Vallilan konepajan kohtalo edelleen avoin – VR: Ex-suurlähettiläällä pari kuukautta aikaa miettiä, syntyykö kauppa vai ei

VR:n entisen, Helsingin Vallilassa sijaitsevan konepajakompleksin kohtalo on edelleen osin avoin, kerrotaan VR:ltä.

Aiemmin marraskuussa uutisoitiin, että Yhdysvaltojen entinen suurlähettiläs Bruce Oreck on ostamassa konepaja-alueen. Oreck sanoi Ylen haastattelussa, että "vuoden loppuun mennessä meidän pitäisi tietää, miten tässä käy".

Nyt VR:n kiinteistöjohtaja Ari Mäkinen kuitenkin kertoo, että neuvotteluaikaa Oreckin kanssa on päätetty jatkaa helmikuun loppuun saakka.

– Hänellä on yksinoikeus nyt parin kuukauden ajan miettiä, syntyykö kauppa vai ei, Mäkinen sanoo Ylelle.

– Me olemme tehneet hänelle esityksen niistä ehdoista, joilla kauppa voisi syntyä. Kauppahinnasta sinänsä on ehkä yhteinen ymmärrys, mutta tällaisessa monimutkaisessa kokonaisuudessa on paljon selvitettäviä asioita.

Sen takia Mäkisen mukaan todettiin, että neuvotteluille myönnetään kaksi kuukautta lisää aikaa.

Yle Uutiset ei ole tavoittanut Oreckia tai hänen edustajaansa kommentoimaan neuvotteluja.

Ari Mäkinen kertoo, että neuvottelut koskevat alueen entistä maalaamoa, kokoonpanohallia sekä sähköistä hallia.

– Mitä tulee muihin kiinteistöihin – siinä on kolme pienempää, jotka tunnetaan nimillä paja, voimala ja lasipalatsi –, niin ne on myyty joulukuun loppupuolella pois.

Tämän kolmikon on ostanut kehitysyhtiö Vallilan Ratapiha, Mäkinen sanoo.

Lisää aiheesta:

Yhdysvaltojen ex-suurlähettiläs Bruce Oreck: "Vallilan Konepajan ostaminen on tapani kiittää suomalaisia" (16.11.2017)

Yhdysvaltojen ex-suurlähettiläs Oreck aikoo ostaa Vallilan Konepaja-kompleksin (6.11.2017)