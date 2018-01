Oscar-säveltäjä tekee ensivisiittinsä Suomeen Iitin musiikkijuhlille

Vuodesta 2003 lähtien järjestetty Iitin musiikkijuhlat saa tänä kesänä vieraakseen kaksi kansainvälistä huippusäveltäjää.

Pari vuotta sitten Iitin musiikkijuhlien ulkomaalaisvahvistuksena vieraillut saksalaissäveltäjä Heiner Goebbels vastaa musiikkijuhlien tilausteoksesta Iitin kirkon avajaiskonsertissa.

Elokuvasäveltäjä, pianisti Gabriel Yaredille kesän vierailu on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Iitin musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, pianisti Laura Mikkola tutustui Yarediin libanonilais-ranskalaisen kirjailijan ja Kaija Saariahon oopperoiden librettojen kirjoittajan Amin Maaloufin kautta.

– Meillä oli Amin Maaloufin kanssa projekti, jossa soitan hänen lempimusiikkiaan. Niihin kuuluu muun muassa Gabriel Yaredin teoksia. Sitä kautta sain kontaktin Yarediin ja pääsin myös kertomaan Iitin musiikkijuhlista, Mikkola muistelee.

Laura Mikkola vietti perheensä kanssa joulua Iitissä, jossa hänellä on sukujuuret. Tuija Veirto / Yle

Elokuvamusiikkia Kuusankoskitalossa

68-vuotias Gabriel Jared on palkittu lukuisilla huomionosoituksilla. Oscar-pystin libanonilais-ranskalainen säveltäjä nappasi Englantilainen potilas -elokuvan (1996) musiikista.

Uutuuselokuvista hänen musiikkiaan kuullaan lähiaikoina ensi-iltaan tulevassa, Rupert Everettin ohjaamassa elokuvassa Onnellinen prinssi, joka kertoo Oscar Wildesta.

Kun Yaredin esiintymispäivä vahvistui, päädyin siihen, että ihanteellisin esiintymispaikka on Kuusankoskitalo. Laura Mikkola

Yaredin elokuvamusiikkia sisältävä konsertti Iitin musiikkijuhlilla järjestetään Kuusankoskitalossa. Ohjelmakokonaisuus on kuultu aiemmin Pariisissa joulukuussa, jolloin juhlistettiin säveltäjän 40-vuotista uraa.

– Yared esiintyi Pariisissa yhdessä Lontoon sinfoniaorkesterin kanssa. Musiikkijuhlilla konsertissa on mukana on 16-henkinen kokoonpano, jossa on paljon jousisoittimia, puhaltajia ja niin edelleen, Laura Mikkola kertoo.

Eri puolilla maailmaa konsertoinut Laura Mikkola kiittelee Kuusankoskitaloa esiintymispaikkana.

– Iitissä ja lähialueilla on paljon hienoja esiintymispaikkoja. Kun Yaredin esiintymispäivä 15. kesäkuuta vahvistui, päädyin siiihen, että kaikkein ihanteellisin esiintymispaikka konsertille on Kuusankoskitalo, musiikkijuhlien taiteellinen johtaja summaa.