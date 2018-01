Herätys: Pankkilakko alkoi taas, luonto meni leudosta talvesta sekaisin, yllättikö presidenttiys Trumpin?

Uutuuskirja: Trump kauhistui valintaansa presidentiksi

Yhdysvalloissa ensi viikolla julkaistavassa Fire and Fury -kirjassa väitetään, että Donald Trump ei uskonut voittavansa Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Kirjassa väitetään myös Trumpin aluksi kauhistuneen siitä, että hänet valittiin presidentiksi. Toimittaja Michael Wolff haastatteli Fire and Fury -kirjaa varten Trumpia sekä yli 200:aa presidentin lähipiiriläistä.

Pikaraitiolinja Raide-Jokeri haastaa suunnittelijat

Helsingin ja Espoon välille tuleva pikaraitiolinja tulee vaikuttamaan satojen tuhansien kaupunkilaisten elämään jo rakennusvaiheessa. 25 kilometriä pitkä työmaa keskellä kaupunkia on osin jopa vaikeampi toteuttaa kuin länsimetron tunnelit. Raide-Jokeria varten joudutaan rakentamaan muun muassa neljä suurta siltaa ja louhimaan kokonaan uusi kalliotunneli. Työmaan suunnittelu alkoi vuoden alusta.

Havainnekuva: Raide-Jokeri ylittää Kehä I:n Espoossa. Ramboll Finland Oy

Pankkilakko alkoi – konttoreita kiinni tänään ja huomenna

Rahoitusalan työriita sulkee tänään ja huomenna pankkien konttoreita ja muita palveluita. Verkkopankit ja mobiilipalvelut toimivat normaalisti, mutta niissä voi olla ruuhkan takia hitautta. Aiempiin kahteen lakkopäivään verrattuna uusi piirre on, että ICT-ala tukee lakkoa työsaarrolla, jonka aikana pankkien järjestelmiin tulevia vikoja ei korjata.

Luonto meni leudosta talvesta sekaisin – lähetä kuva!

Pajunkissoja, ruusunnuppuja ja suppilovahveroita. Muun muassa näitä talveen kuulumattomia asioita on kalenterista huolimatta luonnossa viime viikkoina havaittu. Lauha talvi on lisäksi tuonut Suomeen kasvitieteelliseen sensaation: lämpimämmän alueen kasvina pidetystä mistelistä on useita havaintoja. Lähetä kuva omasta erikoisesta luontohavainnostasi meille.

Ismo Pekkarinen / AOP

”Pommisykloni” uhkaa Yhdysvaltain koillisrannikolla – Poikkeukselliset sääolot jatkuvat Pohjois-Amerikassa

Kaikkiaan 11 ihmistä on kuollut Yhdysvaltain viime päivien pakkasissa, mutta pahin voi säätieteilijöiden mukaan olla vasta tulossa. Pakkasen puremalle Uuden-Englannin alueelle on saapumassa torstaina sääalue, joka voi synnyttää niin sanotun ”pommisykloni"-ilmiön. Pommisykloni syntyy nopeasti matalapaineeksi muuttuvassa ilmanalassa. Siihen liittyy sankkaa lumisadetta ja myrskytuulia, jotka voivat olla yhtä voimakkaita kuin hirmumyrskyssä.

Eleanor-myrsky vaatinut kolme kuolonuhria Euroopassa

Voimakas talvimyrsky on riepotellut osia Euroopasta. Kaksi ihmistä kuoli Espanjan Baskimaan rannikolla, kun valtava aalto pyyhkäisi pariskunnan mukanaan mereen. Lisäksi yksi ihminen jouduttiin pelastamaan myrskyaalloilta tapahtuman jälkeen. Ranskassa laskettelija kuoli jäätyään kaatuvan puun alle. Lisäksi 15 muuta ihmistä loukkaantui, neljä heistä vakavasti.

Peter powell / EPA

Luvassa paikoin sateita

Torstaina sää jatkuu etelässä lauhana ja paikoin sataa vettä ja räntää, maan keskiosissa paikoin vähän lunta, kertoo Ylen meteorologi Anne Borgström. Pohjoisessa on poutaista, sää selkenee Pohjois- ja Länsi-Lapissa ja pakkanen kiristyy. Perjantaiksi saapuu matalapaine sateineen. Lue lisää Ylen sääsivuilta.