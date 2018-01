Tutkijat: Some paljastaa, kenet kannattaa rokottaa

Tutkijat selvittivät yli 500 yliopisto-opiskelijan digitaaliset ja fyysiset kontaktit. Tulos oli, että sosiaalisessa mediassa aktiiviset tyypit olivat aktiivisia myös oikeassa elämässään. He suihkivat seurapiiristä toiseen ja ovat siksi myös hyviä tautien levittäjiä, tutkijat totesivat.

Tutkijat kirjoittavat Journal of The Royal Society (siirryt toiseen palveluun) Interface -julkaisussa, että some- ja kännykkäaktiivien etsiminen on tärkeää varsinkin silloin, kun uhkaava epidemia halutaan taltuttaa.

Ja vielä tärkeämmiksi someaktiivit muuttuvat silloin, kun epidemiaa voidaan torjua vain rajatulla määrällä rokotteita. Jos rokotetta ei riitä kaikille, rokotetaan vain sosiaalisten verkostojen tärkeimmät ihmiset, tutkijat päättelevät.

Tutkijat laskivat tietokonemalleilla, että keskeisten henkilöiden rokottaminen olisi lähes yhtä tehokasta kuin mitä täydellisimmillä rokotusohjelmilla voidaan saavuttaa.

Lisäksi se olisi halvempaa, sillä digitaalisen aktiivisuuden selvittäminen on helppoa, tutkijat toteavat.

