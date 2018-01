Lapin järvien jäät osin vaarallisen ohuita

"Ohuen jään päällä on vankka lumikerros, joka toimii eristeenä. Jää saattaa jopa sulaa pois".

Lapin järvien jäät eivät kanna yhtä hyvin kuin tavallisesti tähän aikaan. Jäät ovat tavanomaista ohuempia erityisesti jokien virtapaikoissa sekä järvien uhkujen ja hetteiden läheisyydessä.

– Kilpisjärven paksuus on ainoa tavanomainen tähän aikaan vuodesta. Kaikkialla muualla Lapissa jäät ovat normaalia ohuempia, sanoo johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki Lapin Ely-keskuksesta.

Ely-keskuksen mukaan esimerkiksi Unarissa jään paksuus on 35 senttiä, Torniossa 36 ja Kilpisjärven paksuus on 46 senttiä. Mittauspisteitä on kuitenkin vähän Lapin maakunnassa ja jäiden vahvuus vaihtelee suuresti.

– Ohuen jään päällä on vankka lumikerros, joka toimii eristeenä. Jää saattaa jopa sulaa pois, varoittaa Alaraudanjoki.

Maan etelä- ja keskiosiossa järvien jäät ovat vielä heikkoja ja suuret järvet jopa sulia. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tästä jäätalvesta saattaa silti tulla nykymitalla ihan kohtuullinen, jos saadaan pakkasia. 2000-luvulla on ollut paljon talvia, jolloin isoimmat vesistöt ovat jäätyneet vasta tammikuun alussa.

Viisi senttiä teräsjäätä

Ympäristökeskuksen mukaan jään kantokyky pitää aina mitata teräsjään mukaan. Yksin kulkevan ihmisen alla on oltava vähintään viisi senttiä teräsjäätä. Moottorikelkalla ajettaessa teräsjäätä on oltava vähintään 15 senttiä. 15-20-senttinen teräsjää kantaa tuhat kiloa painavan henkilöauton.

Merialueella on etelässä yhä liki jäätöntä. Perämerellä saaristossa jäätä on 5-30 senttiä ja Merenkurkussa korkeintaan 15 senttiä.