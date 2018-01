Kymmenien tuhansien eurojen arvoinen puulasti putosi mereen ja katosi – "Voi lopulta käydä niin, että löytäjä saa pitää"

Kemin edustalle joulukuun alussa pudonnutta 1500 tonnin puulastia on etsitty tuloksetta. Stora Enso toivoo yhteydenottoa mahdollisesti löytyvistä puista.

Joulukuun alkupuolella Kemin edustalla mereen pudonneesta (siirryt toiseen palveluun) kuitupuulastista ei ole tehty havaintoja.

Stora Enso Metsän Pohjois-Suomen aluejohtaja Esa Ojala kertoo, että joulukuun puolivälissä lastia on käyty etsimässä helikopterilla, mutta puista ei näy jälkeäkään. Rannikkoalue on jäässä eikä puita ei pääse rantaan ennen jäiden sulamista. Kohdassa, johon puut putosivat, on ahtojäätä.

– Yhtään ilmoitustakaan puista ei ole tullut. Oletus on, että puut ovat levinneet laajalle alueelle ja ehkä ajautuneet Ruotsin puolelle, Ojala sanoo.

Ojalan mukaan Stora Enso on sopinut Trafin ja Meripelastuslaitoksen kanssa, että puiden etsinnästä ja mahdollisesta nostamisesta neuvotellaan uudelleen keväällä, kun meri on sulanut.

– Keväällä arvioimme tilannetta uudelleen. On hyvin mahdollista, että puutavara on niin hajallaan, että sen nostaminen käy mahdottomaksi. Voi lopulta käydä niin, että löytäjä saa pitää, Ojala pohtii.

Stora Ensolta toivotaan kuitenkin, että jos rantaan ajautuu puita tai meressä havaitaan kelluvia puita, asiasta otettaisiin yhteyttä Stora Ensoon.

– Mikäli rantaan ajautuu yksittäisiä puita, löytäjä saa pitää ne, kunhan huolehtii puun nostosta vedestä. Toivomme kuitenkin yhteydenottoa myös näissä tapauksissa, jotta saamme tietoa puiden liikkeistä.

Mahdolliset havainnot puista voi ilmoittaa Stora Ensoon Mia Kurviselle, +358406815845 ja/tai sähköposti: Mia.kurvinen@storaenso.com.

Brittialuksen tarkastuksessa ei huomautettavaa

Rahtialuksesta mereen pudonnut 1500 tonnin puulasti oli matkalla Kotkaan Sunilan tehtaalle. Lastin arvo oli useita kymmeniä tuhansia euroja.

Liikenne- ja turvallisuusvirasto Trafi teki lastin pudottaneeseen brittiläisalukseen satamavaltiotarkastuksen heti, kun alus saapui Kotkan satamaan. Tarkastuksessa ei löydetty puutteita.

– Aluksen asiakirjat olivat kunnossa eikä miehistön pätevyydessä ollut huomautettavaa. Mereen pudonnut 1500 tonnin puukuorma oli myös lastattu lippuvaltion eli Iso-Britannian hyväksymän lastinkiinnityskäsikirjan mukaan. Käsikirja ei edellytä lastin sitomista vaijerilla tai köysillä, vaan kansilastin pysyminen perustuu kitkaan, kertoo Trafin osastopäällikkö Juha-Matti Korsi.

Lastin putoamiseen vaikutti useampi eri tekijä; muun muassa sääolosuhteet merellä olivat tuolloin haastavat.

– Alus oli ollut kääntymässä mutkassa oikealle, kun puuskittainen vasemmalta puhaltava tuuli oli kallistanut alusta. Kääntöliike heilautti alusta sen verran voimakkaasti, että lasti lähti liikkeelle.