Megatähtiä houkutellaan myös tulevaksi kesäksi Hämeenlinnan tapahtumapuistoon – neuvottelut ovat vielä kesken

Kantola on autio ja hiljainen tammikuussa. Kesäksi toivotaan säpinää.

Mistä on kyse? Kantolan tapahtumapuistossa ovat esiintyneet AC/DC, Iron Maiden ja Guns N' Roses

On vielä epäselvää saavatko jättikonsertit jatkoa vuonna 2018, sillä neuvottelut ovat kesken

Kun Olympiastadionin remontti valmistuu vuonna 2019, vaikeutuvat Kantolan mahdollisuudet houkutella megabändejä

Kantolan puisto onnistui houkuttelemaan maailmantähdet kolmena kesänä esiintymään Hämeenlinnaan. AC/DC veti ensimmäisenä puiston täyteen väkeä.

Apuna megabändien houkuttelussa oli se, että olympiastadion oli remontissa ja remontti jatkuu vielä ensi vuoteen.

Tapahtumajärjestäjät ovat olleet Kantolan ensi kesästä hyvin hissukseen. Katkeaako jättikonserttien sarja?

– Meillä on edelleen neuvotteluja käynnissä useankin tahon kanssa, vakuuttaa Kantolaa hallinnoivan Linnan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mervi Käki

– Edelleenkin on mahdollista, että ensi kesäksi tapahtumapuistoon saadaan merkittävä iso esiintyjä.

– Jos ei saada, täytyy ottaa käyttöön suunnitelma B ja miettiä useampia paikallisempia tapahtumia, kertoo Käki.

Olympiastadion aukeaa ensi vuonna

Kantolan mahdollisuudet kilpailla megabändeistä vaikeutuu huomattavasti, kun olympiastadion saadaan edustuskuntoon vuonna 2019.

– Ei se mahdollisuuksiamme kokonaan vie. Toiset esiintyjät haluavat rakennettuun ympäristöön, kuten olympiastadion, mutta on niitäkin, jotka pitävät tällaisesta avoimesta esiintymispaikasta, uskoo Mervi Käki.

Toimitusjohtaja Mervi Käki Linnan Kehityksestä. Antti Ruonaniemi / Yle

– Joka tapauksessa Kantolaa ajatellaan aina suurtapahtuma edellä. Yritämme saada alueelle jotain suurta ja varata Kantolan sille. Aluetta markkinoidaan muille järjestäjille tämän suurtapahtuman ulkopuolisille ajoille.

Puiston muu käyttö olematonta

Kantolan tapahtumapuistossa on tammikuun alkupäivän tuulessa hiljaista. Pari ihmistä laskee kelkkamäkeä puiston takana, muuten on autiota ja tyhjää. Se ei ole tammikuussa ihme, mutta kolmen jalkapallokentän kokoinen viheralue on myös kesällä erittäin vähällä käytöllä.

Hämeenlinna on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on miettiä miten Kantolaa hallinnoidaan.

– Käytännössä on kolme vaihtoehtoa. Homma voi jatkua nykyisellään eli Linnan Kehitys jatkaa puiston toimintojen pyörittämistä. Toinen vaihtoehto on antaa vastuu kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehtaalle. Kolmantena vaihtoehtona on etsiä ulkopuolinen toimija, kertoo Hämeenlinnan liiketoimintajohtaja Pauliina Rautiainen.

Liiketoimintajohtaja Pauliina Rautiainen Hämeenlinnan kaupungilta. Antti Ruonaniemi / Yle

– Puiston toimintahan on vasta alkuvaiheessa. Se on toiminut vasta kolme vuotta. Kyllä sille saadaan vielä paljon lisää käyttöä suurkonserttien lisäksi, uskoo Rautiainen.

Samaa mieltä on toimitusjohtaja Mervi Käki.

– Pitää muistaa, että me emme ole tapahtumien järjestäjä, vaan mahdollistajia. Järjestäjä joutuu aina kattamaan riskin järjestämästään tapahtumasta. Siksi on selvää, että tapahtumajärjestäjät miettivät tarkkaan mitä ja minne tulevat.

– Kantola on vielä uusi paikka, mutta uskon, että kysyntä lisääntyy. Se olisi hienoa, että kaupunkilaiset ottaisivat paikan omakseen. Tämähän on tapahtumien ulkopuolella kaikille avoin puisto. Jos vain säät suosisivat, niin tänne vain ulkoilemaan ja pitämään hauskaa, kehottaa Käki.