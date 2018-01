Influenssan epidemiakynnys ylitetty – "Vielä ehtii ottaa rokotteen"

Influenssakausi alkaa toden teolla käynnistyä. Epidemiakynnys on nyt ylitetty, kertoo erityisasiantuntija Niina Ikonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Tilastoihin kirjatut käynnit terveyskeskuksissa influenssan kaltaisen taudin vuoksi ovat lisääntyneet selvästi eri puolilla maata.

Vuoden loppuun mennessä on kirjattu tälle kaudelle influenssa A -viruksen löydöksiä yhteensä 834 ja influenssa B -viruksia 1 729 tapausta.

Valtaosa sairastuneista on 15–64-vuotiaita aikuisia, heitä on tilastoitu noin yli 1 200. Sairastuneista vajaa 800 on yli 65-vuotiaita ja 14 vuotta nuorempia lapsia on tilastoitu sairastuneeksi lähes 700.

Todettujen influenssatartuntojen yleisyys vaihtelee kuitenkin suuresti alueittain. Yli puolet Suomesta on jo epidemian piirissä, mutta esimerkiksi Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa influenssa-aktiivisuus on vielä ollut matala. Influenssatilanteen etenemistä voi seurata esimerkiksi THL:n verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Näissä tilastoissa näkyy vain hyvin pieni osa sairastuneista. Valtaosa sairastuneista nimittäin potee oireensa pois levolla kotona. Lääkäriin lähteneidenkin potilaiden tauti ja virustyyppi harvemmin varmistetaan laboratoriotutkimuksella.

Influenssa saavuttaa huippunsa usein tammi-helmikuun taitteessa

Epidemiakauden huippuviikot ovat vasta tulossa. Viime vuonna huippu olikin poikkeuksellisen aikaisin, jo vuoden vaihteessa. Tänä vuonna ei epidemia ole vielä edennyt samaan vaiheeseen.

– Pitkän ajan seurannassa huippuviikot osuvat usein tammi–helmikuun vaihteeseen, yllättävän usein helmikuun puoleenväliin hiihtolomaviikolle, toteaa erityisasiantuntija Niina Ikonen.

Tällä hetkellä kirjattujen tapausten perusteella voi esittää arvauksen, että tälläkin kaudella huippuviikot voisivat osua tammi–helmikuun vaihteeseen, helmikuun puolelle.

– Tämä on arvailua kuitenkin kun on influenssasta kyse, sillä tilanne elää, korostaa Ikonen.

Yli miljoona suomalaista rokotettu influenssaa vastaan

Kausi-influenssan rokotekattavuus on tänä vuonna hyvällä tolalla. THL on toimittanut tänä vuonna lähes 1,6 miljoonaa rokoteannosta. Rokotteita jaetaan terveyskeskuksissa riskiryhmille kansallisen rokotussuosituksen mukaisesti. Rokotusohjelmassa ovat mukana muun muassa yli 65-vuotiaat, raskaana olevat sekä 6–35 kuukauden ikäiset lapset.

Valtakunnalliseen rokotusrekisteriin on kirjattu otetuksi lähes miljoona rokoteannosta.

– Näyttää, että rokotuksia on otettu yhtä hanakasti kuin viime vuonna, kertoo ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä.

THL:n valtakunnallisen rokotusrekisterin mukaan yli puoli miljoonaa 65 vuotta täyttänyttä on ottanut tämän vuoden kausi-influenssarokotteen terveyskeskuksissa. Pienistä 6–35 kuukauden ikäisistä lapsista rokotettuja on lähes 50 000 eli lähes kolmannes.

THL:n tilastoissa eivät ole mukana yksityiseltä puolelta haetut rokotteet. Yksityissektorilla annetut rokotteet kirjautuvat eri tavalla, eikä luotettavaa tilastoa määristä ole. Yksityisellä sektorilla annettujen rokotteiden määrät ovat kuitenkin selvästi pienempiä kuin julkisella sektorilla.

– Rokotevalmistajilta on toimitettu lähes 300 000 annosta influenssarokotetta privaattisektorille, yksityisille lääkäriasemille ja apteekkeihin, kertoo Nohynek.

Poikkeuksellinen influenssakausi

Tämän vuoden influenssakausi on käynnistynyt poikkeavasti. Yleensä kausi alkaa A-viruksella ja B tulee myöhemmin kevättalvella.

– Tämä on ollut hyvin epätyypillinen epidemia. Nyt kausi on alkanut B-viruksella. Me emme vielä tiedä, miten se tulee kehittymään ja kuinka pitkään B-virus meillä kiertää, pohtii ylilääkäri Hanna Nohynek.

Kolmannes varmennetuista influenssalöydöksistä on ollut influenssa A -viruksia. Aika näyttää, tuleeko siitä myöhemmin tämän influenssakauden valtavirus.

Moni on siis saanut jo rokotteen terveyskeskuksessa, mutta tämän vuoden epidemia ei ole alkanut odotetusti. WHO antaa suosituksen rokotevalmistajille rokotteeseen sisällytettävistä viruksista seurantatietojen pohjalta. Virukset ovat kuitenkin arvaamattomia, eivätkä tämän vuoden influenssavirukset noudattaneet ennusteita. Tällä hetkellä valtavirukseksi noussutta influenssa B-Yamagataa vastaan suoja puuttuu kansallisen ohjelman rokotteesta, mutta yksityisten terveysasemien rokotteessa on suoja myös tälle B-virukselle.

Kannattaako siis hankkia toinenkin rokote?

Entä jos kuuluu riskiryhmiin ja on huolissaan influenssatartunnan mahdollisuudesta? Kannattaako käydä hakemassa yksityiseltä terveysasemalta vielä toinen rokote, joka antaisi tälle nimenomaiselle influenssakaudelle paremman suojan?

Kattavamman rokotteen hankkiminen terveyskeskuksesta saadun lisäksi ei ole virallinen suositus, mutta ei sille ole Nohynekin mukaan estettäkään. Epidemia kestää yleensä nelisen kuukautta, ja joskus pitempään. Viivytellä ei kuitenkaan kannata.

– Nyt se kannattaa ottaa, jos haluaa. Epidemia on kuitenkin jo alkanut ja B-virusta kiertää. Kestää kaksi viikkoa, että rokote suojaa, muistuttaa Nohynek.

Tutkimusta ei ole tehty siitä, että olisiko näiden rokotteiden välillä syytä olla erityistä varoaikaa. Isoja ongelmia ei kuitenkaan ole odotettavissa.

– Jos on valmiiksi paljon vasta-aineita niitä rokotteen kolmea muuta virusta kohtaan, sitten voi tulla paikallinen punoitus, turvotus ja kuumotus. Mutta nehän ovat ohimeneviä, sanoo Nohynek.

Virussuhteet vaihtelevat maittain

Rokotuskattavuudessa on eroja eri maiden välillä. Influenssan voi saada myös matkalta ja käsihygienia on tärkeää yhtä lailla kuin kotimaassakin.

– Esimerkiksi Englannissa ja Hollannissa on yleensä korkea influenssarokotuskattavuus. Muissa Euroopan maissa ei oteta (influenssarokotetta) ihan yhtä hanakasti kuin meillä. Yhdysvalloissa rokotteita otetaan yhtä hyvin, tai hiukan enemmänkin kuin meillä, Hanna Nohynek toteaa.

Euroopassa influenssaepidemia on käynnistymässä. Virusten valtasuhteet vaihtelevat maittain. Sekä influenssa A- että B-viruksia on todettu.