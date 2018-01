WHO pohtii: Peliriippuvuus ensimmäistä kertaa psyyken häiriöiden listalle

Edellisen kerran listaa uusittiin 1992. Peliriippuvuus on miehillä yleisempää kuin naisilla.

Nettipeliriippuvuus on vakava silloin, kun se valtaa alaa ja vie sijaa muilta mielenkiinnon kohteilta. Peliriippuvuudesta kärsivät kaikenikäiset. Peliriippuvuus on listattu monissa maissa vakavaksi terveydenhuollon haasteeksi.

Nyt Maailman terveysjärjestö WHO harkitsee ongelman nostamista kansainväliseen tautiluokitukseen (ICD), kirjoittaa New Scientist (siirryt toiseen palveluun). WHO:n edellinen luokittelu (siirryt toiseen palveluun) on vuodelta 1992. Seuraavat linjaukset tehdään toukokuussa. Luokitusoppaan avulla lääkärit ja tutkijat voivat tunnistaa sairauksia ja niiden oireita.

Peliriippuvuus luokitellaan WHO:n luokitusuluonnoksen mukaan ongelmaksi, jos intensiivistä pelaamista on jatkunut yli vuoden. Jos oireet ovat vakavia, voidaan toiminta luokitella sairaudeksi jo aiemmin.

Pelaaminen saattaa olla haitallista silloin, kun se vie kaiken ajan ja ajatukset. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Kun pelistä tulee pakko, on syytä tarkkailla itseään

Peleistä voi tulla ongelma, jos ne syrjäyttävät kaiken muun arjessa kuten ihmissuhteet ja muut harrastukset. Sairauden oire voi olla myös, jos ajatukset askartelevat pelissä (siirryt toiseen palveluun) tai sen pariin pääsemisessä.

Peliriippuvuus voidaan määritellä haitalliseksi myös silloin, kun pelaamista jatketaan, vaikka siitä on jo kielteisiä seurauksia. Ongelmissa ollaan, jos uni häiriytyy pitkäksi aikaa tai hygienia tai ruokailu unohtuvat.

Etelä-Korea ehdottaa alaikäisille öistä pelikieltoa

Etelä-Koreassa harkitaan lakia, jonka mukaan on nettipelaaminen kiellettäisiin alle 16-vuotiailta keskiyön ja aamukuuden välillä.

Japanissa pelaajia muistutetaan, jos tietty aikaraja ylittyy kuukaudessa. Kiinassa internetjätti Tencent on rajoittanut suosituimpien lastenpelien aikoja.

Etelä-Korea kaavailee alle 16-vuotiaille öistä pelikieltoa. Henrietta Hassinen / Yle

Luokituksesta väittelyä

Peliriiippuvuuden luokittelu sairaudeksi helpottaa sairausmääritelmän kannattajien mielestä hoidon järjestämistä. Alan asiantuntijat pitävät tärkeänä haitallisuuden tunnistamista. Kaikkea peli-intoa ei tule medikalisoida. Aiheesta ovat kirjoittaneet muun muassa amerikkalainen tv-yhtiö CNN (siirryt toiseen palveluun)ja Britannian yleisradiöyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).