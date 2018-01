Sähköautojen hankintaan saa nyt tukea – tammikuu paljastaa ostetaanko niitä vai uhotaanko vain

Sähköauton hankintatuki on tästä viikosta alkaen 2 000 euroa. Kahden tuhannen euron hinnanalennuksen saa, jos ostaa uuden alle 50 000 euroa maksavan täyssähköauton. Tuen saa myös, jos vuokraa auton vähintään kolmeksi vuodeksi.

Hankintatuessa on ehto, että asiakkaan on oltava yksityishenkilö. Firmanautoja tällä tuella ei hankita. Ainakin tähän saakka suurin osa sähköautoista on rekisteröity yritysten nimiin. Yksityisostajia on ollut häviävän vähän.

– Yksityishenkilöihin rajaaminen on se suurin pullonkaula, sanoo autojen maahantuojia edustavan Autotuojat ja -teollisuuden toimitusjohtaja Tero Kallio.

Hankintatukea ja romutuspalkkiota ei voi saada yhtä aikaa Sähköauton hankintatukea saa vuosina 2018-2021 kun ostaa tai sitoutuu vuokraamaan omaan käyttöönsä tulevan täyssähköauton vähintään kolmeksi vuodeksi. Sähköauton pitää olla uusi eli aiemmin rekisteröimätön. Se saa maksaa veroinen korkeintaan 50 000 euroa. Hankintatukea ei saa, jos siihen varatut valtion rahat on käytetty. Tänä vuonna kuusi miljoona euroa riittää periaatteessa 3 000 auton hankinnan tukemiseen. Sähköauton lisäksi samasta potista maksettavaa tukea myönnetään nimittäin myös yksityishenkilölle, joka muuntaa henkilöautonsa kaasu- tai etanolikäyttöiseksi. Saman auton saa muuntaa vain kerran, mutta sama henkilö saa muuntaa eri auton vaikka joka vuosi. Tällä hetkellä uuden auton hankkija voi saada myös romutuspalkkion yli 10 vuotta vanhan auton poistamisesta liikenteestä. Sähköauton hankintatukea ei kuitenkaan saa, jos yksityishenkilölle on maksettu jo romutuspalkkio. Lähde: Trafi

Hankintatuki jatkuu vuoden 2021 marraskuun loppuun. Rahaa on tarjolla kuusi miljoona euroa vuotta kohden eli kaikkiaan 24 miljoonaa. Jos kuudesta miljoonasta jää tänä vuonna jotain yli, siirtyy summa käytettäväksi ensi vuonna.

Ei Teslaa eikä mitään kalliimpaa

Suomessa myydään tällä hetkellä seitsemältä automerkiltä täyssähköautoja, joiden verollinen hinta jää alle tuon 50 000 euron. Näitä autonvalmistajia ovat BMW, Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Smart sekä Volkswagen.

Tesla myi Suomessa viime vuonna 110 sähköautoa. Yhtiön Suomeen tänä vuonna saatavista autoista yksikään ei pääse hankintatukeen oikeuttaviin hintoihin.

Nissan myi päättyneenä vuonna Suomeen 71 Leaf -sähköautoa. Syksyllä julkaistun uusimman Leaf- mallin toimitukset jälleenmyyjille alkavat helmikuun lopulla.

Nissanin Nordic Europen maajohtaja Anu Eskola on erittäin tyytyväinen valtion hankintatukeen. Sitä hän ei suostu paljastamaan, montako sähköautoa yhtiö uskoo tänä vuonna Suomessa myyvänsä. Eskola on kuitenkin ennakkomyyntilukujen valossa varma, että Suomen markkinajohtajia he tänä vuonna ovat.

- Tullaan ehkä yllättymään positiivisesti siitä, mikä se määrä on. Nyt on Nissan Leaf –vuosi, Eskola väittää.

Totuuden hetki on nyt

Nämä täyssähköhenkilöautot maksavat alle 50 000 euroa (2017 lopun tilanne) BMW i3 40 910 - 47 754 euroa Hyundai IONIQ electric 35 365 – 38 790 euroa Kia Soul 35 318 euroa Nissan Leaf 34 591 – 43 380 euroa Renault Zoe 32 890 – 34 890 euroa Smart fortwo 25 849 – 29 978 euroa Smart forfour 26 675 – 27 501 euroa Volkswagen up! 29 008 euroa Volkswagen Golf 42 551 euroa Lähde: Tieliikenteen tietokeskus

Autotuojien Tero Kallion mukaan jo alkuvuodesta pitäisi paljastua, innostaako hankintatuki aidosti väkeä ostoksille. Ensimmäisenä autokauppaan pitäisi ilmestyä niin sanottuja varhaisia omaksujia, joita asiakkaista on Kallion mukaan 5-10 prosenttia.

– Se nähdään ihan seuraavina viikkoina, kuinka moni on puhunut sähköauton hankinnasta vain lämpimikseen.

Saksassa sähköauton hankintatuki on myös 2 000 euroa. Puolitoista vuotta voimassa ollut tuki ei ole ostajia innostanut. Käytössä olevasta 600 miljoonan euron tukipotista on tähän saakka käytetty vasta noin 65 miljoonaa euroa. Sähköautoja on samassa ajassa myyty vajaat 47 000.

Suomen sähköautojen tämänvuotisia myyntimääriä ei Tero Kalliokaan osaa kuin arvailla.

– Parhaassa tapauksessa voidaan päästä jopa 2 000 autoon.

Sähköauto on vielä kummajainen. Moni pelkää, että siitä on vaikea päästä myöhemmin eroon. Nissanilla uskotaan, että sähköautoasiakkaista yhä suurempi osa ei edes osta vaan vuokraa auton vähintään kolmeksi vuodeksi.

– Silloin ei tarvitse miettiä sitä auton jäännösarvoa, maajohtaja Anu Eskola sanoo.