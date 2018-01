Päivähoidon tarve räjähti Kokkolassa: hoitopaikkoja löydyttävä lyhyessä ajassa 200 lapselle

Kokkolassa päivähoidon tarve on hurjassa kasvussa. Syksystä lähtien kaupunki on joutunut etsimään lähes kahdellesadalle lapselle päivähoitopaikkaa.

Kysyntä yllätti kaupungin täysin, sillä kahtena edellisenä vuonna hoitolapsia on tullut lisää vain kymmenen vuodessa.

Kokkola joutuukin pikavauhtia avaamaan vanhoja tiloja uudelleen, muun muassa Kanta-Kokkolassa Elisabetintielle Rauhanyhdistyksen tiloihin ja Hakalahdenkadulle.

Ei tähän ole pystytty mitenkään vaurautumaan. Työntekijät ovat tiukilla ja jonoa hoitoon koko ajan. Kai Kytölaakso

Lapsiryhmät ovat jo täpötäynnä Kokkolan lisäksi myös Kälviällä ja Lohtajalla ja lisää työtekijöitä on palkattava jo lähiviikkona. Varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso myöntää, että valtava kysyntä tuli yllätyksenä.

– Ei tähän ole pystytty mitenkään varautumaan. Työntekijät ovat tiukilla, ja jonoa hoitoon on koko ajan. Syksy on ollut tuskallinen kaikille, kertoo Kytölaakso.

Yllättävä kasvu selittynee ainakin sillä, että vanhemmat ovat saaneet työ- tai opiskelupaikkoja. Lisäksi subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta on käytetty aiempaa enemmän.

Tällä hetkellä Kokkolassa on 2116 päiväkotilasta. Vuosi sitten määrä oli 1926.

Pienryhmiä ja vuorottelua ulkoiluun

Pelkästään Isokylän päiväkotiin Kokkolaan jonottaa noin 40 lasta.

– Kyllä on tunkua ollut: tänään olen viimeksi joutunut sanomaan ei-oota paluumuuttajaäidille. Lapsi mahtuu kouluun, mutta päivähoitopaikkaa ei voi luvata varmasti., sanoo varhaiskasvatusjohtaja Marika Hautaniemi.

Hautaniemi ei usko jonojen lyhenevän nyt kovin nopeasti, suurempi muutos on odotettavissa keväällä.

Myös seinien sisällä on tunkua: 3–5-vuotiaiden ryhmät on jouduttu venyttämään äärimmilleen. Ratkaisuksi on tullut pienryhmätoiminta: 24 lasta jaetaan 7–8 lapsen ryhmiin, ja paikalla on yksi aikuinen ryhmää kohti.

– Näin me nähdään ja kuullaan lapsi paremmin ja ollaan läsnä, sanoo lastenhoitaja Sari Pajunpää.

Käyttöön pääsevät muutkin omat ryhmätilat. Myös ulkoilua rytmitetään. Isokylän tilat ovat uudet ja joustavat; vanhemmissa päiväkodeissa rytmittämistä tarvitaan vielä enemmän.

– Lapsia on paljon ja arki menee nopeasti, summaa Pajunpää.