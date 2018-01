Kotimainen Viulisti-elokuva havahtui #metoo-kampanjasta – Matleena Kuusniemi: "Roolihahmoni on se kusipää, jonka ei kuuluisi sotkeutua oppilaaseensa"

Sen piti olla tarina intohimosta, mutta viime syksyn jälkeen monet katsovat Viulisti-elokuvaa vallankäytön näkökulmasta.

– Heti ensimmäinen kohtaus elokuvan alussa. Jo siinä tulee "me too", hämmästelee näyttelijä Olavi Uusivirta, joka esittää elokuvassa nuorta ja lahjakasta viulistia.

Uusivirran esittämää Anttia opettaa Matleena Kuusniemen näyttelemä huippuviulisti Karin, joka joutuu onnettomuuden jälkeen etsimään elämälleen uuden suunnan.

Kuusniemi on huojentunut siitä, että Viulisti kuvattiin kokonaisuudessaan ennen seksuaalisen häirinnän tapetille nostanutta sosiaalisen median kampanjaa.

– Olen iloinen siitä, että "me too" tuli vasta elokuvan jälkeen. Voi olla, että olisin nyt tehnyt Karinin paljon asenteellisemmin. Hän on se kusipää, joka käyttää hyväkseen valta-asemaansa, ja jonka ei kuuluisi sotkeutua oppilaaseensa.

Vallankäytön nouseminen elokuvan kantavaksi teemaksi on elokuvan tekijöiden kannalta luonteva osa prosessia, sillä kaiken takana on draama. Klassinen musiikki on intohimolaji ja täynnä kertomattomia tarinoita.

– Se on tosi kova laji, jota harjoitellaan paljon. Opetustilanteet ovat usein kahdenkeskisiä. Laji herättää voimakkaita tunteita, ja opetustyö vaatii fyysistä läheisyyttä. Tämä kaikki tarjoaa kiinnostavan miljöön draamalle, toteaa ohjaaja Paavo Westerberg.

Hän korostaa, että tarinan voisi kertoa minkä tahansa intohimolajin yhteydessä.

– Tämä voisi tapahtua yhtä hyvin esimerkiksi urheilumaailmassa, teatterin puolelta nyt ensimmäistä kertaa elokuvan pariin lähtenyt Westerberg huomauttaa.

Matleena Kuusniemen esittämä, naimisissa oleva Karin (Matleena Kuusniemi) tekee Antille (Olavi Uusivirta, vas.) saman kuin Darren (Kim Bodnia) teki aikoinaan Karinille. Mjölk Movies, Malla Hukkanen

Uusivirta harjoitteli viulunsoittoa puoli vuotta

Westerberg vei kameran lähelle tapahtumia, jotta monille vieras klassisen musiikin maailma avautuisi uudella tavalla. Näyttelijöille ratkaisu tiesi viulutunteja hartsittomalla eli käytännössä ääntä tuottamattomalla jousella, sillä soitosta haluttiin katseen kestävää.

Uusivirta aloitti valmistautumisen rooliaan varten puoli vuotta ennen kuvausten alkua.

– Olin juuri nähnyt Whiplash-elokuvan ja luin haastattelun, jossa Miles Teller kertoi harjoitelleensa rumpujen soittoa kaksi tuntia päivässä kolmen kuukauden ajan.

Uusivirran mukaan Ryan Gosling harjoitteli pianonsoittoa suunnilleen saman verran La La Landia varten.

– Ajattelin, että mun tarvitsee harjoitella vähintään yhtä paljon, koska kyse on viulusta, näyttelijä hymyilee.

Opettajakseen Uusivirta sai Sanna Salmenkallion, johon ohjaaja Westerberg oli ottanut yhteyttä heti, kun päätös elokuvan tekemisestä oli syntynyt. Salmenkallio on elokuva- ja teatterimaailmasta tuttu säveltäjä, viulisti ja äänisuunnittelija.

– Kaikki kiitos "viulunsoittotaidoistani" kuuluu hänelle, Uusivirta kiittelee.

Metodina oli "suoraan huipulta".

– Aloimme soittaa Mendelssohnin Viulukonsertosta niitä paikkoja, jotka olivat päätymässä elokuvaan.

Salmenkallio kirjoitti jokaisen äänen kohdalle sormitukset ja jousitukset eli tiedon siitä, millä vasemman käden sormella tietty ääni soitetaan ja mihin suuntaan jousta silloin vedetään. Uusivirta otti haasteen vastaan ja teki työtä käskettyä.

– En tietenkään pystynyt siinä tempossa tai vireessä soittamaan konserttoa, mutta sain ne paikat menemään. Kun ensimmäisen kerran katsottiin valmista elokuvaa, niin olin havaitsevani Sannan huulilla pienen hymynkareen, Uusivirta sanoo tyytyväisenä.

Kuusniemi: "Raja ylittyy helposti"

Viulistin moniulotteinen tarina keskittyy lopulta elämän perusasioihin.

– Työ liimataan meihin helposti kiinni ja siitä tulee osa identiteettiä. Sitten kun se viedään meiltä, herää kysymys, keitä me olemme, Westerberg muotoilee.

Taiteesta kertova elokuva liippaa luonnostaan läheltä seksuaalisen häirinnän ja vallankäytön teemoja, Matleena Kuusniemen toteaa.

– Taiteen tekeminen ei ole vain mekaanista työtä, vaan kyse on läheisistä ihmissuhteista sekä ajatusten ja näkemysten vaihtamisesta. Raja ylittyy helposti.

Elokuvan roolihahmot ovat taiteilijoiden karikatyyrejä. Kuusniemen ja Uusivirran lisäksi rooleissa nähdään Samuli Edelman ja Silta-sarjasta tuttu Kim Bodnia.

Silta-sarjasta tuttu Kim Bodnia esittää Viulistissa kapellimestaria. Mjölk Movies, Malla Hukkanen

Rockmuusikkonakin tunnettu Uusivirta pitää Emmi Pesosen käsikirjoittamia tunneherkkiä hahmoja uskottavina.

– Intohimo vertautuu rakkauteen. Ne ovat valtavia tunnemyrskyjä. Tämän elokuvan päähenkilöt ovat hyvin intohimoisia ihmisiä, rakkaudessa ja suhteessa musiikkiin, Uusivirta sanoo.

Viulisti saa ensi-iltansa perjantaina 5. tammikuuta.