Turun puukotusten esitutkinta on valmistumassa lähiviikkoina

Downshiftaaja kohtaa töitä paiskivan johtajan – "Jos siivoojalla ei ole intohimoa, miten sanot hänelle, että tee enemmän?"

Jarmo Vestolan tavoite on lopettaa työnteko 45-vuotiaana. Miksi työnteko on pahasta? kysyy yritysjohtaja Aarne Aktan Vestolalta, kun he tapaavat A-studion Kuplat-sarjan kuudennessa osassa.