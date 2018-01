Trumpin entinen kampanjapäällikkö haastaa Venäjä-tutkinnan oikeudessa

Paul Manafort on joutunut Venäjä-tutkinnan valokeilaan.

Paul Manafort syyttää siviilikanteessa erityissyyttäjä Robert Muellerin ylittäneen valtuutensa. Manafort on saanut syytteet rahanpesusta, joka ei suoraan liity Venäjä-tutkintaan.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö on nostanut siviilikanteen erityissyyttäjä Robert Muelleria ja apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinia vastaan.

Paul Manafort on ollut tutkinnan keskiössä, kun Mueller selvittää, oliko Trumpin kampanjalla kytköksiä Venäjään.

Manafortin kanteen mukaan Mueller ylitti valtuutensa, kun tämä alkoi tutkia Manafortia toimista, jotka eivät suoraan liity Venäjän epäiltyyn sekaantumiseen vuoden 2016 vaalikampanjaan.

Manafortin mukaan apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein ylitti valtuutensa, kun hän antoi Muellerille vapaat kädet tutkia mitä tahansa vastaan tulevia mahdollisia rikojuttuja. Manafort vaatii tutkinnan rajoittamista.

Manafortia ja tämän liikekumppania vastaan on nostettu syytteet hänen lobbaustoimintaansa liittyvien tulojen piilottelusta ja rahanpesusta, mikä ei suoraan liity Trumpin kampanjan epäiltyihin Venäjä-kytköksiin.

Lisäksi Manafortin syytetään jättäneen rekisteröimättä toimintansa ulkomaisten intressien ajajana.

Syytteet kytkeytyvät Manafortin lobbaustoimintaan Ukrainan aiemman, Venäjän tukeman hallinnon hyväksi.

Oikeusministeriön edustaja luonnehti Manafortin nostamaa oikeusjuttua tyhjänpäiväiseksi mutta sanoi, että syytetyllä on oikeus nostaa millaisia kanteita tämä haluaa.

Trump-tornin tapaaminen taas otsikoissa

Manafortin, Trumpin pojan Donald Trump nuoremman ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin tapaaminen venäläisen asianajajan kanssa kesäkuussa 2016 nousi tänään keskiviikkona jälleen otsikoihin.

Trumpin entinen läheisen liittolaisen Steve Bannon kerrottiin syyttäneen näiden toimineen maanpetoksellisesti ja epäisänmaallisesti, kun he suostuivat tapaamiseen asianajaja Natalia Veselnitskajan kanssa.

Tapaamista välittänyt brittiläinen PR-mies oli kertonut Donald Trump nuoremmalle ennen tapaamista, että asianajajalla olisi Venäjän viranomaisilta peräisin olevia raskauttavia tietoja Trumpin vastaehdokkaasta Hillary Clintonista.

Trumpin entisen strategiapäällikön Bannonin kommentit löytyvät pian julkaistavasta Michael Wolffin kirjasta Fire and Fury: Inside the Trump White House, jonka The Guardian -sanomalehti oli saanut katsottavakseen (siirryt toiseen palveluun).

Presidentti Trump vastasi sanomalla, että Bannon menetti järkensä, kun hänet erotettiin päästrategin tehtävistä. Trump myös vähätteli Bannonin roolia vaalikampanjassaan ja hallinnossaan ja sanoi Bannonin aiheuttaneen republikaanien vaalitappion Alabaman äskettäisissä senaattorinvaaleissa.

Lähteet: AP, Reuters