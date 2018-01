Turussa ennakoidaan tunnin junayhteyttä Helsinkiin – ratapiha-alue pannaan uusiksi

Mistä on kyse? Turun ratapiha-alue aiotaan laittaa uusiksi

Liikennevirasto kilpailuttaa lähiaikoina Turun ratapiha-alueen muutostöiden suunnittelun

Turun päärautatieaseman ja Kupittaan välille suunnitellaan kaksoisraidetta ja asemalaitureita korotetaan ja levennetään

Liikennevirasto kilpailuttaa lähiaikoina Turun ratapiha-alueen muutostöiden suunnittelun. Tammi-helmikuussa ratasuunnitelma kuulutetaan, ja sen jälkeen käynnistetään kilpailutus.

– Kuulutus on tiedoksianto asianosaisille siitä, että tällainen suunnittelu on käynnissä. Se myös mahdollistaa, että voimme mennä tekemään pohjatutkimuksia ja maastomalleja alueelle, sanoo projektipäällikkö Heidi Mäenpää Liikennevirastosta.

Kaksoisraide Kupittaan ja keskustan väliin

Heidi Mäenpään mukaan Suomessa on vain puolenkymmentä suunnittelukonsulttitoimistoa, jotka pystyvät Turun ratapihasuunnitelman tekemään. Varsinainen suunnittelutyö on tarkoitus käynnistää myöhemmin keväällä, kun sopiva yritys on valittu.

Liikennevirastolla on jo selvä käsitys, mitä Turun ratapiha-alueelle mahdollisesti tapahtuu.

– Tarkoituksena on muun muassa suunnitella kaksoisraide Turun päärautatieaseman ja Kupittaan aseman välille sekä suunnitella asemalaitureiden korottaminen ja leventäminen, sanoo Heidi Mäenpää.

Mietinnän alla on myös autolastauspiste ja se, miten vaaralliset aineet ratapihalla sijoitetaan. Suunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi ensi vuoden kesään mennessä.

Ratapiha-alueen suunnitelmat ennakoivat Tunnin junaa

Lähiviikkoina annettava Turun ratapiha-alueen kuulutus on vastaava, joka annettiin vähän aikaa sitten Espoo-Lohja-Salo-oikoradan rakentamisesta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Uutiset. (siirryt toiseen palveluun)

Tunnin juna uusi, nopea junayhteys Helsingin ja Turun välillä

suunnittelukustannuksiksi on arvioitu noin 40 miljoonaa euroa

aluetutkija Timo Aron mukaan tunnin juna saisi aikaan 1,5 miljoonan ihmisen työssäkäyntialueen

Turun ja Helsingin välinen yhteys kuuluu Euroopan unionin TEN-T-ydinverkkokäytävään, joka yhdistää Euroopan suuria kaupunkeja

kevään 2017 aikana tehtiin luontoselvityksiä uuden rataosuuden varrella

Kumpikin kuulutus ennakoi Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden (siirryt toiseen palveluun) eli niin sanotun T (siirryt toiseen palveluun)unnin junan rakentamista. (siirryt toiseen palveluun) Sen suunnittelun kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 40 miljoonaa euroa.

Tunnin junaan olennaisesti liittyvän Turun ja Salon välisen rataosuuden yleissuunnitelma tehdään myöhemmin. Siinä tulee pohdittavaksi ennen kaikkea kaksoisraide. Sen suunnittelu alkaa aikaisintaan ensi syksynä.

Elämyskeskus otetaan huomioon suunnitelmissa

Turun ratapihan suunnittelu kestää noin vuoden eli valmista pitäisi olla kesään 2019 mennessä. Yksi asia, joka suunnittelussa huomioidaan, on Turun ratapiha-alueelle suunniteltu puolen miljardin euron elämyskeskus.

– Kyllä se otetaan huomioon suunnittelussa. Täytyy keskustella hankkeen vetäjien kanssa, miten heidän suunnitelmansa vaikuttavat meidän ratasuunnitelmiimme, sanoo Heidi Mäenpää.