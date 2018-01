Trump yllättyi vaalivoitostaan eikä halunnut Valkoiseen taloon – Uuden paljastuskirjan 5 tärkeintä väitettä

Toimittaja Michael Wolffin ensi viikolla julkaistava kirja Fire and Fury: Inside the Trump White House (siirryt toiseen palveluun) piirtää kuvan poikkeuksellisesta presidentistä, joka ei itsekään uskonut voittavansa vaaleja.

Kirja perustuu tekijänsä mukaan yli 200 haastatteluun, joita Wolff on tehnyt Donald Trumpin lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa. Ääneen pääsee muun muassa Trumpin entinen strategiapäällikkö Steve Bannon, joka potkittiin ulos Valkoisesta talosta viime elokuussa.

Valkoisen talon tiedottajan mukaan kirja antaa täysin väärän kuvan Trumpin hallinnosta. Presidentin itsensä mielestä kirjassa haastateltu Bannon on ”menettänyt järkensä”. Trumpin asianajat syyttävätkin nyt presidentin entistä luottomiestä vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta, Washington Post uutisoi. (siirryt toiseen palveluun)

Yle poimi viisi paljastusta uudesta kirjasta.

1. Bannon: Venäläisten tapaaminen oli maanpetos

Kesäkuussa 2016 Donald Trumpin poika Donald nuorempi, Trumpin vävy Jared Kushner ja kampanjapäällikkö Paul Manafort tapasivat venäläisen asianajajan Natalia Veselnitskajan New Yorkissa. Tapaaminen oli järjestetty, koska Donald Trump nuoremmalle oli kerrottu, että Veselnitskajalla olisi raskauttavaa tietoa Trumpin vastaehdokkaasta, Hillary Clintonista.

Steve Bannonin mielestä tapaaminen oli maanpetos.

– Kolme kampanjan korkeinta tyyppiä ajatteli, että on hyvä idea tavata ulkomaista hallitusta Trump-tornin sisällä konferenssihuoneessa 25. kerroksessa – ilman asianajajia. Heillä ei ollut asianajajia, Bannon kertoo kirjassa.

– Vaikkei pitäisi tätä maanpetoksellisena tai epäisänmaallisena tai pahana juttuna (bad shit) – ja minusta se on kaikkea sitä – olisi pitänyt soittaa FBI:lle välittömästi, Bannon jatkaa.

2. Trump ei halunnut presidentiksi

Wolffin kirjan erikoisin väite on, että Donald Trump ei varsinaisesti halunnut Yhdysvaltain presidentiksi. Hänelle olisi riittänyt hyvin myös häviäminen, sillä vaalikampanjan tuoma julkisuus olisi ollut helppo muuttaa rahaksi.

– En ajattele häviämistä, koska se ei ole häviämistä. Me olemme voittaneet täysin, Trump kertoi ystävälleen Roger Ailesille viikkoa ennen vaaleja.

Wolffin mukaan lähes kaikilla Trumpin lähipiirissä oli yhteyksiä, jotka muodostuisivat ongelmaksi ainoastaan, mikäli Trump valittaisiin presidentiksi. Trumpin entisen turvallisuusneuvonantajan Michael Flynnin ystävät varoittivat eläköitynyttä kenraaliluutnanttia ottamasta rahaa vastaan venäläisiltä.

– No, sehän olisi ongelma ainoastaan, jos me voitamme, Flynn toppuutteli ystäviään.

"Lopulta vaali-iltana koitti yllätys. Vaali-iltana hieman iltakahdeksan jälkeen, kun yllättävä suunta – se, että Trump saattaisi voittaa – alkoi näyttää varmalta, Don Jr. sanoi ystävälleen, että hänen isänsä, tai DJT, kuten hänen poikansa häntä kutsuu, näytti siltä kuin olisi nähnyt aaveen. Melanian (Trumpin puolison) silmät olivat kyynelissä, eivät ne olleet onnenkyyneliä."

"Vain reilussa tunnissa, kuten Steve Bannon hieman huvittuneena pani merkille, hämmentynyt Trump muuttui epäuskoiseksi Trumpiksi ja sitten kauhistuneeksi Trumpiksi. Mutta tulossa oli vielä viimeinen muodonmuutos: Äkkiä Donald Trumpista sukeutui mies, joka uskoi, että hän ansaitsi olla, ja oli täysin kykenevä olemaan, Yhdysvaltain presidentti. "

3. Ivanka haluaa presidentiksi

Donald Trumpin tytär Ivanka haaveilee nousevansa maan ensimmäiseksi naispresidentiksi. Wolff perustaa väitteensä Bannonin haastatteluun.

”Tasapainotellen riskien ja voiton välillä sekä Jared (Kushner, Ivanka Trumpin mies) että Ivanka päättivät vastoin liki kaikkien tuttaviensa neuvoja ottaa vastaan tehtävät Valkoisessa talossa. Se oli pariskunnan yhteinen päätös ja, jollain tapaa, yhteinen työ. He olivat tehneet keskenään rehellisen diilin: Jos tilaisuus joskus tulevaisuudessa koittaisi, Ivanka olisi heistä se, joka pyrkisi presidentiksi."

"Ivankan mielikuvissa ensimmäinen naispresidentti ei ollut Hillary Clinton vaan Ivanka Trump. Bannonin parille keksimä nimi ”Jarvanka” oli nyt entistä suuremmassa käytössä Valkoisessa talossa. Bannon oli kauhuissaan, kun hän sai kuulla pariskunnan tekemästä diilistä."

4. Hallinnolla ei ollut mitään suunnitelmaa

Donald Trump on ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentti, joka ei ole ennen valtaansa astumista ollut poliittisessa virassa tai palvellut asevoimissa. Myös hänen yhteytensä Washingtoniin ja republikaanipuolueen eliittiin olivat heikot. Tästä kokemattomuudesta ja siitä, miten se heijastui hallintoon, on kirjoitettu Yhdysvalloissa laajalti jo ennen Wolffin kirjaa.

Wolffin teos valottaa kuitenkin lisää sitä, miten sekavassa tilassa Valkoinen talo oli Trumpin kauden alkuvaiheessa. Kun Valkoisen talon varahenkilöstöpäällikkö Katie Walsh kysyi Trumpin vanhemmalta neuvonantajalta, mitä hallinto haluaa saavuttaa, Kushnerilla ei ollut vastausta.

"'Sano vain kolme asiaa, joihin presidentti haluaa keskittyä' Walsh vaati. 'Mitkä ovat tämän Valkoisen talon kolme prioriteettia?' Se oli helpoin mahdollinen kysymys – kysymys, johon kuka tahansa pätevä presidenttiehdokas olisi vastannut kauan ennen kuin hän asettuisi taloksi 1600 Pennsylvania Avenuelle. Trumpin kautta oli kulunut kuusi viikkoa ja Kushner oli täysin vailla vastausta. 'Kyllä', hän vastasi Walshille. 'Meidän pitäisi varmaan käydä tuo keskustelu'."

5. Trump pelkää tulevansa myrkytetyksi

Wolffin kirjassa Trump kuvataan presidentiksi, joka pelkää monia asioita, kuten esimerkiksi Valkoista taloa. Astuttuaan virkaan Trump halusi vaimolleen ja itselleen erilliset makuuhuoneet ja omaansa lukon. Vaatimus lukollisesta ovesta johti Wolffin mukaan ristiriitoihin salaisen palvelun kanssa, sillä presidentin turvallisuudesta huolehtiminen vaatii välitöntä pääsyä Trumpin luokse.

Erityisen tarkka Trump on siitä, että kukaan ei koske mihinkään hänen tavaroihinsa makuuhuoneessa, etenkään hammasharjaan. Kirjassa myös avataan, miksi presidentti pitää pikaruoasta.

”Hän oli jo pitkään pelännyt myrkytetyksi joutumista, mikä oli yksi syy siihen, että hän tykkäsi syödä McDonald'sissa: kukaan ei tiennyt hänen olevan tulossa ja ruoka oli turvallisesti esivalmistettua.”

Artikkelin lainaukset ja kursivoidut tekstikatkelmat ovat Michael Wolffin kirjasta Fire and Fury: Inside the Trump White House (Henry Holt and Co. 2018)

