Kansalaisilla vahva luottamus presidenttiin – oppositio kyselytutkimuksen hännillä

Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan tasavallan presidentti nauttii kansalaisten voimakasta luottamusta. Vähintään melko paljon presidenttiin sanoo luottavansa 78 prosenttia kyselyyn vastanneesta runsaasta tuhannesta haastetellusta.

Erittäin paljon presidenttiin luottavien osuus on kasvanut vuodesta 2013 selvästi eniten verrattuna muihin instituutioihin. Heidän osuutensa on noussut 21 prosentista 32 prosenttiin. Myös erittäin tai melko paljon presidenttiin luottavien määrän nousu, 8 prosenttiyksikköä, on selvästi listan kärjessä.

Toiseksi vahvinta kansalaisten luottamus on tiedotusvällineisiin, joihin sanoo luottavansa erittäin tai melko paljon 65 prosenttia vastaajista. 55 prosenttia vastanneista sanoo luottavansa puolueeseen, jota voisi äänestää.

Eduskuntaan luottaa vähintään melko paljon, 38 prosenttia, ja hallituksen 35 prosenttia vastanneista. Oppositioon luottaa erittäin tai melko paljon vain 21 prosenttia.

Kirkkoon luottaa useampi kuin ay-liikkeeseen

Vähintään melko paljon kirkkoon luottavia on 44 prosenttia ja ammattiyhdistysliikkeeseen 41 prosenttia. Luottamus oman kotikunnan päättäjiin on tasoissa ammattiyhdistysliikeen kanssa.

Yrityksiin ja työnantajajärjestöihin luottaa erittäin tai melko paljon 38 prosenttia.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu 1.–5.12.2017. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 016. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.