Pohjoisnavalle kalastuskielto ennen kuin jäät sulavat

Arktisen keskuksen johtajan, professori Timo Koivurovan mukaan sopimus pyrkii vastaamaan ilmaston lämpenemiseen joka sulattaa napajäätä ja houkuttaa kalaparvia Pohjoisnavan vesille. Koivurova on kansainvälisesti tunnettu kansainvälisen merioikeuden asiantuntija.

Jään poistuminen mahdollistaa tulevaisuudessa kalastuksen Pohjoisnapaa ympäröivällä kansainvälisellä merialueella. Siksi valtiot ovat ryhtyneet ennalta rajoittamaan tuon alueen kalastusta. Viime marraskuussa Jäämeren viisi rantavaltiota Kanada, Norja, Tanska, Venäjä ja Yhdysvallat pääsivät sopuun määräaikaisesta kalastuskiellosta. Niiden lisäksi sopijapuolia ovat Euroopan Unioni, joka kalastusasioissa edustaa myös Suomea sekä Etelä-Korea, Islanti, Japani ja Kiina.

– Arktinen merijäähän kapenee tosi nopeasti ja sitä sulattaa ilmastonmuutos. Nyt jo kesäaikaan noin 40 prosenttia siitä keskeisestäkin Jäämerestä on avointa vettä. Arvioidaan, että vuosina 2030–2040 me nähdään ensimmäistä kertaa kun Jäämeri on jäävapaa kesäaikana niin tämä luonnollisesti mahdollistaa kalastuksen, sanoo Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaja, professori Timo Koivurova.

Kielto antaa aikaa tutkimukselle

Sopimus Jäämeren keskiosan kansainvälisen merialueen määräaikaisesta 16 vuoden kalastuskiellosta on määrä lopullisesti allekirjoittaa ensi vuonna. Kansainvälisen merioikeuden asiantuntija pitää saavutuksena sitä, että valtiot suurvallat mukaan lukien sopivat kalastuskiellosta ennen kuin kalastus tuolla jäistä vapautuvalla maapallon pohjoisimmalla merellä on alkanut.

– Se, että ylipäänsä pystytään kieltämään kalastus ennen kuin se on ehtinyt alkamaan, se on minun mielestä se ihan keskiössä oleva asia, minun mielestä se on todella hieno asia, Koivurova toteaa.

Määräaikainen kalastuskielto antaa aikaa tutkia muutoksen vaikutuksia. Ympäristöjärjestöjen ja myös joidenkin valtioiden tavoite on suojella Pohjoisnavan merialue pysyvästi tulevaisuudessa. Koivurovan mukaan Suomi on 2013 arktisessa strategiassaan ilmoittanut pyrkimykseksi Pohjoisnapaa ympäröivien merialueiden suojelun. Professorin mukaan tämä vastaa myös ympäristöjärjestöjen tyytyväisyyttä kalastuskieltoon ja tavoitteeseen suojella merialueita.

