Metsäfirmat ostivat puuta historiallisen paljon ja ostoennätykset menevät rikki taas tänä vuonna

Viime vuonna tehtiin ennätyksellisen paljon puukauppoja. Edellisen suhdannehuipun kauppamäärät melkein rikkoutuivat. Myös korjuukelien paranemisesta on toivoa luvassa olevien pakkasten myötä.

Metsäteollisuuden puukaupat kertovat erittäin hyvästä suhdannetilanteesta. Yhtiöt ovat myös tehneet uusia investointipäätöksiä, jotka heijastuivat puukauppoihin jo viime vuonna.

Tästä vuodesta ennakoidaan historiallisen kovaa puukauppavuotta. Sellun kysyntä on nimittäin edelleen vahvaa, ja myös sahoilla menee nyt lujaa. Ja esimerkiksi Metsä Groupin jättimäinen biotuotetehdas on ensi kesänä täydessä tuotantovauhdissa.

Yle Uutisgrafiikka

Metsäteollisuuden jäsenyritykset ostivat puuta viime vuonna 1,2 miljardin euron edestä. Firmat ostivat puuta seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Teollisuuden ostomäärät nousivat viime vuonna 35 miljoonaan kuutioon. Määrä on suurin kymmeneen vuoteen. Edellisessä huippusuhdanteessa vuona 2007 ostot olivat 40 miljoonaa kuutiota.

Metsäteollisuus ry:n jäsenten tekemät ostot kattavat noin 83 prosenttia kaikista Suomessa tehdyistä kaupoista. Metsäteollisuus tekee vuosittain yli 100 000 puukauppaa yksityisten metsänomistajien kanssa.

Ismo Pekkarinen / AOP

Vuonna 2016 teollisuuden käyttöön hakattiin raakapuuta 61,8 miljoonaa kuutiota, mikä on tilastohistorian korkein hakkuumäärä. Vuoden 2017 tammi–lokakuun tilaston mukaan hakkuumäärät ovat olleet kymmenisen prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016.

Poikkeuksellisen huonot korjuukelit

Puukauppoja ovat varjostaneet tänä vuonna poikkeuksellisen huonot korjuukelit. Vettä on satanut pitkään ja Etelä-Suomessa on ollut plussakelit. Metsätiet ovat olleet yhtä velliä. Tuotantolaitosten puuhuolto on ollut lujilla.

– Esimerkiksi sahoilla on nyt normaalia pienemmät tehdasvarastot. Puupulan takia on tehty joitakin yksittäisiä huoltotöitä tai pidetty sahoilla niin sanottuja pekkasia, Metsä Groupin puunkorjuusta ja -kuljetuksesta vastaava tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti kertoo.

Stora Enson metsäjohtaja Janne Partanen kertoo, että tehtaille ja sahoille on saatu riittävästi puuta, mutta tilanne on vaatinut normaalia tarkempaa suunnittelua ja ohjausta. Suunnittelun tärkeyttä korostaa myös Hannu Alarautalahti.

UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander sanoo, että erityisesti metsäteiden kantavuus on ollut suuri haaste.

– Puita on jouduttu ohjaamaan normaalista poikkeaviin kuljetussuuntiin, ja työ on vaatinut päivittäisiä muutoksia huonon kelin johdosta, Brander kertoo.

Metsäpomot kiittelevät sääennusteita, joiden mukaan pakkasten ennustetaan alkavan viikonloppuna suuressa osassa maata. Korjuu ja kuljetukset helpottuvat.

Kaikki johtajat korostavat alemman tieverkon ja metsäautoteiden kunnossapidon olevan yksi avainkysymyksistä kuljetusten turvaamisessa.