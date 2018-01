Taysin teho-osastolla kosteusvaurio – viemärivuoto vie evakkoon

Tampereen yliopistollisen sairaalan teho-osastolla sairaalan A-osassa on todettu viemärivaurioista johtuvia kosteusvaurioita. Teho-osaston kaikki kymmenen hoitopaikkaa siirretään tilapäisesti E-rakennukseen munuaiskeskuksen ja infektio-osaston tiloihin.

Syksyn aikana keskussairaalan viidennessä kerroksessa on jo korjattu yhtä kolmen hengen tehopotilashuonetta, jonka vaurioista saatiin tieto aiemmin syksyllä. Vuodenvaihteessa tehtyjen lisätutkimusten perusteella kuitenkin todettiin, että viemärivuodosta johtuva kosteusvaurio on oletettua laajempi. Vaurioita on todettu edelleen kahdessa muussa huoneessa.

Taysista kerrotaan, että teho-osaston toimintaa ei voi tiloissa jatkaa korjausten aikana. Sen sijaan tehostetun valvonnan hoitoa voidaan jatkaa entisissä tiloissa, jotka sijaitsevat toisaalla sairaalan alueella. Siellä hoidetaan myös tilanteen vaatiessa tehopotilaita.

Siirto vaikuttaa dialyysipotilaiden hoitoon

Teho-osasto siirretään väliaikaisesti uuteen E-rakennukseen, koska toiminta edellyttää tehohoitoon vaadittavaa sähköjärjestelmää. Teho-osastolla tulee olla käytössä varavoima ja riittävästi suojattuja pistokkeita. Tällaista varustusta ei ole tavallisella vuodeosastolla tai vuodeosastovalvonnassa. E-rakennuksessa on tarvittava varustus dialyysikoneiden vuoksi.

Poikkeusjärjestelyt aiheuttavat muutoksia erityisesti munuaiskeskuksen toimintaan. Muutokset näkyvät dialyysipotilaiden hoitopaikoissa ja -ajoissa. Dialyysihuoneissa tarjotaan hoitoja maanantaista lauantaihin sekä aamu- että iltavuoroissa. Potilaiden hoitovuorotoiveita pyritään Taysin mukaan kuitenkin toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Poikkeusjärjestelyt kestävät tämänhetkisen tiedon perusteella kevään ajan. Taysin tavoitteena on, että teho-osasto siirtyy toukokuussa Sydänsairaalalta vapautuviin tiloihin.