Antenni-tv uudistuu – puoli miljoonaa televisiota pimenee

Maaliskuussa 2020 Suomessa siirrytään tv-lähetyksissä teräväpiirtoaikaan. Suomessa on valtavasti televisioita, joiden tekniikka vanhenee.

Mistä on kyse? Vuonna 2020 maaliskuussa Suomen televisiokanavilla siirrytään teräväpiirtolähetyksiin.

Antennitaloudessa on oltava joko televisio tai digiboksi, jossa on DVB-T2 -viritin tai joka on Antenna Ready HD -testattu.

Viestintäviraston mukaan antennitalouksista noin puolella ei vielä ole vaadittavaa tekniikkaa. Antennitalouksia on kaikkiaan 1,1 miljoonaa.

Maksukanavat siirtyivät teräväpiirtotekniikkaan jo viime vuonna.

Noin puolessa miljoonassa suomalaistaloudessa on televisio, jonka tekniikka vanhenee kahden vuoden päästä. Maaliskuussa 2020 antennitalouksissa on oltava laitteet, jotka näyttävät teräväpiirtolähetyksiä.

– Marraskuisen selvityksen mukaan noin puolella kotitalouksista, jotka katsovat televisiota vain antenniverkossa, puuttuu tällainen T2-viritin, sanoo projektikoordinaattori Tiina Aaltonen Viestintävirastosta.

Suomessa on noin 1,1 miljoonaa kotitaloutta, joissa on antenni-tv.

Kaupoissa on edelleen myynnissä televisioita, joiden tekniikka vanhenee kahdessa vuodessa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kehottaa ihmisiä olemaan tarkkana alennusmyynneissä. Virastosta ei kuitenkaan osata arvioida, kuinka paljon tällaisia laitteita on vielä myynnissä. Elektroniikan tukkukauppiaat -yhdistyskään ei osata arvioida, paljonko vanhaa tekniikkaa olevia laitteita on myynnissä.

Myyjällä on velvollisuus kertoa asiakkaalle, toimivatko laitteet uudella tekniikalla. Kuluttaja voi vaatia jälkikäteen hyvitystä kauppiaalta, jos hän on hankkinut jouluna 2017 vanhaa tekniikkaa olevan television, eikä myyjä ole ostohetkellä kertonut siitä.

Voit testata Viestintäviraston sivulla, toimiiko televisiosi vuonna 2020 https://toimiikotelkkarini.fi/ (siirryt toiseen palveluun) .