Tehyn ex-puheenjohtaja vaikeasta sopimuskierroksesta: Poliitikkojen ei pidä sohia muurahaispesää

Mistä on kyse? Kokoomuksen kansanedustaja, Tehyn ex-johtaja Jaana Laitinen-Pesola ei halua ottaa kantaa kunta-alan vaikeaan neuvottelukierrokseen.

Sen sijaan työehtosopimusten yleissitovuudesta kansanedustajalla on mielipide: hän kannattaa yleissitovuutta.

Kokoomuskansanedustaja Elina Lepomäki kehottaa allekirjoittamaan kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan yleissitovuuden purkua.

Ammattijärjestö Tehyn entinen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola (kok.) haluaa pitää poliitikot mahdollisimman kaukana vaikeasta kunta-alan työehtosopimuskierroksesta.

Yle uutisoi keskiviikkona, että erityisesti kunta-alan palkoista voi syntyä suuri riita. Tehyn nykyinen puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on jo ehtinyt vaatia tuntuvia palkankorotuksia hoitoalalle.

"Ei kannata sorkkia"

Kansanedustajana nykyisin toimiva Laitinen-Pesola sanoo saaneensa kymmenen vuotta sitten Tehyn työtaistelun ja joukkoirtisanoutumisten aikaan tarpeeksi kokemusta ongelmista, joita syntyy, kun poliitikot lähtevät ottamaan kantaa palkkakierroksiin.

– Työmarkkinaosapuolilla on aina ollut taito ratkaista nämä kysymykset, jos poliitikot puuttuvat neuvotteluihin mahdollisimman vähän.

Laitinen-Pesola jätti Tehyn johdon vuonna 2013 kuudentoista vuoden pestin jälkeen. Hänet valittiin kansanedustajaksi keväällä 2015 kokoomuksen riveistä Satakunnasta. Hän sai runsaasti kannatusta ammattiliitto Tehyn jäseniltä.

Kokoomuksessa vääntöä yleissitovuudesta

Kokoomuksen sisällä käydään kiivasta keskustelua työehtosopimusten merkityksestä. Puolueen kansanedustaja Elina Lepomäki kertoi keskiviikkona [kokoomuksen äänenkannattaja Verkkouutiset (siirryt toiseen palveluun)] tukevansa työehtosopimusten aseman voimakasta heikentämistä vaativaa kansalaisaloitetta.

Aloitteessa esitetään muun muassa työehtosopimusten yleissitovuuden sekä työsopimuslakiin kirjattujen irtisanomisperusteiden ja työntekijöiden takaisinottamista koskevien säännösten poistamista.

Elina Lepomäki Yle

Käytännössä kaikille työntekijöille ei siis tarvitsisi maksaa työehtosopimusten mukaista palkkaa ja työnantaja voisi irtisanoa työntekijän koska vain ilman erityisiä perusteita.

Nykyisin työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain painavasta syystä, kuten työnantajan taloustilanteen heikentymisen takia. Esimerkiksi työntekjän sairaus (erityistapauksia lukuunottamatta) tai työntekijän osallistuminen työtaisteluun on mainittu laissa erikseen syinä, joiden perusteella tehty irtisanominen on laiton.

Ehdotuksen laatijoiden mukaan uudistus lisäisi työpaikkoja. Sosiaaliturvaa aloite korvaisi Lepomäen ideoimalla perustili-mallilla.

Laitinen-Pesola: Yleissitovuus on tärkeä

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola sanoo, ettei ole tutustunut Elina Lepomäen kannattamaan aloitteeseen. Hän kertoo kuitenkin itse pitävänsä työehtosopimuksia ja lakiin kirjattua irtisanomissuojaa tärkeänä osana suomalaista yhteiskuntaa ja työmarkkinajärjestelmää.

– Eduskuntaryhmässämme on muutama henkilö, jotka kannattavat näitä ajatuksia, mutta uskoisin, että suurimmalle osalle kokoomuksen kansanedustajista tällaiset lakimuutokset eivät ole tärkein asia työmarkkinoiden uudistamisessa.

Laitinen-Pesola sanoo, että kokoomuksessa on monenlaisista taustoista tulleita ihmisiä, joten hänestä on selvää, että puolueen sisällä on myös erilaisia käsityksiä työehtosopimusten yleissitovuudesta.

Lepomäen kannattama kansalaisaloite on kerännyt keskiviikon alkuiltaan mennessä 1 672 ihmistä. Eduskunta ottaa kansalaisaloitteen käsittelyyn, jos se saa 50 000 allekirjoitusta.