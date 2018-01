Steve Bannon kutsuu Trumpin pojan ja vävyn toimia maanpetokselliseksi – Trump: Bannon on menettänyt järkensä

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen strategiapäällikkö Steve Bannon arvostelee jyrkin sanoin Trumpin lähipiiriä uudessa kirjassa.

Bannon luonnehtii Donald Trumpin pojan Donald Trump nuoremman, Trumpin vävyn Jared Kushnerin ja kampanjapäällikkö Paul Manafortin tapaamista venäläisen asianajajan Natalia Veselnitskajan kesäkuussa 2016 kanssa Trump-tornissa epäisänmaalliseksi ja maanpetokselliseksi.

Brittiläinen The Guardian -sanomalehti on päässyt etukäteen tutustumaan (siirryt toiseen palveluun) toimittaja Michael Wolffin pian julkaistavaan kirjaan Fire and Fury: Inside the Trump White House.

Kirja perustuu yli 200 haastatteluun, joita Wolff on tehnyt Trumpin, Valkoisen talon henkilökunnan ja muiden Trumpin lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa.

Presidentti Trump ryhtyi nopeasti vastahyökkäykseen.

– Kun hänet erotettiin, hän ei menettänyt vain työtään vaan myös järkensä, Trump sanoi.

Trump sanoi, että Bannon ei esittänyt merkittävää roolia hänen vaalikampanjassaan eikä hallinnossaan. Trumpin mukaan Bannon ei edusta hänen peruskannattajakuntaansa ja keskittyi Valkoisessa talossa vuotamaan väärää tietoa medialle.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Sarah Huckabee Sanders sanoi, että Wolffin kirja on täynnä vääriä ja harhaanjohtavia kuvauksia Trumpin hallinnosta.

Bannon: Olisi pitänyt soittaa FBI:lle

Kesäkuun 2016 tapaamista esittänyt brittiläinen PR-mies Rob Goldstone oli kertonut Donald Trump nuoremmalle, että Veselnitskajalla olisi raskauttavaa informaatiota Trumpin vastaehdokkaasta, demokraattien Hillary Clintonista.

Goldstonen tuolloisen viestittelyn mukaan Venäjän viranomaiset halusivat auttaa tiedoilla Trumpin kampanjaa.

– Kolme kampanjan korkeinta tyyppiä ajatteli, että on hyvä idea tavata ulkomaista hallitusta Trump-tornin sisällä konferenssihuoneessa 25. kerroksessa – ilman asianajajia. Heillä ei ollut asianajajia, Bannon päivitteli Wolffin haastattelussa.

– Vaikkei pitäisi tätä maanpetoksellisena tai epäisänmaallisena tai pahana juttuna (bad shit) – ja minusta se on kaikkea sitä – olisi pitänyt soittaa FBI:lle välittömästi.

Kuultuaan tapaamisesta Bannon oli kirjan mukaan luonnehtinut kolmikkoa Trump nuorempi, Manafort ja Kushner sarkastisesti "aivotrustiksi".

Bannonin mielestä tuollainen tapaaminen olisi pitänyt järjestää esimerkiksi Holiday Innissä Manchesterissä New Hampshiressä ja antaa asianajajien tavata venäläisiä.

Clintonia mustaava informaatio olisi sitten voitu levittää oikeistolaisen Breitbart-uutissivuston tai jonkin muun julkaisun kautta, Bannon pohdiskeli.

Bannon: Tutkinta keskittyy rahanpesuun

Bannon myös arvioi kirjassa, että erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtama Venäjä-yhteyksien tutkinta keskittyy rahanpesuun, mistä kertoo jo tutkintaryhmän kokoonpano.

– Mueller valitsi [syyttäjä Andrew] Weissmannin ensiksi ja hän on rahanpesutyyppi. Heidän tiensä v-n Trumpiin kulkee suoraan Paul Manafortin, Don nuoremman ja Jared Kushnerin kautta, Bannon sanoi Wolffin haastattelussa.

Itse Bannon sanoi, ettei tuntenut venäläisiä eikä aio esiintyä todistajana asiassa.

Alt-right-oikeiston suosimalla Breitbart-uutissivustolla aiemmin vaikuttanut Bannon toimi Trumpin kampanjapäällikkönä vaalikampanjan viimeisinä kuukausina ja strategiapäällikkönä Valkoisessa talossa.

Bannonia on tavattu pitää johtavana ideologina Trumpin kansallismielisen ja globalisaation vastaisen agendan takana.

Bannonin tulehtuneet suhteet Trumpin vävyyn Jared Kushneriin ja Ivanka Trumpiin, joista käytettiin yhteisnimeä "Javanka", ovat Guardianin mukaan toistuva teema Wolffin kirjassa. Bannon jätti Valkoisen talon viime elokuussa.

Tuolloin hän sanoi jatkavansa työtä Trumpin hyväksi Valkoisen talon ulkopuolella.

– Teen asian selväksi. Jätän Valkoisen talon ja ryhdyn sotaan Trumpin puolesta hänen vastustajiaan vastaan Capitol-kukkulalla, mediassa ja Amerikassa, Bannon sanoi uutistoimisto Bloombergin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Trump vähätteli Bannonin roolia

Bannonin lausunnot näyttävät johtaneen avoimeen välirikkoon presidentti Trumpin kanssa.

Trump sanoo nyt, että Bannonilla oli vähän tekemistä hänen vaalivoittonsa kanssa. Sen sijaan Trump sysää syytä varmana pidetyn Alabaman senaattorinpaikan menettämisestä demokraateille Bannonin niskoille.

Bannon tuki republikaanien ehdokkaaksi kovan linjan konservatiivia Roy Moorea. Kampanjan aikana julkisuuteen nousseet syytökset alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta ahdistelusta painoivat Mooren kampanjaa, ja Trumpin tuenilmaisuista huolimatta hän hävisi demokraattien Doug Jonesille.

– Nyt kun hän on omillaan, Steve joutuu oppimaan, että voittaminen ei ole niin helppoa kuin miltä minä saan sen näyttämään. Stevellä oli hyvin vähän tekemistä meidän historiallisen voittomme kanssa, jonka mahdollistivat tämän maan unohdetut miehet ja naiset. Sen sijaan Stevellä oli paljon tekemistä sen kanssa, että republikaanien yli 30 vuotta pitämä Alabaman senaattorinpaikka menetettiin, Trump sanoi.

– Steve teeskentelee sotivansa mediaa vastaan, hän kutsuu sitä oppositiopuolueeksi, mutta kuitenkin hän käytti aikansa Valkoisessa talossa vuotamalla väärää informaatiota medialle tehdäkseen itsestään tärkeämmän kuin hän oli. Se on ainoa asia, jonka hän osaa hyvin, Trump lisäsi.

Juttuun lisättiin kello 20.34 ensitietoja presidentti Trumpin reaktiosta Bannonin lausuntoihin. Täsmennettiin Trumpin lausuntoja Bannonista ja lisättiin Valkoisen talon lehdistösihteerin kommentit kello 21.12.

