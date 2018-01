Aktiivimallia puolustava Vartiainen: Onko hyvää elämää elää ikuisesti työttömyysturvalla?

Työttömyysturvan aktiivimallista käyty vilkas keskustelu jatkui keskiviikkona aamulla. Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kommentoi julkista keskustelua aktiivimallista oikein tervetulleeksi.

Hän kritisoi mallia passiivimalliksi, jossa ei ole merkitystä, kuinka aktiivisesti työtön töitä hakee vaan vasta siitä palkitaan, jos töitä saa. Tämä mainittiin mallin suurimmaksi epäkohdaksi myös Ylen aiemmassa uutisessa, jossa listattiin kuusi kysymystä ja vastausta aktiivimallista.

Pekosen mielestä mallissa vain leikataan työttömyysturvaa ihmisiltä, jotka eivät saa työpaikkaa tai muuta työllisyyttä edistävää palvelua.

Kokoomuksen Juhana Vartiaisen mielestä nyt käyty keskustelu osoittaa, että hallitus tekee työttömyydelle jotakin sellaista, joka todella tehoaa.

– Jos tehtäisiin jotain näennäistä, työelämän viihtyvyysohjelmaa tai höttöä, jota vanhastaan on tehty, ei se herättäisi mitään tunteita.

Kansanedustajat kommentoivat aktiivimallia Yle Radio 1:n Ykkösaamu-lähetyksen keskustelussa.

Purkautuvatko kannustinloukut?

Vartiaisen mukaan aktiivimalli purkaa kannustinloukkuja ja laskee rakenteellista työttömyyttä. Hän kuvaili mallia sikäli ovelaksi, että se parantaa valtaosalla työttömistä työttömyysturvan tasoa vähentämällä omavastuupäiviä.

Aktiivimalli tulee olemaan automaattileikkuri työttömille syrjäseuduilla, joissa ei ole töitä tai työllistymistä edistäviä palveluita eikä työpaikkaa löydy, vaikka hakisi sadoilla hakemuksilla. Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen

Pekonen katsoo aktiivimallin kiusaavan työttömiä. Malli ei poista hänen mielestään satunnaisen palkkatyön suurinta kannustinloukkua, eli työttömyysturvan maksun viivästymistä viikoilla, jos tekee satunnaisia pätkätöitä.

Hän toivoi lisää huomiota mutkikkaan sosiaaliturvabyrokratian selkeyttämiseen.

– Minusta on aina järkevämpi mennä töihin kuin olla työttömyysturvalla kotona. Tällä mallilla mahdollisuutta tähän ei valitettavasti paranneta, vaan hankaloitetaan entisestään ihmisten asemaa, Pekonen sanoi.

Vartiaisen mukaan kannustinloukku tarkoittaa sitä, mikä on taloudellinen asema jos tekee työtä verrattuna siihen jos ei tee. Hän korosti, että jatkossa ihmiselle on aiempaa suhteellisesti suurempi hyöty siitä, jos hakee itselleen kokopäivätyön.

– Ei ole ihmisten vika että on luotu järjestelmä, jossa ei kannata tehdä varsinkaan matalapalkkatyötä. Nyt tätä yritetään muuttaa, ja se on nyt erityisen otollista, kun kautta valtakunnan työtilaisuuksia on enenevästi tarjolla, Vartiainen sanoi.

Jos on paikkakunta, jossa ei kerta kaikkiaan ole mitään työtilaisuuksia, ei ole ratkaisu se, että siellä maksetaan ikuisesti työttömyysturvaa. Jos ei ole mahdollisuuksia, pitää silloin muuttaa työn perässä pois, kuten ihmiset ovat aina tehneet. Kokoomuksen Juhana Vartiainen

Vartiainen: Köyhän miehen tanskanmalli tuli

Pekonen katsoi aktiivimallin tuovan tullessaan äärimmäisen kovia toimia. Hallitukselta olisi ollut rehellisempää leikata työttömyysturvaa, eikä tehdä tällaista tempputyöllistymistä, Pekonen totesi.

Vartiaisen mukaan mallin luoneessa työryhmässä lähdettiin liikkeelle työttömyysturvan porrastamisesta. Näin tietyn työttömyysajan, esimerkiksi kolmen tai kuuden kuukauden, jälkeen työttömyysturva olisi alempi. Ammattiliitot vastustivat tätä, ja kompromissina tuli malli, jossa aktiivisuudella on mahdollisuus estää työttömyysturvan alenemista.

Vartiainen vertasi aktiivimallin vaatimuksia Tanskaan, jossa pitää olla 148 tuntia töissä neljässä kuukaudessa, mikä on moninkertaisesti Suomea enemmän. Helsingin Sanomat vertaili (siirryt toiseen palveluun) Suomen ja Tanskan malleja viime viikolla.

– Mitä velvoittavampi ja ehdollisempi sosiaaliturva ja työttömyysturva on, sitä korkeampi sen taso voi olla. Tämä on tanskalainen malli jota kannatan, Vartiainen lausui.

Vartiaisen mukaan Tanskan mallia kohti mennään Suomessakin, ja nyt aikaan saatu "köyhän miehen tanskanmalli" on osa matkaa siihen. Pekonen huomautti Tanskassa olevan Suomea paremmat työvoimapoliittiset resurssit. Niitä Vartiainen olisi valmis Suomessa parantamaan.

Pitääkö työttömien lähteä syrjäseuduilta?

Suuria näkemyseroja Vartiaisella ja Pekosella oli myös syrjäseutujen työttömien tilanteesta.

– Aktiivimalli tulee olemaan automaattileikkuri työttömille syrjäseuduilla, joissa ei ole töitä tai työllistymistä edistäviä palveluita eikä työpaikkaa löydy, vaikka hakisi sadoilla hakemuksilla, Pekonen totesi.

Vartiainen viittasi ammattibarometriin, jonka mukaan kaikkialla valtakunnassa on ammatteja, joissa tekijöistä on pulaa. Hänestä ei ole totta, ettei työpaikkoja olisi lainkaan.

– Jos on paikkakunta, jossa ei kerta kaikkiaan ole mitään työtilaisuuksia, ei ole ratkaisu se, että siellä maksetaan ikuisesti työttömyysturvaa. Jos ei ole mahdollisuuksia, pitää silloin muuttaa työn perässä pois, kuten ihmiset ovat aina tehneet, Vartiainen kommentoi.

Hänen mielestään nykyiseen "hyvinvointirevohkaan" ei ole varaa, jos ihmiset eivät ota itsestään vastuuta ja tarvittaessa muuta työn perässä.

– Mitä hyvää elämää on elää ikuisesti työttömyysturvalla paikkakunnalla, jossa ei töitä ole, Vartiainen ihmetteli.

Pekonen kuvaili muuttovaatimuksia koviksi, ja viittasi aluepolitiikalla olevan mahdollista saada töitä sinnekin, jossa niitä ei ole.

