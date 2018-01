Pietarilaisen liikemiehen presidenttiehdokkuus saattaa kaatua Suomen oleskelulupaan

Venäjällä riippumattomana ehdokkaana presidentinvaaleihin pyrkivän liikemies Aleksandr Tšuhlebovin vaalitie saattaa katketa oleskelulupaan Suomessa, kertoo muun muassa uutistoimisto Interfax (siirryt toiseen palveluun).

Venäjällä pidetään presidentinvaalit maaliskuussa. Istuvan presidentin Vladimir Putinin voittoa pidetään käytännössä varmana.

Keskusvaalilautakunta oli rekisteröinyt Tšuhlebovin kannattajaryhmän, mutta lautakunta pyytää nyt Venäjän korkeimmalta oikeudelta ratkaisua, pitääkö Tšuhlebovin kannattajaryhmän rekisteröinti perua.

Rekisteröinti mahdollistaa nimien keruun ehdokkuuden saamiseksi. Kokoon pitäisi saada 300 000 nimeä Venäjän eri alueilta.

Rekisteröinnin perumisen syyksi esitetään Tšuhlebovin oleskelulupa ulkomaisessa valtiossa. Venäjän lain mukaan hän ei tässä tapauksessa saisi asettua ehdolle presidentinvaaleissa.

Vaalilautakunnan ilmoituksessa ei täsmennetä, mistä maasta on kyse, mutta Tšuhlebov on aiemmin kertonut, että hänellä on ollut oleskelulupa Suomessa.

Tšuhlebov sanoo, että Suomen viranomaiset ovat jo aiemmin kumonneet oleskeluluvan.

39-vuotias Tšuhlebov on pietarilainen liikemies, joka on toiminut metsäteollisuudessa. Hän on muun muassa esittänyt Pietarin palauttamista Venäjän pääkaupungiksi.

Venäjän vaaliviranomaiset ovat evänneet oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin ehdokkuuden, koska tällä on rikostuomio. Navalnyin mukaan kyseessä oli poliittinen tuomio, jonka tarkoitus oli juuri estää hänen ehdokkuutensa.