Venäläisnuoret sopivat somessa bilereissuja Suomen hiihtokeskuksiin – juhlivat mieluiten omissa oloissaan

Venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa on kääntynyt kasvuun. Nyt myös venäläisnuoret ovat löytäneet muun muassa Rukan somen avulla.

Mistä on kyse? Venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa on kääntynyt jälleen kasvuun.

Nyt myös venäläiset nuoret ovat alkaneen matkustaa Suomeen, muun muassa Pohjois-Suomen hiihtokeskuksiin.

Rukalle saapui uuden vuoden viettoon iso ryhmä venäläisiä nuoria, jotka ovat löytäneet ryhmämatkan sosiaalisen median kautta.

Sosiaalinen media liikuttaa nuoria pitkiäkin matkoja. Vajaan 2 000 kilometrin linja-automatka Venäjän Jaroslavlista Moskovan ja Pietarin kautta Kuusamon Rukalle on vain osa "hauskasta matkasta", jonka Ivan Sotkin on uutena vuotena tehnyt.

Samaan kyytiin Sotkinin kanssa nousi Pietarista Nikolai Badin. Sekä Badin että Sotkin löysivät kimppakyydin sosiaalisen median kautta. Internetiin on perustettu "vk.com/rukafest" -sivusto, joka on kerännyt viime kesästä lähtien nuoria lumiselle retkelle länteen.

– Sosiaalisen median voima on valtava. Itse kuulin tästä sivustosta ystävältäni ja innostuin asiasta, it-alalla Pietarissa työskentelevä Nikolai Badin sanoo.

Nuoret venäläiset löytämässä Suomen

Rukalla uutta vuotta ja venäläistä joulua viettää nyt noin 150 nuoren joukko, joka löysi tiensä tunturiin sosiaalisen median kautta. Myös useita muita nuorten ryhmiä on saapunut viettämään uutta vuotta Rukalle.

Venäläisten matkailijoiden määrä Suomeen on ollut tänä talvena kovassa kasvussa. Visit Finlandin tutkimuspäällikkö Katarina Wakonen sanoo, että ruplan arvon nousu parin vuoden takaisesta kuopasta on lisännyt merkittävästi venäläismatkailijoiden määrää. Ja lisää on luvassa.

– Kasvu tulee olemaan tuntuvaa tänä talvena edellistalveen verrattuna, Wakonen toteaa.

Osa venäläisnuorista pitää suomalaisia nuoria hieman töykeinä ravintolakäyttäytymiseltään. Ensio Karjalainen / Yle

Tarkat luvut venäläismatkailijoiden joulu- ja uudenvuoden ajan määristä Visit Finland saa tilastoitua tammikuun loppupuolella.

– Vaikka venäläiset ovat jälleen palanneet Suomeen viettämään lomaansa, olemme vielä kaukana vuosien 2008–2014 huippuluvuista.

– Myönteistä on, että Suomi kiinnostaa myös uusia kohderyhmiä. Esimerkiksi nuoret matkailijat ovat löytäneet Suomen, Wakonen jatkaa.

Ruka-Kuusamo alueella viidenneksen kasvu

Venäläisten paluu Pohjois-Suomeen näkyy selkeänä viime vuoden tammi-lokakuun yöpymistilastoissa. Lapissa, Kuusamo mukaan lukien, venäläisten yöpymisten määrä kasvoi 5,6 prosentilla edellisvuoden vastaavasta ajasta.

Pelkästään Kuusamossa venäläismatkailijoiden määrä kasvoi tammi-lokakuussa noin 15 prosentilla edellisvuodesta.

Olen käymässä täällä kymmenettä kertaa. Ivan Sotkin

Kolme edellisvuotta venäläisten yöpymiset vähenivät Lapissa ja Kuusamossa reipasta vauhtia. Kun vuonna 2013 alueilla kirjattiin venäläisten yöpymisiä yli 210 000, romahti määrä 2016 mennessä reiluun 94 000:een.

Viime vuoden lokakuun loppuun mennessä venäläisten yöpymisiä tilastoitiin Lapissa ja Kuusamossa reilut 75 000.

Venäläiset saapuvat talvilomilleen useimmiten omilla autoillaan. Ensio Karjalainen / Yle

Lähes kuuttasataa loma-asuntoa Ruka-Kuusamo alueella välittävän Lomarenkaan tilastoissa venäläisten kasvu vuodenvaihteen markkinoilla näkyy myös selvästi.

– Vuoden takaisesta venäläisten osuus asiakkaistamme on kasvanut noin 20 prosentilla. Vuosi sitten edellisvuoteen verrattuna venäläismatkailijoiden osuus oli vielä pakkasen puolella, kertoo Lomarenkaan hankintajohtaja Marko Säkkinen.

Ilta omien parissa

Nuoret hyppivät kädet kohti lunta ripottelevaa taivasta lämmetäkseen ennen rinteeseen lähtöä. Värikkäät sukset ja laudat lojuvat lumessa. Venäläisnuoret viihtyvät rinteessä.

Ohjelmaa pitää olla jokaiselle päivälle. Jos lomarahaa on enemmälti, venäläisnuorista osa sijoittaa rahansa jopa moottorikelkkasafariin tai huskyajeluun. Harvakseltaan venäläisnuori kuitenkaan shoppailee, kuten vanhemmalla venäläisväellä on tapana.

Nuoret matkailijat ovat löytäneet Suomen. Katarina Wakonen

Bailaaminen suomalaisnuorten kanssa ei houkuttele. Pietarilaisen Nikolai Badin tavoin venäläinen nuori viettää iltaa pääasiassa oman maansa tuttavien seurassa vuokrahuoneistossa, mutta harvakseltaan ravintolassa.

– Olen kuullut että suomalaiset nuoret ovat ravintolakäytökseltään hieman töykeitä, sanoo Badin mallintaen suomalaista ravintolatyyliä kyynärpäätekniikkaa matkimalla.

Nuoret muistavat lämmitellä lihaksensa ennen siirtymistä rinteeseen. Ensio Karjalainen / Yle

Ehkä huhut suomalaisten töykeästä käytöksestä voivat karkoittaa osan venäläisnuorista Rukan ravintoloista. Syy voi löytyä toisaaltakin.

– Me venäläiset vietämme mielellämme aikaa yhdessä. Ostamme huoneisiin ruokaa ja juomaa ja juhlimme iltaisin majoitustiloissamme, Nikolai Badin toteaa.

– Emme me epäsosiaalisia ole, vaikka meitä ei kovin usein suomalaisten nuorten seurasta löydäkään, Badin naurahtaa.

"Tänne on hyvä palata"

Jaroslavlilaiselle Ivan Sotkinille Ruka on tuttu paikka.

– Olen käymässä täällä kymmenettä kertaa, Sotkin kertoo.

Muun muassa Alpit Italian ja Ranskan maisemissa nähnyt Sotkin lähti uudenvuoden alla innolla lähes 2 000 kilometrin matkalle Jaroslavlista Kuusamoon.

– Tänne on hyvä palata. Suomessa ja Rukalla asiat toimivat matkailijan kannalta moitteettomasti, Sotkin kehaisee.

Nikolai Badin kertoo, että keski-iältään 22–26-vuotiaiden linja-automatka Rukalle maksoi Moskovasta ja Pietarin seudulta 700 – 900 euroa henkilöä kohden. Rukalla ryhmä viettää kuusi päivää.

– Matka on halpa, Badin toteaa.

