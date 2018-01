Mitä suvussasi muistellaan vuoden 1918 sisällissodasta? Kerro meille tarinasi

Moni meistä kantaa mukanaan tarinaa, jota on kerrottu sukupolvesta toiseen tai josta puhutaan paikkakunnalla yhä. Yle kerää muisteluita kevään aikana julkaistavia juttuja varten.

Suomessa on vain harvoja seutuja, joissa vuoden 1918 levottomuudet eivät olisi vaikuttaneet elämänmenoon. Sisällissota kosketti erityisesti eteläistä Suomea, mutta väkivaltaa, yhteenottoja ja pelkoa oli muuallakin.

Moni meistä kantaa mukanaan jonkinlaista tarinaa, jota on kerrottu sukupolvesta toiseen tai josta puhutaan paikkakunnalla yhä. Se, millaisia tarinoita meille on kerrottu, vaikuttaa siihen, mitä me ajattelemme vuoden 1918 tapahtumista.

Mikä tarina on se, joka sinulle tulee mieleen kun puhutaan sisällissodasta? Kenestä teidän perheessänne aina kerrottiin? Onko ilmennyt asioita, joista aiemmin on vaiettu?

Millainen kertomus toisen puolen hirmutöistä tai oman puolen sankareista on jäänyt mieleen? Kenen selviytymis- tai kärsimystarina on sinulle olennainen osa vuotta 1918?

Sisällissodan alkamisesta tulee tammikuun lopulla kuluneeksi sata vuotta. Yle kerää tarinoita kevään aikana julkaistavia juttuja varten. Voit kertoa omasi alla olevan lomakkeen kautta nimimerkillä. Yhteystiedot jäävät vain toimituksen käyttöön. Otamme yhteyttä osaan muistelijoista.

