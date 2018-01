Lahja-automaatti vai ainutlaatuinen kunniatehtävä? Ylen kysely: Kummiuskaan ei ole niin kuin ennen

Kummivanhemmuus on murroksessa. Tämä käy ilmi niin Yle Uutisten kyselyyn vastanneiden vastauksista, kuin myös Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntakasvatuksen asiantuntija Jari Pulkkisen kanssa tehdystä haastattelusta.

– Samalla lailla kun yhteiskunta muuttuu, niin kummius muuttuu sen mukana. Meillä on nykypäivänä paljon asioita ja ihmisten täytyy miettiä, että mihin käyttävät aikaansa. Samalla ihmiset miettivät, miten aikaa riittää omalle kummilapselle, Pulkkinen kertoo.

Kummius koetaan yhä kunniatehtäväksi, josta voi muodostua elinikäisiä ystävyyssuhteita. Yle Uutisten kyselyyn vastanneista suuri osaa kokee kummiuden luottamuksen osoituksena vanhemmilta ja ainutkertaiseksi kunniatehtäväksi.

Moni tunnustaa pohtineensa tehtävän ottamista pitkään.

Ensimmäistä kummin tehtävää mietin jopa pitkään, uskallanko ottaa kunniatehtävän vastaan. :) Uskalsin. Ja kyllä kannatti! Parhaita kunniatehtäviä maailmassa.

Vaati harkintaa mutta en ole kertaakaan kieltäytynyt, olen kolminkertainen kummi.

Toimin doulana synnytyksessä, joten kummilapseni on minulle erityisen rakas.

Kummius on tehtävä, johon ei pidä lähteä kevyesti, mutta jonka todeksi eläminen on helppoa, kunhan vain pitää huolen, että kummilapsi on yksi osa kummin elämää.

Itku tuli (ilosta), varsinkin kun meitä pyydettiin pienen tyttövauvan kummeiksi.

Arvostan saamaani tehtävää paljon ja haluan osaltani vaikuttaa kummilapseni maailmankuvaan.

Moni vastaajista harmitteli, kuinka vähän pystyy osallistumaan kummilapsensa elämään. Tätä ei Pulkkisen mukaan tarvitse murehtia.

– Kummius on erilaista eri ikävuosina. Ei kenenkään tarvitse kantaa huonoa omatuntoa siitä, jos ei jonain tiettynä hetkenä ehdi olla yhteydessä kummilapseensa. Jokainen hoitaa kummin tehtävää omien voimavarojensa ja mahdollisuuksien mukaan, Pulkkinen toteaa.

Enemmän lahja-automaatti kuin henkinen tuki?

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon (siirryt toiseen palveluun) mukaan kummi huolehtii lapsen kristillisestä kasvatuksesta yhdessä vanhempien kanssa. Hän voi esimerkiksi osallistua kummilapsen kanssa seurakunnan toimintaan ja rukoilla lapsen puolesta.

Moni vastaajista korostaa kummiuden kristillistä puolta ja vanhempien tukemista.

Kummin tehtävä on rukoilla kummilapsen puolesta, keskustella hänen kanssaan uskonasioista, opettaa rukoilemaan ja käymään kirkossa, jos mahdollista. Opettaa, että usko ei ole mikään erityinen asia, vaan se on ihan tavallista. Opettaa, että uskonto ei ole mikään kuolemanvakava asia.

Kummin tärkein tehtävä on rukoilla kummilapsen puolesta. Kummin tehtävä on kyväksyttävää toteuttaa sillä persoonalla ja niistä lähtökohdista, joita kullakin on. Ei ole yhtä tapaa olla kummi. Parhaimmillaan kummi on läsnä kummilapsen elämässä omana itsenäni.

Kristillinen kasvatuskin olisi tärkeää, mutta en taida itse tuntea sellaisia kummeja, jotka erityisesti panostaisivat siihen

Auttaa ja tukea kasvatuksessa, olla turvallinen aikuinen lähipiirissä. Ei vain lahjasampo.

Mika Kanerva

Monen vastaajan mielestä kummivanhempi on kuitenkin kristillisen kanssakasvattajan sijaan nykypäivänä enemmän lahja-automaatti.

Nykyään kummius tuntuu painottuvan lahjojen osteluun.

Jos siihen liittyy hengellinen puoli, niin kummius on kunniatehtävä. Eikä pyydetä lahja-automaatiksi.

Kummin kuuluisi olla mukana kasvattamassa lasta yhdessä lapsen vanhempien kanssa.

Jari Pulkkisen mukaan kirkko kannustaa kummeja pitämään yhteyttä omaan kummilapseensa.

– Kummeilla on iso rooli, koska he ovat luottoaikuisia, jotka vanhemmat ovat valinneet huolella omalle lapselleen. Kummius on elinikäinen ystävyyssuhde kummin ja kummilapsen välillä, Pulkkinen kertoo.

Kirkko pyrkii järjestämään kummien ja kummilasten välistä toimintaa. Tällä jääkiekon SM-liigakaudella kirkko järjestää muun muassa kummipelejä ympäri Suomea osana Kumminkaa-toimintaa.

– Lisäksi on kummiuinteja, kummileirejä ja esimerkiksi kummiristeilyjä, Pulkkinen kertoo.

Voiko kummiudesta kieltäytyä?

Kummius koetaan tehtävänä, josta on hankala kieltäytyä. Kyselyyn vastanneet kertovat pelänneensä, että kieltäytyminen pilaisi välit vanhempiin. Jari Pulkkisen mukaan tehtävästä on hyväksyttävää kieltäytyä.

– Kummiksi suostuminen on jokaisen henkilökohtainen päätös. Jos kokee, että ei esimerkiksi oman elämäntilanteensa vuoksi halua ryhtyä kummiksi, niin tottakai kummiudesta voi myös kieltäytyä, Pulkkinen kertoo.

Muutamat vastaajista ovat kokeneet, että kummin tehtävä on taakka ja riesa, josta olisi pitänyt osata kieltäytyä. Osa tunnustaa, että on kieltäytynytkin.

Olen kieltäytynyt jo kahdesti.

Toivoisinkin että kummin tehtävästä kieltäytyminen olisi hyväksytympää. Jotkut vanhemmat pyytävät kummeiksi kaukaisiakin tuttuja vain jotta lapsella olisi paljon kummeja ja tulisi paljon lahjoja, sitten ei kuitenkaan pidetä yhteyttä kumpaankaan suuntaan kun sitä läheistä suhdetta ei alunperinkään ollut. Myös jos kummilapsia alkaa olla liikaa, se alkaa olla taakka.

Mielestäni on ikävää pyytää kummiksi lapseton henkillö, joka ei edes erityisemmin pidä lapsista.

Kyllä kummius on kunniatehtävä, tosin olisin halunnut kieltäytyä kummiudesta kerran, koska en pitänyt kummilapsen äidistä, serkustani, eli ryhdyin kummiksi suvun velvoittamana.

Olen joskus kieltäytynyt, mutta sitä ei kuunneltu. Suhde oli sitä, että lähetin lahjoja jouluna ja syntymäpäivänä. Kiitosta ei kuulunut koskaan.

Yle Uutisten tekemään kyselyyn vastasi anonyymisti yli tuhat vastaajaa.

Lue lisää: 4-vuotias Eemil Pernaa sai uuden kummitädin – Uusien kummien lisääminen harvinaista