Koillisrannikon lähestyvä talvimyrsky jätti tuhansia lentoja maahan Yhdysvalloissa

Ihmisiä on kehotettu pysyttelemään kodeissaan ja välttämään ulkona liikkumista myrskyn aikana. Kodittomille pyritään järjestämään hätämajoitusta.

Floridaan, Georgiaan, Virginiaan ja Pohjois-Carolinaan on julistettu hätätila poikkeuksellisen talvisään vuoksi.

Yhdysvaltoihin lentävät lentoyhtiöt ovat varautuneet lumentuloon ja koviin tuuliin mukauttamalla aikataulujaan tulokentän sääoloihin. Esimerkiksi Finnair viivästytti iltapäivän lentoaan ainakin parilla tunnilla, jotta pahin myräkkä ehtii hälvetä. Tilannetta itärannikolla seurataan.

Icelandair on puolestaan peruuttanut torstain lentonsa Bostoniin ja New Yorkiin. Seuraava kone lähtee Helsingistä kohti Yhdysvaltoja huomenna perjantaina. Icelandair lentää Helsingistä Bostoniin ja New Yorkiin kerran päivässä.

Kuura koristelee muistomerkkejä New Yorkissa. Drew Angerer / AFP

Huonossa säässä koneiden välille tarvitaan kentillä normaalia enemmän tilaa ja laskeutumislupia annetaan porrastetusti. Laskeutumislupia annetaan vähemmän kuin tavallisesti, kerrotaan myrskyajan järjestelyistä British Airwaysilta.

LaGuardia hiljeni lähes kokonaan

Yhdysvalloissa on peruutettu myrskyn vuoksi jo 2 700 lentoa. Esimerkiksi New Yorkin LaGuardian kentän vuoroista oli peruttu Suomen aikaa torstai-aamupäivään mennessä 90 prosenttia. Poikkeussää hiljentää myös politiiikkaa. Senaatti peruutti äänestyksiä, jotta Washingtonista päästäisiin kotimatkalle ennen myrskyä.

Georgiassa, Virginiassa ja Pohjois-Carolinassa noin 35 000 taloutta on vailla sähköä. Virginiassa Chesapeake Bay Bridge -tunneli on suljettu turvallisuussyistä.

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä Miamista New Yorkiin matkalla olleen Amtrakin junan kolme vaunua putosi kiskoilta, mutta suistumisen syytä ei tiedetä. Junassa oli 311 matkustajaa. Vahingoilta vältyttiin. Maanteiltä on raportoitu onnettomuuksista ja ruuhkista.

Niagara on toistaiseksi osin vapaana. Geoff Robins / AFP

Pureva kylmyys on jo vaatinut kuolonuhreja

Floridassa Tallahasseessa on nähty lunta ensimmäistä kertaa 28 vuoteen. Lunta odotetaan tulevan useita kymmeniä senttejä.

Sää on ollut myös poikkeuksellisen kylmää. Indianassa pakkasta oli 28 astetta ja etelässä Alabaman osavaltiossa 13 astetta. Ainakin 12 ihmistä on kuollut kylmyyden seurauksena. Ankara sää koettelee erityisesti kodittomia.

Kylmyys on hyytänyt jopa vapaana ryöppyäviä Niagaran putouksia.

"Pommisyklonit" syntyvät yleensä merellä

Myrskytuulia ja lumipyryä mukanaan tuova sääilmiö "pommisykloni" syntyy nopeasti matalapaineeksi muuttuvassa ilmanalassa. "Pommisykloneja" muodostuu vuosittain 40–50, mutta valtaosa niistä muodostuu merellä ja jää huomiotta.

Toistaiseksi lunta on tullut koillisrannikolla Uuden Englannin alueella, mutta lumimyrskyistä varoitetaan koko Yhdysvaltain itärannikoilla, kertoo Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu (siirryt toiseen palveluun) NWS.

Myrsky alkoi kehittyä Meksikonlahdella alkuviikosta. Pahinta myrskyä odotetaan itärannikolle tänään torstaina. Poikkeuksellisen talvisään ennustetaan jatkuvan viikonvaihteen yli.

Jäätynyt Chicago-joki 3. tammikuuta. Scott Olson / AFP

