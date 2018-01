"Putin on ihminen isolla I:llä", sanovat pietarilaiset kannattajat – Mikään ei uhkaa presidentin voittoa maaliskuun vaaleissa

Sisarukset Nella ja Ljudmila ovat varmoja, että Vladimir Putin on paras vaihtoehto presidentiksi.

Venäjän presidentinvaaleista puuttuu kaikki jännitys. Putinin kannatus on vankkaa, ja ainoa kivi kengässä on mahdollinen alhainen äänestysprosentti.

PIETARI Pietarin Vasilinsaarella saa vaikutelman, että presidentti Vladimir Putin on kaikkien suosikki. Tosin jotkut painottavat, että vaalisalaisuus on keskeinen oikeus, eivätkä he halua kertoa, ketä aikovat äänestää presidentinvaaleissa maaliskuun puolivälissä.

Moni haluaa juuri nyt keskittyä uuden vuoden juhlintaan, eikä puhua politiikasta.

Eläkkeellä olevat siskokset Nella ja Ljudmila, jotka eivät paljasta sukunimeään, eivät salaile poliittisia mieltymyksiään. Heille on vain yksi vaihtoehto Venäjän presidentiksi.

– Presidentti Putinilla on aivot, hän on ihminen isolla I:llä, Ljudmila sanoo.

Heille Putin edustaa kaikkea hyvää, kun taas maan hallitus on heistä huono. Hallitus ei välitä tavallisista ihmisistä vaan siellä istuu upporikkaita, jotka ylenkatsovat muita. Vaikka presidentti nimittää hallituksen, Putinia ei Nellan mukaan voi syyttää sen huonosta työstä.

– Hän uskoo hallitukseen ja siellä toimivien kunniallisuuteen.

Ljudmilan mielestä Putin ei voi venyä kaikkeen, sillä hänen kuuluu ensisijaisesti hoitaa kansainvälisiä asioita.

Epävarmojakin on

Nikita Kotšin on juuri täyttänyt 18 vuotta ja saisi siis tänä vuonna äänestää ensimmäistä kertaa. Hän ei kuitenkaan koe olevansa riittävän hyvin perillä poliittisista kysymyksistä, jotta voisi päättää, ketä kannattaa.

– Pitäisi lukea ehdokkaiden ehdotuksia ja arvioida, mitkä ovat uskottavia, Kotšin pohtii.

Hänelle tärkein kysymys on, että valtio tukisi tiedettä ja tutkimusta laajemmin kuin nyt.

Tässä vaiheessa Kotšin uskoo, ettei äänestä vaaleissa, mutta on mahdollista, että jokin saisi hänet muuttamaan suunnitelmia. Tosin hän ei osaa sanoa, mitä se jokin voisi olla.

Alhainen äänestysprosentti onkin Putinin suurin huolenaihe. Hän ei halua tulla valituksi uudelle kaudelle ilman laajaa tukea.

Jos vain pieni osa venäläisistä äänestää, Putinia ei auta, vaikka kaikki uurnille lähteneet äänestäisivät häntä. Kriitikot voivat silloin osoittaa, että vain osa kansasta tukee presidenttiä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin (kesk.) osallistui joulukuussa näytösotteluun, joka pelattiin Moskovan Punaisen torin ulkojäällä. Hänen joukkueensa voitti 9–3. Aleksei Nikolsky / Sputnik / EPA

Julisteet muistuttavat vaalipäivästä

Venäjän keskusvaalilautakunnan ensimmäiset vaaleista muistuttavat julisteet ovat jo ilmestyneet kaupunkikuvaan, ja ehdokkaista osa on rekisteröinyt vaalirahoitustilinsä.

Presidentinvaalipäivä on sunnuntai 18. maaliskuuta.

Vain yksi ehdokas on jo rekisteröitynyt, nimittäin liberaalidemokraattien Vladimir Žirinovski.

Sunnuntai 7. päivä tammikuuta on viimeinen päivä, jolloin presidentti Putin ja muut itsenäisinä ehdokkaina eli ilman puoluetta vaaleihin osallistuvat voivat rekisteröidä ehdokkuutensa. Jotakin puoluetta edustavat ehdokkaat saavat rekisteröitymiseen viisi päivää lisäaikaa.

Ehdokkaiden kerättävä tuhdit tukilistat

Vaalien lopullinen ehdokaslista julkaistaan tammikuun viimeisenä päivänä, ja keskusvaalilautakunnalla on helmikuun 10. päivään asti aikaa vahvistaa ehdokasasettelu.

Vain parlamentissa edustettujen puolueiden ehdokkaat voivat ilmoittautua ehdolle ilman tukijoiden allekirjoituksia. Muiden puolueiden ehdokkaiden on kerättävä 100 000 nimeä. Ehdokkaiden, joilla ei ole puoluetta takanaan, on kerättävä vähintään 300 000 nimeä tukilistoilleen.

Vaalikampanjoida saa 17. helmikuuta–16. maaliskuuta.