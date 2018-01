Seteliväärennöksen tuntee näpeissään – aito kahisee ja tuntuu lujalta

Savonlinnan poliisin tutkinnassa on tällä hetkellä kaksi väärennettyä 500 euron seteliä. Kaupungissa uudenvuodenyönä havaitut setelit löytyivät eri paikoista. Väärennetyt setelit liittyvät toisiinsa, mutta niillä oli eri käyttäjät. Molemmissa tapauksissa käyttäjä oli yksittäinen ihminen.

Molemmista väärennetyistä viisisatasista on kirjattu rikosilmoitukset. Rikosylikonstaapeli Sari Laukkanen kertoo väärennettyjen setelien paljastuneen siten, että niitä oltiin käyttämässä.

– Toinen oli ostoyritys, ja toisella oli onnistuttu ostamaan. Väärän rahan käyttö on myös yrityksenä rangaistava teko, Laukkanen muistuttaa.

Väärennetyt setelit ovat tällä hetkellä poliisin teknisessä tutkinnassa. Poliisin tietoon ei ole tullut lisää väärennöksiä.

Seteliväärennökset aiheuttavat kauppiaille harmaita hiuksia. Rikosilmoituksen tehtyään kauppiaalla on asianomistajana oikeus vaatia korvausta. Korvauksen saaminen saattaa kuitenkin kestää jopa vuosia, koska esitutkinta- ja syyteharkinta-ajat vaihtelevat. Jos vastaaja todetaan varattomaksi, niin korvauksen periminen menee ulosoton kautta.

Viisisatasia harvoin normaalikäytössä

Väärennettyä seteliä voi joskus olla vaikea tunnistaa. Normaalikäytössä 500 euron seteli ei ole kovin yleinen. Laukkanen arvelee löytyvän myös ihmisiä, jotka eivät ole koskaan nähneet tai pitäneet viisisatasta kädessään.

Setelin aitoutta arvioitaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miltä seteli tuntuu kädessä.

– Setelipaperi valmistetaan puhtaasta puuvillasta, se on kahisevaa ja tuntuu lujalta, Laukkanen selventää.

Laukkanen arvioi Savonlinnasta löytyneiden väärennettyjen setelien materiaalin olevan kopiopaperia. Viisisatasista puuttuivat aidon setelin turvatekijät, kuten vesileima, turvalanka ja hologrammi. Vesileima näkyy, kun seteliä katsotaan valoa vasten. Turvalanka puolestaan on osa setelipaperia, setelin sisällä, ja siinä on omat merkintänsä. Aidon setelin näkyvin osa on hologrammi.

– Aidossa 500 euron setelissä on oma tunnusmerkkinsä. Setelin takasivulla oikeassa alakulmassa on numero 500, ja kun seteliä kallistetaan niin numero vaihtaa väriä, Laukkanen opastaa.