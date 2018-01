Rautarouva Tarja Aho valaistui crossfitistä 48-vuotiaana: "Voi jäädä kerrasta koukkuun"

Mistä on kyse? Crossfit rantautui Suomeen vuonna 2007

Tällä hetkellä Suomessa on lähes 60 crossfit-salia

Tarja Aho hurahti lajiin alkeiskurssin jälkeen

Hämeenlinna

Hämeenlinnalaisella crossfit-salilla Tarja Ahon vahvoissa käsissä kahvakuula tekee hallittuja heilautuksia jalkojen välistä kohti taivasta. On alkamassa Ahon seitsemäs crossfit-vuosi.

Aho oli 48-vuotias, kun lähti alkeiskurssille.

– En ole koskaan ollut kiinnostunut menemään kuntosalille, koska en tiedä mitä niissä laitteissa pitää tehdä.

Mutta crossfitistä Aho valaistui. Tästä valaistuksesta hän saa kiittää poikaansa, joka vinkkasi lajista äidilleen.

– Hän sanoi, että "nyt mä olen äiti löytänyt sellaisen lajin sulle, mistä sä tykkäät".

Alkeiskurssilla Aho tunsi heti, että oli löytänyt lajinsa.

– Siitä eteenpäin olen sanonut kaikille ihmisille, että varokaa. Jos menette kerran kokeilemaan, niin siitä voi jäädä yhdestä kerrasta koukkuun.

"Crossfitin suosio kasvanut räjähdysmäisesti"

Uusi vuosi kannustaa ihmisiä liikunnan pariin. Jotta innostus ja kiinnostus liikuntaan syttyy ja säilyy, on löydettävä myös sopiva laji. Tarja Aholle se oli crossfit.

Laji saapui Suomeen 2007, jonka jälkeen crossfit-saleja on perustettu hyvää vauhtia eri puolille maata.

– Lajin suosio on kasvanut räjähdysmäisesti ympäri maailmaa ja myös Suomessa tämä näkyy. Nyt saleja on lähes 60. Se kertoo kasvusta paljon, sanoo yrittäjä Matias Lind CrossFit Hämeenlinnasta.

Hämeenlinnalaissalilla treenaajia on tällä erää noin 250.

Crossfit on laaja-alainen voima- ja kunto-ohjelma, jossa on monipuolisia ja vaihtelevia liikkeitä. Varsinaisia kuntoilulaitteita lajissa käytetään vähän, sillä liikkeitä tehdään käyttäen apuna esimerkiksi kehon omaa painoa, kahvakuulia, renkaita ja tankoja.

Tarja Aho ja yrittäjä Matias Lind CrossFit Hämeenlinnasta. Myös painonnosto on tullut Aholle tärkeäksi lajiksi. Timo Leponiemi / Yle

Vaihtelevat ja toiminnalliset harjoitukset voidaan sovittaa jokaisen omaa kuntotasoa vastaavaksi, joten lajin parista voi löytää niin ammattiurheilijoita kuin vähemmän liikuntaa harrastaneita.

Lind kuitenkin muistuttaa, että maailmassa on paljon hyviä tapoja liikkua, ja crossfit on vain yksi niistä.

– Tämä ei ole ainoa autuaaksi tekevä. Kuntosaliharjoittelu on hyvä, mutta sen lisäksi on hyvä harrastaa esimerkiksi lenkkeilyä, ulkoilua, sisäsoutua tai pyöräilyä, jotta tulee aerobista liikuntaa.

Aho löysi toisenkin lajin

Tarja Aho on alkeiskurssista lähtien harrastanut crossfitiä aktiivisesti. Rinnalle löytyi myös toinen laji.

– Muutama vuosi sitten todettiin yhdessä kilpailussa, että pärjään myös painonnoston puolella. Nyt olen käynyt maailmanmestaruuskilpailuissa painonnostossa.

Voin sanoa vielä, että edelleen onneksi olen joka vuosi paremmassa kunnossa kuin edellisenä vuonna. Tarja Aho

Tulostakin on tullut. Rauta on noussut rautaisen naisen käsissä niin, että Tarja Aho teki esimerkiksi ikäluokassaan kolme suomenennätystä painonnoston veteraanien SM-kisoissa vuonna 2016. MM-tasolta plakkarissa on hopeaa vuodelta 2015 ja pronssia 2017.

– Olen joka vuosi tehnyt perustestejä, joita olen silloin aloittaessa tehnyt. Voin sanoa vielä, että edelleen onneksi olen joka vuosi paremmassa kunnossa kuin edellisenä vuonna.

Crossfitin osalta Aho nimeää myös muutaman konkreettisen tavoitteen. Hän haluaa oppia kävelemään käsillä kunnon matkoja ja hallita myös muscle upin eli palomiespunnerruksen (tangolla tai renkailla punnerretaan leuanvedosta suorille käsivarsille).

Vahvimmillaan Aho sanoo olevansa painonnostossa, josta myös nauttii. Silti hän haluaisi tulla joka päivä paremmaksi crossfitaajaksi. Se onnistuu harjoittelemalla säännöllisesti, lepäämällä riittävästi ja syömällä paljon, uskoo Aho.