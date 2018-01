Etiopialta yllätyslupaus: Kaikki poliittiset vangit vapautetaan, pahamaineisesta vankileiristä tehdään museo

Pääministeri Hailemariam Desalegnin mukaan tarkoitus on lisätä demokratiaa.

Etiopian pääministeri Hailemariam Desalegn on yllättäen ilmoittanut, että maa aikoo luopua syytteistä kaikkia poliittisia vankeja vastaan.

Jo syytteessä olevat ja vangitut vapautetaan.

Lisäksi pahamaineinen Maekelawiksi kutsuttu vankila suljetaan ja muutetaan museoksi, pääministeri lupaa.

Monet poliittiset vangit on viety ensin Maeklawiin, joka sijaitsee pääkaupungissa Addis Abebassa. Siellä heitä on kuulusteltu ja tunnustuksia on puristettu painostamalla ja kiduttamalla, ihmisoikeusjärjestö Human RIghts Watch (siirryt toiseen palveluun).

"Tekaistuja syytteitä, kidutusta, sananvapauden kieltämistä"

Desalegnin mukaan tarkoitus on vahvistaa demokratiaa ja edistää kansallista sovintoa.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka monta poliittista vankia maassa on.

Ihmisoikeusjärjestöt ja Etiopian oppositio ovat syyttäneet hallitusta kriittisten toimittajien ja oppositiojohtajien pidätyksistä, syytteiden tekaisemisesta, epäoikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä, sanan- ja kokoontumisvapauden rajoittamisesta sekä kidutuksesta.

.Parhaillaan vankilassa ovat muun muassa oppositiojohtajat Bekele Gerba ja Merara Gudina.

Etiopian levottomilla Oromian ja Amharan alueilla hallituksen vastaiset mielenosoitukset ovat viime kuukausina vaikeuttaneet pahoin talouselämää, liikennettä ja yliopistojen toimintaa. Mielenosoituksia on ollut myös muualla maassa.

