itselleen vapaapäiviä tai löytää tuuraajaa työntekijälle.

– Kun lopetin oman yritykseni kesällä, ajattelin, että jotain tällaista hommaa haluaisin tehdä. Voisin auttaa yrittäjäkollegoita joko tuuraamalla heidän työntekijöitään tai paikkaamalla yrittäjien omia menoja. Silloin yrityksen ovia ei tarvitse laittaa kiinni, jos tulee pakollinen meno, varsinkin yksinyrittäjillä, Korhonen kertoo.

Ammattitaitoinen väki valuu muualle

Suin päin Korhonen ei sijaispalveluyrittäjäksi ryhtynyt, vaan ennen toiminimen perustamista hän teki kyselyn alueen yrityksille sijaispalvelun tarpeesta. Vastaus oli selkeä: sijaisia tarvitaan monella toimialalla.

– Ammattitaitoista työvoimaa on ollut aina haastavaa saada lyhyisiin työsuhteisiin, mutta tänä päivänä se on vielä vaikeampaa. Ammattitaitoinen väestö tahtoo valua Suomussalmeltakin paikkoihin, missä töitä on tarjolla. Se on ymmärrettävää, kertoo 20 vuotta yrittäjänä toiminut Sirpa Jäske Ämmän Leivästä.

Ämmän Leivässä tuuraajia on koulutettu itse tai yritys on käyttänyt kiireapulaisina vuokratyövoimaa.

– Homma onnistuu, jos voi käyttää samaa henkilöä, joka on niin sanotusti ajettu sisään hommiin. Helpoiten tekijöitä on löytynyt palveluun ja myyntiin, mutta esimerkiksi keittiön puolelle ja tuotantoon on vaikea löytää vuokratyövoimaa, Jäske kertoo.

Kenkäkauppias Taina Huotari (taustalla) tarttui heti tilaisuuteen, kun Marjut Korhonen kertoi yritysideastaan. Huotarin mukaan valmiin ihmisen palkkaaminen lyhyellä varoitusajalla vähäksi aikaa on ollut aikaisemmin mahdotonta. Kimmo Hiltunen / Yle

Tuuraajille on tarvetta etenkin pienemmillä paikkakunnilla, missä ei ole isoja henkilöstövuokrausyrityksiä.

– Varsinkin yksinyrittäjät ovat tupella ajankäytön kanssa. He eivät pääse minnekään, koska sijaista ei löydy. Isommissa kaupungeissa on isompi mittakaava, ja monilla on kiireapulaisia tai osa-aikaisia työntekijöitä, joten he eivät ole niin yksin, kertoo Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen.

Teen sitä, mihin minut on otettu ja se on kaikista mukavinta. Marjut Korhonen

Suomussalmelaisen kenkäkaupan yrittäjä Taina Huotarin mukaan pienellä paikkakunnalla osaavan tuuraajan palkkaaminen lyhyellä varoitusajalla on mahdotonta.

– Olen hieman kateellisena kuunnellut, kun joku kollega Etelä-Suomesta on messuilla sanonut, että hänellä on luottohenkilö vuokratyöfirmassa, joka tuli paikkaamaan. Silloin on helppo lähteä, kun tietää, että yritys jää osaaviin käsiin, Huotari kertoo.

Sijaispalvelujärjestelmä heräämässä henkiin

Suomessa on runsaat 283 000 yritystä, joista noin 180 000 on yksinyrittäjiä. Suomen Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Natalia Härkin sanoo, että yksinyrittäjien määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– Sijaisten tarve nousee esille eri puolilla Suomea. Yksinyrittäjyys on kasvussa uusien itsensä työllistämisen muotojen, kuten kevyt yrittäjyyden myötä. Kun toimitaan yksinyrittäjinä, on haasteellista ottaa aikaa työhyvinvointiin, jaksamiseen, yritystoiminnan kehittämiseen, opiskeluun tai loman pitämiseen, Härkin kertoo.

Kenkäkaupassa työskentely on Marjut Korhoselle luontevaa, sillä hän oli aikaisemmin 20 vuotta urheilukauppayrittäjänä. Kimmo Hiltunen / Yle

Lähes puolet yrittäjistä tekee yli 50-tuntista työviikkoa (siirryt toiseen palveluun) (Suomen Yrittäjät). Tavatonta ei ole, että yksinyrittäjä tekee töitä myös sairaana, koska yritystä ei ole varaa pitää kiinni tai osaava sijaista ei ole mahdollista palkata.

– Yrittäjä on sairaana töissä tai lappu on luukulla, niin se usein menee. Joissakin tapauksissa perheen jäsenet pystyvät auttamaan, mutta sekään ei ole pitkässä juoksussa hyvä ratkaisu, jatkaa Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen.

Lappuakaan ei hevillä luukulle laiteta, koska se olisi huonoa asiakaspalvelua, eikä kassa kilahtelisi. Yrittäjä joutuu venymään.

– Olen ollut kohta 7,5 vuotta yrittäjänä, enkä ole pitänyt yhtään sairauspäivää. Olen ollut sairas ja olen ollut töissä, kenkäkauppias Taina Huotari myöntää.

Tämä voisi toimia myös siinä hyvänä välivaiheena yrittäjälle, kun hän pohtii ensimmäisen työntekijän palkkaamista Natalia Härkin

Suomeen puuhattiin reilut 10 vuotta sitten valtakunnallista sijaispalvelujärjestelmää (siirryt toiseen palveluun) (Turun Sanomat), mistä yrittäjä olisi voinut etsiä itselleen sijaista. Sijaisia koulutettiin eri puolilla maata, mutta valtakunnallistaminen hiipui hiljalleen julkisen rahoituksen päättyessä.

– Se oli hyvin pidetty ja toimiva malli, mutta järjestelmän vakiinnuttaminen jäi kesken, sanoo Suomen Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Natalia Härkin.

Suomussalmelaisen Marjut Korhosen yritysidea ei siis ole uusi, mutta yksittäisiä sijaispalveluyrittäjiä on Suomessa vielä vähän. Vanha Puotiska-malli (siirryt toiseen palveluun)(Karjalainen) on heräämässä henkiin myös muualla maassa.

– Tällä hetkellä valtiovallan taholta etsitään keinoja, joilla pystyttäisiin edistämään ensimmäisen työntekijän rekrytointia. Tämä voisi toimia myös siinä hyvänä välivaiheena yrittäjälle, kun hän pohtii ensimmäisen työntekijän palkkaamista, Härkin nostaa esiin.

Myyntityöstä parhaat palat

Suomussalmelaisessa kenkäkaupassa talvikengät ovat löytäneet uuden omistajan. Marjut Korhonen sanoo, että tuuraajana hän tekee samaa myyntityötä, mitä yrittäjä itse tekisi päivän aikana.

– En minä lähde yrityksen tilejä katsomaan, jos yrittäjä ei sitä erikseen pyydä. Ihan kaikkea en tietenkään pysty tekemään: en voi lähteä fysikaaliseen hoitolaitokseen hieromaan ja hoitamaan, koska ne eivät kuulu kaupalliseen alaan, Korhonen naurahtaa.

Suomussalmelainen Marjut Korhonen sanoo tekevänsä nyt unelmatyötään. Hän voi keskittyä asiakaspalveluun, mikä on kaupanteossa mieluisinta. Kimmo Hiltunen / Yle

Uusi työsarka vie Korhosta paikasta toiseen Ylä-Kainuussa. Tulevaisuudessa tarkoituksena on laajentaa reviiriä kattamaan koko Kainuu. Sijaispalveluyrittäjänä Korhonen tekee työkseen sitä, mikä on kaikista mieluisinta – asiakaspalvelua.

– Yrittäjänä myyntityö oli vain pieni osa arkea, vaikka se on tärkein osa. Nyt minun ei tarvitse miettiä, onko mainonta, markkinointi, kirjanpito tai tilaukset kunnossa. Teen sitä, mihin minut on otettu ja se on kaikista mukavinta. Tykkään juuri siitä, että saan olla asiakkaiden kanssa, Korhonen kertoo.