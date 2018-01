Japanilaisessa päiväkodissa lasten nukkuma-asento tarkistetaan viiden minuutin välein – Kiireisten hoitajien avuksi tulee pian robotti

TOKIO Sojun Youn isä on tullut hakemaan viisivuotiastaan päiväkodista. Ennen kotiin lähtöä lastentarhanopettaja mittaa tytön ruumiinlämpötilan ja kirjaa sen ylös paperille.

Näin hän tekee jokaiselle lapselle joka päivä, myös aamuisin, kun heidät tuodaan hoitoon. Tokiossa tämä kuuluu sääntöihin.

Mittaaminen ja kirjaaminen jatkuu päiväuniaikaan. Elintoimintoja pitää tarkkailla viiden minuutin välein. Lasten nukkuma-asennot pitää merkitä muistiin ja mahallaan nukkuvat täytyy kääntää.

Päinmakuulla nukkuminen voi olla vaarallista, täällä uskotaan.

Lasten ruumiinlämpö pitää kirjata ylös aamuin illoin. Jatkossa robotti voi hoitaa työn. Jenny Matikainen / Yle

Hoitajilla onkin kädet täynnä työtä. Ongelmaa paisuttaa se, että Japanissa on huutava pula lastentarhanopettajista.

Tässä tokiolaispäiväkodissa ongelmaan odotetaan pian ratkaisua.

Tänään ratkaisu on tullut käymään.

Sen nimi on Vevo ja se on robotti. Leikit unohtuvat, kun 70-senttinen sininen, nallen ja ihmisen risteytystä muistuttava robotti tuodaan huoneeseen. Robottia pidemmäksi kohoava lapsikatras on nopeasti ympäröinyt tulokkaan.

Kosketellaan, tökitään, kätellään ja kummastellaan.

– Robottia on hauska käyttää. Nyt jäädyin, matkin sitä! 4-vuotias Ryusei Tokoro hihittää.

30 Vevo-robottia on tulossa ensi keväänä koekäyttöön japanilaisiin päiväkoteihin. Jenny Matikainen / Yle

Robotti on muutakin kuin hauska lelu: sen työ on tarkkailla lapsia. Esimerkiksi kun lapset tulevat päiväkotiin, Vevo tervehtii heitä ovella ja mittaa ruumiinlämmön, kun sitä koskettaa nenään. Se myös tunnistaa koskettajan.

Laitetta esittelevä Global Bridge Holdings -yhtiön edustaja yrittää hillitä lasten intoa. Tämä on vasta esittelykappale, ja varsinaisesti robottien on tarkoitus aloittaa työt yhtiön omistamissa päiväkodeissa keväällä.

Global Bridge Holdings on japanilainen hoitoalan yhtiö, joka on luonut robotin yhdessä Gunma-yliopiston kanssa.

– Kehitimme robotin, koska halusimme vähentää lastentarhanhoitajien työtaakkaa. Japanissa lastentarhanopettajista on pulaa, selittää yhtiön toimitusjohtaja Joe Sadamatsu.

Sojun Youn (toinen vas.) ja Ryusei Tokoron (vas.) mielestä robotti oli kiinnostava. Jenny Matikainen / Yle

Opettajien työpäivät ovat pitkiä ja raskaita, ja palkka on pieni. Ongelma on polttava erityisesti Tokiossa.

Lisäksi yhä useampi japanilaisvanhempi haluaisi lapsensa päivähoitoon, jotta molemmat vanhemmat voisivat käydä töissä. Viime keväänä päivähoitokauden alkaessa yli 26 000 lasta jäi ilman päivähoitopaikkaa.

Päiväkodin opettaja Hiromi Yamamoto sanoo suhtautuneensa robottiin päiväkodissa alussa epäilevästi.

– Kun kuulin robotista ensimmäisen kerran, en ollut uskoa, että se voisi työskennellä päiväkodissa. Suhtautumiseni oli kielteinen, hän sanoo.

Nyt Yamamoto tutkii robottia yhdessä lasten kanssa. Mieli on muuttunut. Hän kertoo odottavansa robottia innolla.

– Kun lapset nukkuvat, meidän pitää tarkistaa heidän asentonsa turvallisuuden vuoksi. Se tuottaa paljon työtä. On hienoa, että robotti voi auttaa meitä tarkastuksissa.

Päiväkodin opettaja Hiromi Yamamoto näyttää, mihin robottia pitää koskettaa, kun se mittaa ruumiinlämmön. Jenny Matikainen / Yle

Myös viisivuotias Sojun You on innoissaan, vaikka robottia kivempaa olisikin tanssia kameran edessä.

– On kivaa, kun robotti tulee!

Käytännössä kyseessä ei ole vain sininen muovinalle vaan järjestelmä, joka asennetaan lasten sänkyihin. Patjoissa on anturit, jotka tallentavat tietoa lasten sydämen sykkeestä, hengityksestä ja kääntyilystä. Hoitajien ja opettajien tehtäväksi jää puuttua, jos jotain on pielessä.

Japanissa robotit ovat monilla aloilla jo arkipäivää.

Autovuokraamossa tervehtii palautetta janoava metrinkorkuinen ukkeli halloween-viitassa. Tällainen Pepper-robotti osaa työskennellä myös buddhalaisena pappina.

Roboteista toivotaan apua työelämään, sillä Japanin väestö kutistuu hurjaa vauhtia. Ennusteiden mukaan vuonna 2065 maassa on kolmannes vähemmän ihmisiä kuin nyt. Se tarkoittaa yli 40 miljoonan ihmisen vähennystä.

Pepper-robotti lukee hautajaisseremoniaan kuuluvia pyhiä kirjoituksia. Robotin taitoja esiteltiin hautajaismessuilla Tokiossa 25. elokuuta 2017. Kimimasa Mayama / EPA

Toimitusjohtaja Sadamatsu kuitenkin vakuuttaa, että robotti ei korvaa opettajia vaan tulee heidän avukseen.

Ihmisille jää aikaa tärkeämpiin tehtäviin, kun robotti kirjaa elintoiminnot.

Global Bridge Holdingsin mukaan Vevo on lajinsa ensimmäinen, lastenhoitorobotteja ei markkinoilla vielä ole. Yhtiö toivoo saavansa sen tuotantoon testien jälkeen.

– Huhtikuussa 30 robottia aloittaa päiväkodeissa ympäri Japania. Massatuotanto on tarkoitus aloittaa kokeilukauden jälkeen, toimitusjohtaja Sadamatsu sanoo.

Ensivisiitillään Vevo on ainakin saanut paljon kavereita.

Jos se selviää ensimmäisistä päiväkotipäivistään ehjänä, muutaman kuukauden päästä Sojun Youn täytyy lähtiessään vain muistaa sanoa hoitajarobotilleen heippa ja koskettaa sen nenää.