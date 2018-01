Uutuuskirja: Trump kauhistui valintaansa presidentiksi

Fire and Fury -kirjan mukaan "Melania oli kyynelissä, eivätkä ne olleet onnenkyyneliä".

Yhdysvalloissa ensi viikolla julkaistavassa Fire and Fury -kirjassa väitetään, että Donald Trump ei uskonut voittavansa Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Kirjassa väitetään myös Trumpin aluksi kauhistuneen siitä, että hänet valittiin presidentiksi.

Katkelmia kirjasta ovat jo julkaisseet New York magazine (siirryt toiseen palveluun), Guardian (siirryt toiseen palveluun) ja The Washington Post (siirryt toiseen palveluun).

Toimittaja Michael Wolff haastatteli Fire and Fury -kirjaa varten Trumpia sekä yli 200:aa presidentin lähipiiriläistä. Yle kertoi aiemmin, että Trumpin ex-strategiapäällikkö Steve Bannon syyttää kirjassa presidentin poikaa Donald Trump Jr:ää maanpetoksellisesta toiminnasta.

Uudessa kirjassa väitetään myös muun muassa Trumpin tyttären Ivanka Trumpin haaveilevan itse presidenttiydestä, Trumpin pelkäävän myrkytetyksi joutumista sekä Trumpin kuvailevan lähipiiriään halventavaan sävyyn.

Oheiset Fire and Fury: Inside the Trump White House -kirjan katkelmat on julkaistu etukäteen yhdysvaltalaismedioissa.

Trumpin tiimi odotti vaalitappiota

– Vaali-iltana hieman iltakahdeksan jälkeen, kun yllättävä suunta - se, että Trump saattaisi voittaa - alkoi näyttää varmalta, Don Jr. sanoi ystävälleen, että hänen isänsä, tai DJT, kuten hänen poikansa häntä kutsuu, näytti siltä kuin olisi nähnyt aaveen. Melanian (Trumpin puolison) silmät olivat kyynelissä, eivät ne olleet onnenkyyneliä.

– Vain reilussa tunnissa, kuten Steve Bannon hieman huvittuneena pani merkille, hämmentynyt Trump muuttui epäuskoiseksi Trumpiksi ja sitten kauhistuneeksi Trumpiksi. Mutta tulossa oli vielä viimeinen muodonmuutos: Äkkiä Donald Trumpista sukeutui mies, joka uskoi, että hän ansaitsi olla, ja oli täysin kykenevä olemaan, Yhdysvaltain presidentti.

Ivanka hautoo presidenttihaaveita

– Tasapainotellen riskien ja voiton välillä sekä Jared (Kushner, Ivanka Trumpin mies) että Ivanka päättivät vastoin liki kaikkien tuttaviensa neuvoja ottaa vastaan tehtävät Valkoisessa talossa. Se oli pariskunnan yhteinen päätös ja, jollain tapaa, yhteinen työ. He olivat tehneet keskenään rehellisen diilin: Jos tilaisuus joskus tulevaisuudessa koittaisi, Ivanka olisi heistä se, joka pyrkisi presidentiksi. Ivankan mielikuvissa ensimmäinen naispresidentti ei ollut Hillary Clinton vaan Ivanka Trump.