USA leikkaamassa tukeaan Pakistanille – Trump: valheita ja petoksia

Yhdysvallat vaatii Pakistania voimakkaampiin toimiin terrorismia vastaan.

Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders sanoi Yhdysvaltain odottavan Pakistanin kertovan tehokkaammista toimenpiteistä parin vuorokauden kuluessa.

Sanders ei kertonut, aikooko Yhdysvallat painostaa Pakistania. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähetti eilen maanantaina Twitter-viestin, jossa arvosteli rajusti Pakistanin toimia terrorismia vastaan.

Trumpin mukaan Yhdysvallat on antanut viimeisten 15 vuoden aikana Pakistanille 33 miljardia dollaria terrorismin vastaiseen työhön, mutta Pakistan on antanut vain valheita ja petoksia.

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley ehti jo kertoa tänään, että Yhdysvallat leikkaa 255 miljoonaa dollaria Pakistanille antamastaan tuesta.

– Pakistan on pelannut jo vuosia kahta peliä. Välillä he työskentelevät kanssamme, ja välillä he suojelevat terroristeja, jotka hyökkäilevät joukkojamme vastaan Afganistanissa, Haley perusteli.

Pakistan vastaa

Pakistanin johto on pitänyt hätäkokouksen, jossa Trumpin uhkauksia käsiteltiin, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Kokouksen päätteeksi Pakistanin kansallinen turvallisuusneuvosto lähetti tiedotteen, jossa se ihmetteli USA:n kannanottoa, joka oli neuvoston mielestä "käsittämätön, tosiasioiden vastainen ja tunteeton, kun se jätti huomiotta valtioiden välillä vallitsevan luottamuksen ja Pakistanin kansan vuosikymmenet jatkuneet kärsimykset".

Neuvoston mukaan Pakistan on valtavin taloudellisin uhrauksin toiminut suojamuurina, jotta Afganistanissa toimivat lukuisat terroristijärjestöt eivät voisi laajentaa toimintaansa. Tämän asiantilan ovat todenneet myös Yhdysvaltain viranomaiset, tiedotteessa sanotaan.

Pakistanin ulkoministeri Khawaja Asif lähetti myöhemmin tviitin, jossa hän kehottaa Yhdysvaltain johtoa tekemään tilintarkastuksen, jossa tutkitaan presidentti Trumpin antama luku, 33 miljardia dollaria.

– Katsotaan, kuka valehtelee ja pettää, Asif kirjoitti.

Lähteet: Reuters