Ylen presidenttikysely: Niinistön kannatus laski – tutkija kuitenkin povaa yhden kierroksen vaaleja

Kahdeksan prosenttiyksikön kannatuksen putoaminen kolme viikkoa ennen vaaleja olisi kenelle tahansa ehdokkaalle suuri kolaus, mutta ei Sauli Niinistölle. Vaikka Niinistö suosio hupenee marraskuun mittauksesta (80 %), hänen kannatuslukemansa ovat yhä ylivoimaiset, 72 prosenttia.

– Niinistön kannatus on yllättävänkin korkea. Vaalien lähestyessä on oletettu, että ihmiset löytävät ehdokkaansa omista puolueistaan, Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen sanoo.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Näin ei ole kuitenkaan käynyt, sillä Niinistön haastajien yhteiskannatus jää 28 prosenttiin. Ehdokkaiden pitäisikin parantaa selvästi juoksuaan, jotta vaaleissa saataisiin edes toinen kierros.

Näin kysely tehtiin Taloustutkimus haastatteli Ylen toimeksiannosta 1363 suomalaista Haastattelut tehtiin 19.12.2017–3.1.2018 Tutkimuksen virhemarginaali on noin ± 1,9 prosenttiyksikköä Lataa tutkimus xlsx-tiedostona tästä (siirryt toiseen palveluun) Lataa tutkimusraportti pdf-tiedostona tästä (siirryt toiseen palveluun)

Niinistön kärkihaastajaksi on vakiintumassa Pekka Haavisto (vihr.), jonka kannatus on pysynyt lähes samoissa lukemissa Ylen presidenttikyselyissä. Tuoreimmassa mittauksessa Haaviston kannatus nousee prosenttiyksiköllä edelliseen mittaukseen verrattuna.

Kolmanneksi eniten tukea kerää perussuomalaisten Laura Huhtasaari, jonka kannatus yltää viiteen prosenttiin. Neljänneksi kiilaa kannatusyhdistyksensä ehdokas Paavo Väyrynen neljän prosentin kannatuksella.

– Näiden tulosten perusteella on pakko veikata, että yhdellä kierroksella pärjätään, Pajunen toteaa.

Loput ehdokkaat keräävät muutamien prosenttien kannatuksen.

Haavisto jälleen vihreiden suosikiksi

Ylen marraskuun presidenttikyselyssä Niinistö sai ehdokkaista suurimman tuen lähes kaikkien puolueiden kannattajien parissa. Poikkeuksen teki ainoastaan perussuomalaiset, jonka ehdokas Laura Huhtasaari keräsi puolueen kannattajien enemmistön tuen.

Erityisen vaikea paikka tämä oli kärkihaastajalle Pekka Haavistolle, joka menetti vihreiden enemmistön tuen Niinistölle.

Nyt vuodenvaihteen mittauksessa Haavisto on jälleen muutamalla prosenttiyksiköllä suositumpi omiensa parissa kuin Niinistö. Yllättävää luvuissa on se, että Haavisto on entistä vahvemmin myös vasemmistoliiton kannattajien suosikki presidentiksi.

Yle Uutisgrafiikka

Nyt vasemmistoliiton kannattajista 45 prosenttia kannattaa Haavistoa, kun taas puolueen oma ehdokas Merja Kyllönen saa enää 26 prosentin tuen.

Huhtasaari saa yhä puolueensa tukijoiden tuen taakseen, mutta tällä kertaa kannatus omien joukossa on pudonnut kuusi prosenttiyksikköä.

Ennen kaikkea huolta pitäisi kantaa keskustan ja SDP:n puoluetoimistoilla. Keskustalaisista vain 17 prosenttia antaa tukensa ehdokkaalleen Matti Vanhaselle, kun Väyrynen kerää 9 prosentin kannatuksen puolueen kannattajilta.

SDP:ssä ei mene keskustaa paremmin, vaikka luvut ovat parantuneet edellisestä mittauksesta. Demareista 19 prosenttia kannattaa puolueen ehdokasta Tuula Haataista, kun marraskuussa luku oli yhdeksän prosenttia.

Toisen kierroksen haastajat heikoilla

Niinistön todelliset haastajat mahdollisella toisella kierroksella ovat yhtä harvassa kuin edellisessä mittauksessa. Vastaehdokkaista ainoastaan Pekka Haavisto pääsee kannatusluvuillaan yli kymmeneen prosenttiin.

Haaviston jälkeen haastajista parhaiten toisella kierroksella pärjäisivät Paavo Väyrynen ja Tuula Haatainen. Kyselyn mukaan molemmat keräisivät toisella kierroksella kahdeksan prosentin kannatuksen.

Yle Uutisgrafiikka

Huhtasaari ja Kyllönen jäisivät seitsemään prosenttiin ja Vanhasen äänisaalis jäisi viiteen prosenttiin. RKP:n ehdokasta Nils Torvaldsia äänestäisi kolme prosenttia vastanneista.

Toinen kierros saattaa silti jäädä vain haastajien haaveeksi. Se järjestetään ainoastaan, jos yksikään ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli 50 prosenttia äänistä.

Ensimmäinen kierros järjestetään 28.päivä tammikuuta ja mahdollinen toinen kierros 11. helmikuuta.