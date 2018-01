Vuosi 2017 oli lentoliikenteen turvallisin vuosikymmeniin

Ilmailuteollisuutta seuraava Aviation Safety Network luonnehti päättynyttä vuotta kaupallisen liikenteen turvallisimmaksi kautta aikain. ASN (siirryt toiseen palveluun)on listannut lento-onnettomuuksia vuodesta 1946. Toinen alaa tutkiva elin To70 luonnehti vuotta poikkeuksellisen hyväksi.

Kymmenessä matkustajakoneen tai kuljetuskoneen onnettomuudessa kuoli 44 ihmistä. Vuonna 2016 16 onnettomuudessa sai surmansa 303 ihmistä, listaa ASN.

Todennäköisyys kuolla lento-onnettomuudessa on yksi kuudestatoista miljoonasta. Vaikka lentoliikenne on kasvanut vuodessa kolme prosenttia, se on liikennemuodoista turvallisin.

To70 käyttää tutkimusaineistonaan Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n aineistoa. IATA julkistaa vuosittaisen raporttinsa lähiaikoina.

Lähteet: Afp