Apua, posti toi uuden verokortin – Mitä nyt pitää tehdä?

On ainakin kaksi asiaa, jotka kannattaa tehdä heti. Ja sitten on muita vaihtoehtoja kuin hiekanjyviä Saharassa. Tässä olennaisimmat.

Verottaja on luvannut lähettää kaikille vakituisesti Suomessa asuville uuden verokortin vuodenvaihteessa. Jotkut onnelliset ovat sen jo saaneet. Pyrkimyksenä on, että se on kaikilla tammikuun puoleenväliin mennessä.

Jos olet tavallinen palkansaaja, kannattaa tehdä pari asiaa oitis: tarkista, onko veroprosenttisi laskettu oikein ja jos on, niin toimita se työnantajallesi. Näin helppoa se on! Tarkemmat ohjeet löytyvät alta.

Vaikuttavatko lukemat oikeilta?

Verokortin mukana seuraa laskelma, johon korttiin laskettu veroprosenttisi perustuu. Verottaja on arvioinut tulevan vuoden tulosi edellisen vuoden perusteella.

Jos vuoden bruttotulot ja mahdolliset vähennykset on arvioitu oikein, tarkista vielä, että ruksi on oikeassa paikassa kirkollisverovelvollisuuden suhteen. Kirkkoon kuulumattomilla ruksin pitää olla kohdassa ei kirkollisverovelvollinen.

Derrick Frilund / Yle

Säännöllinen vai epäsäännöllinen tulo?

Sitten on valittava tuloraja: haluatko palkkakausikohtaisen tulorajan (A) vai yhden tulorajan (B) koko vuodelle.

Perinteisesti palkkakausikohtainen tuloraja määrittelee, paljonko voi perusprosentillaan tienata kuussa (tai kahdessa viikossa, viikossa tai päivässä). Se sopii, jos palkka on jotakuinkin sama joka kuukausi.

Jos tulot kertyvät epätasaisesti keikkojen, lisien, bonusten tms. takia vuoden aikana, kannattaa harkita yhden, eli vuositulorajan ruksaamista.

Työnantaja käyttää automaattisesti palkkakauden tulorajaa, jos mitään valintaa ei ole tehnyt. Jos haluat vaihtaa koko vuoden tulorajaan (B), siitä on ilmoitettava työnantajalle. Se käy ruksaamalla vaihtoehto verokortista. Myös vapaamuotoinen ilmoitus asiasta työnantajalle voi riittää.

Derrick Frilund / Yle

Askartele!

Tarvitaan vielä hieman kädentaitoja. Verokortissa on katkoviiva ja saksien kuva. Katkoviivaa pitkin voi leikata päätoimen verokortin siististi irti työnanatajalle toimittamista varten.

Jäljelle jää vielä sivutyötä varten oleva verokortti lisäveroprosentilla. Sen voi tarpeen vaatiessa leikata myös ja toimittaa sivutyöpaikkaan. Jäljelle jää laskelmasivu, josta ilmenevät veroprosentin määrittelyyn käytetyt tulot ja vähennykset.

Toimi ripeästi!

Työnantajalle toimittamisen kanssa ei kannata aikailla turhaan. Uusi verokortti on voimassa helmikuun alusta lähtien ja työnantajasi tarvitsee sen noin paria viikkoa ennen seuraavaa palkanmaksua. Tammikuun veronpidätys tehdään vielä vanhan verokortin mukaisesti.

Jos työnantajasi ei jostain syystä saa sinulta uutta verokorttia (toisin sanoen tietoa veroprosentistasi), helmikuun palkasta silpaistaan 60 prosentin siivu.

Voi olla myös, että verokorttisi on toimitettu työnantajallesi jo sähköisesti. Tarkista se työnantajalta.

Jos tiedot ovat jo perillä sähköisesti ja prosentit ja tulorajat ovat kohdillaan, elämäsi on helppoa – sinun ei tarvitse tehdä verokortin suhteen yhtikäs mitään.

Derrick Frilund / Yle

Jos verottaja on tehnyt virhearvion, tarvitset muutosverokortin

Jos verokortin laskelmat eivät vastaa todellisuutta, kannattaa ryhtyä laskemaan uutta veroprosenttia.

Mikä sitten olisi oikea veroprosentti, selviää veroprosenttilaskurilla (siirryt toiseen palveluun). Jos tulot tai vähennykset ovat oleellisesti muuttuneet, laskuri antaa osviittaa, mihin suuntaan veroprosenttia pitäisi rukata.

Huomaa, että jos haluat nostaa omaa veroprosenttiasi, sen voi tehdä korttiin vain viivaamalla yli vanha prosentti ja kirjoittamalla ylle tai alle uusi prosentti. Korttiin merkityn veroprosentin laskemiseksi täytyy hakea muutosverokorttia.

Muutosverokortti (siirryt toiseen palveluun) kannattaa hakea myös, jos elämäntilanteesi muuttuu olennaisesti. Näitä muutoksia voivat olla esimerkiksi opiskelu, eläköityminen, perhevapaa, työttömyys jne. Näissä tilanteissa kannattaa hakea uusi kortti ja siis myös uusi, todellisuutta vastaava veroprosentti.

Tilaa verkosta, puhelimitse tai jonota toimistossa

Uuden veroprosentin laskemista varten tarvitaan tiedot tuloista ja vähennyksistä. Verottaja neuvoo näin: arvioi koko vuoden tulot, laske vuoden alusta kertyneet tulot ja verot sekä lisää myös tiedot mahdollisista vähennyksistä. Sitten vain tilaamaan uutta verokorttia verkosta (siirryt toiseen palveluun).

Palveluun pitää kirjautua verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Valmiin verokortin voi tulostaa. Jos et tulosta sitä, se lähetetään postitse sinulle noin viikon kuluessa. Voit myös valita palvelussa, että kortti lähetetään suoraan työnantajallesi.

Ellei käytössäsi ole tietokonetta, verokortin voi tilata puhelimiste numerosta 029 497 000. Voit myös ladata lomakkeen, täyttää sen ja lähettää verottajalle. Verotoimistossa voi myös käydä itse, mutta silloin kannattaa varautua jonottamaan.

Oletko erikoistapaus?

Koska ihmiselämä on hämmentävän moninainen, voi myös verotus olla mitä moninaisinta. Jos olet juuri Norjasta työkeikalta palannut osa-aikayrittäjä/freelance ja haluat 50 prosenttista osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja jatkaa edelleen työelämässä, tämä juttu ei ehkä ole avuksi.

Apu löytyy Veroviraston ohjeista, jotka ovat ylenpalttiset. Osansa saavat freelancet, satunnaista sivutuloa saavat, eläkeläiset (myös eläkettä Ruotsista saavat ja Espanjaan muuttavat eläkeläiset), opiskelijat, vanhempainrahaa saavat, työttömyyspäivärahaa saavat, kesätöihin hankkiutuvat nuoret sekä Kelan etuuksia saavat.

Ohjeet ovat osoitteessa vero.fi (siirryt toiseen palveluun).