Kainuun sähkökaaos etenee säiden armoilla: Puolustusvoimille vireillä tukipyyntö, hätämajoitus valmiina

Kainuussa taistellaan yhä tykkylumen aiheuttamien sähkökatkojen kanssa. Ilman sähköä on tällä hetkellä yli 1 000 sähkönjakeluyhtiö Loisteen asiakasta. Jatkuvasti muuttuvaa tilannetta voi seurata Loisteen keskeytyskartalta (siirryt toiseen palveluun). Koko Suomessa nimenomaan Kainuussa on tällä hetkellä eniten sähkökatkoja (siirryt toiseen palveluun) (Energiateollisuus).

Loiste korjaa vikoja maastossa vaikeissa olosuhteissa, esimerkiksi Hyrynsalmen vaaroilla. Sähköyhtiö on saanut apuvoimia muista sähköyhtiöistä muun muassa Rovaniemeltä ja Etelä-Suomesta. Torstaiaamupäivänä maastossa moottorikelkoilla ja muilla ajoneuvoilla liikkui noin sata työntekijää.

Pisimmillään osa kainuulaisista on joutunut olemaan sähköttä yli viisi vuorokautta. Loisteen verkostoautomaatiopäällikkö Vilho Hartikaisen mukaan tilanne on erittäin vaikea. Uusia vikoja tulee kokoajan lisää.

– Sormi on liipaisimella. Nyt pelätään huomisen illan lumisadetta. Viimeksi tällainen tilanne teki sen, että tuhansia asiakkaita oli sähköttä. Säiden armoilla ollaan, kertoo Hartikainen.

– Jos ei tule lauhaa, niin tykky ei häviä mihinkään puista. Tilanne jatkuu niin kauan, kun puissa on tykkylunta.

Energiateollisuuden mukaan (siirryt toiseen palveluun) yleensä sähkökatko kestää alle tunnista kolmeen tuntia. Yli viikon mittainen sähkökatko on Suomessa hyvin harvinainen.

Puolustusvoimilta apua, pelastuslaitos kiireisenä

Koska sääennusteet eivät näytä tilanteen helpottamisen merkkejä, pelastusviranomaiset aikovat pyytää pelastustoimintaan apua Puolustusvoimilta. Kainuun pelastuslaitoksen pelastuspäällikön Jani Kareisen mukaan tukipyyntöä ollaan parhaillaan valmistelemassa. Näillä näkymin apua pyydetään torstain aikana.

– Tukipyynnön tarkoituksena on, että heiltä saadaan tukea maastoliikenteeseen soveltuvan kaluston osalta. Siten päästään kartoittamaan alueita ja tukiasemia, toteaa Kareinen.

Sähkökatkosten määrään vaikuttaa sää hyvin voimakkaasti. Jarmo Nuotio / Yle

Kulunut viikko on ollut Kainuun pelastuslaitokselle tavallista kiireisempää aikaa. Pelastustoimella on ollut yhteensä noin 50 tilanteeseen liittyvää tehtävä: enimmäkseen vahingontorjuntatehtäviä, kuten puiden raivausta teiltä.

Pelastuslaitoksen tiedossa ei ole, että kukaan olisi loukkaantunut tai joutunut vakavaan vaaraan sähkökatkosten vuoksi.

Kareinen painottaa yhteistyön merkitystä sähkökatkosalueilla. Erityisen tärkeää on huolehtia ikäihmisistä ja erityisryhmistä. Edelleen juomavettä kannattaa kerätä mahdollisuuksien mukaan astioihin ja hankkimalla paristoja taskulamppuihin ja radioihin.

– Naapuriavulla on nyt suuri merkitys. Pidetään huolta omasta ympäristöstä ja ollaan tietoisia siitä, miten naapurissa menee.

Kunnantalo päivystää, hätämajoitus valmiina

Vaikeimmat alueet ovat Suomussalmi ja Hyrynsalmi, esimerkiksi Hyrynsalmella pimeänä on tällä hetkellä lähes 300 taloa. Hyrynsalmen kunnantalo päivystää yötä päivää ja kuntalaiset ovat käyneet siellä suihkussa ja lataamassa puhelimiaan.

Hyrynsalmella kukaan ei ole ollut hengenvaarassa, mutta iäkkäitä kotihoidon asiakkaita on viety hoitoon terveysasemalle.

Hyrynsalmella ollaan varauduttu myös hätämajoittamaan ihmisiä. Vielä hätämajoitusta ei olla tarvittu, vaan Hyrynsalmen kunnanjohtaja Heimo Keräsen mukaan ihmiset on tarvittaessa hakeutuneet sukulaisten tai tuttavien luokse. Keräsen mukaan tunnelma kuntalaisten keskuudessa on yllättävänkin rauhallinen.

– Täällä ei ole mitään paniikkia. Varsinkin perukassa on totuttu elämään ilman sähköä, ja ihmisillä on siihen varsin hyvät valmiudet. Taisteluhenkeä on syntynyt ja ihmiset ovat aktivoituneet naapuriavussa ja läheisten auttamisessa. Olen positiivisesti yllättynyt, kertoo Keränen.

Kainuulaiset tarjonneet apuaan

Lukuisat kainuulaiset ovat tarjonneet sähköyhtiö Loisteelle apuaan sähkölinjojen korjaustöihin muun muassa tarjoamalla raivausvälineitä ja moottorikelkkoja. Parhaiten voi auttaa ilmoittamalla Loisteelle vioista ja esimerkiksi sähkölinjoille kaatuneista puista.

– Kiitämme avuntarjouksista, mutta sitä ei voida ottaa vastaan, koska riskit on suuret liikkua maastossa lumikuorman kanssa. Yksi puu voi painaa tonnitolkulla ja oksia katkeilee kokoajan. Kyse on myös sähköturvallisuudesta, koska mahdollisesti maahan pudonnut lanka on jännitteinen, sanoo Loisteen verkostoautomaatiopäällikkö Vilho Hartikainen

Loiste muistuttaa yhä, että mitään korjaustöitä ei saa tehdä omin päin: esimerkiksi sähkölangan kopisteleminen suksisauvalla voi olla hengenvaarallista. Erityisen vaarallisia ovat nollaviat, ja ne Loiste pyrkii korjaamaan erityisen nopeasti.

– Jos näkee, että puu on kaatunut linjalle, alue kannattaa kiertää kaukaa ja ilmoittaa Loisteelle, neuvoo Hartikainen.

Raskaiden puiden, lumisten vaarojen ja viallisten sähkölinjojen kanssa työskenteleminen on riskialtista myös Loisteen ja muiden sähköyhtiöiden työntekijöille, mutta tapaturmilta on toistaiseksi vältytty.

Sähköyhtiö varautui ongelmiin jo ennen joulua, kun sähkölangoille alkoi kertyä painavaa lumikuormaa. Sähkökatkot alkoivat viikko sitten torstaina, ja pahimmillaan sähköttä oli uudenvuodenaattona yli 6 800 taloutta.

