Savonia-kirjallisuuspalkinto Asko Sahlbergille: "Meidän täytyy uskaltaa katsoa pimeyttä silmiin, jotta voimme kulkea valoa kohti"

Kirjallisuuden Savonia-palkinto on myönnetty Asko Sahlbergin romaanille Amandan maailmat. Se on pysäyttävä tarina maahanmuuttajanuoren kanssa ystävystyvästä naisesta. Kertomuksen keskiössä ovat sotaa paenneet ihmiset ja vaikeus ymmärtää ympäröivää maailmaa.

Teoksen päähenkilö Amanda on viettänyt suojattua ja rauhaisaa elämää talossa kaupungin laidalla. Naisen elämä muuttuu, kun hänen ja nuoren pakolaispojan tiet kohtaavat.

Raadin mukaan Amandan maailmat on onnistuneesti tiivistetyllä kielellä kirjoitettu ajankohtainen teos, joka näyttää mallia, miten yksittäinen pieni ihminen voi omalta osaltaan antaa tilaa suvaitsevuudelle.

Savonia palkitut 2018 Asko Sahlberg: Amandan maailmat

2017 Virve Sammalkorpi: Paflagonian perilliset

2016 Karo Hämäläinen: Yksin

2015 Jouni Tossavainen: New Yorkin lentävä suomalainen

2014 Antti Heikkinen: Pihkatappi

2013: Pirjo Hassinen: Popula

2012: Marko Kilpi: Elävien kirjoihin

2011: Esko-Pekka Tiitinen: Kiven sylissä

2010: Jukka Itkonen: Laululinnun saarella

2009: Anna Krogerus: Kuin ensimmäistä päivää

Sahlbergin näkökulma on raadin mielestä elämän monipuolisuutta ymmärtävä, hänestä meissä kaikissa vuorottelevat sekä hyvä että paha, niin turvapaikanhakijoissa kuin kantaväestössäkin, niin auttajissa kuin autettavissakin.

– Teos on taattua Sahlbergin tavaramerkiksi noussutta kuvausta rujosta ja melkeinpä luotaantyöntävästä maailmasta, jossa kuitenkin varjojen lomassa paikoin pilkistää valoakin. Kaikki nähdään elämän kolhimin silmin.

Palkinnolla iso merkitys Sahlbergille

Savonia-palkinto on Ruotsin Göteborgissa nykyisin asuvalle Sahlbergille jo toinen. Edellisen kerran hänet palkittiin vuonna 2003 teoksestaan Höyhen. Hän on myös ollut useita kertoja Savonia-ehdokkaana. Heinolassa syntynyt Sahlberg kirjoitti aikoinaan ylioppilaaksi Vesannolla.

– Palkinnolla on minulle iso merkitys. Ensinnäkin sen takia, että sen arvostus on kasvanut vuosi vuodelta. Nykyisin se on yksi harvoista todella merkittävistä palkinnoista suomalaisessa kirjallisuudessa. Minulla on myös tietty tausta täällä Savossa, joten se lämmittää erityisesti, iloitsee Sahlberg.

Hän kertoo ettei halunnut nostaa esille ainoastaan pakolaisuuteen liittyviä kielteisiä asioita, vaan kertoa myös jostain yleispätevästä inhimillisyydestä. Sahlbergin mielestä ihmisten olisi hyvä pohtia enemmän omia mahdollisuuksiaan, luonnettaan ja kykyjään hyvään.

– Meidän täytyy myös uskaltaa katsoa pimeyttä silmiin, jotta voimme kulkea valoa kohti, Sahlberg toteaa.

Raati luki 61 teosta, kuusi valittiin ehdokkaaksi

Kuopion kaupungin myöntämä Savonia-palkinto jaetaan tunnustuksena vuonna 2017 ilmestyneestä merkittävästä savolaisesta kaunokirjallisesta teoksesta. Kaikkiaan raati luki viime vuoden aikana 61 Savonia-palkinnon piiriin kuuluvaa kaunokirjallista teosta, joista kuusi valittiin ehdolle. Savonia-palkinto on jaettu vuodesta 1986 lähtien. Vuoden 2018 Savonia-palkintoraha on suuruudeltaan 12 000 euroa.

Savonia-palkinnon valitsi raati, jonka jäseninä toimivat KYSin viestintäjohtaja Varpu Puskala, opettaja Jaakko Kosunen, lähihoitaja-valmentaja Atik Ismail, toimittaja Seppo Kononen, toimittaja Jussi Tuovinen, fyysikko Jukka Liukkonen, näyttelijä Auli Poutiainen, filosofian tohtori Matti Vanhanen sekä opiskelija Pia Laakoli.

Muut ehdokkaat olivat Marjo Heiskasen Mustat koskettimet, Jukka Itkosen Aprillipäivä, Mikko Kamulan Ikimetsien sydänmailla, Pasi Lampelan Kehä ja Jyri Vartiaisen Ystävä.

Viime vuonna Savonia-palkinnon sai Virve Sammalkorven Paflagonian perilliset.