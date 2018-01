Alkoholilaki muuttaa pienpanimojen oluita: Osaa laimennetaan, osaa vahvennetaan, elintarvikkeet katoavat ulosmyyntipaikoista

Uusi alkoholilaki on ollut voimassa vasta muutaman päivän, mutta jo nyt alalla on muhimassa muutoksia. Pienpanimoiden on uudessa tilanteessa mietittävä, millaista olutta niiden kannattaa jatkossa tehdä.

Pohdinta on käynnissä myös mikkeliläisessä Saimaan Juomatehtaassa, jonka valikoimassa on tällä hetkellä parikymmentä tuotetta. Puolitoista miljoonaa litraa vuodessa valmistavan yrityksen tuotantopäällikön Jenni Kehusmaan mukaan tulossa on ainakin vahvempaa olutta.

– Kyllä niitä muutamia tulee. Osa tuotteista jatkaa tosin myös ihan entisillä alkoholiprosenteilla.

Vastaavanlainen suuntautuminen vahvoihin oluisiin on yleistä myös muissa pienpanimoissa.

Vahvat jylläävät, mutta olutta myös laimennetaan

Muutosten taustalla on oluen kauppavahvuus. Kaupassa saa myydä nyt aiempaa vahvempaa olutta, mutta ei kuitenkaan liian vahvaa.

Ylärajaan on törmännyt muun muassa kuopiolainen Iso-Kallan Panimo, jonka tuotteista yksi ylittää 5,5 prosentin kauppamyyntirajan yhdellä prosenttiyksikön kymmenyksellä.

Toimitusjohtaja Pasi Pelkosen mukaan edessä on juoman laimentaminen.

– Reseptiä muutetaan vähän, eli otetaan mallasta aavistuksen verran pois, sillähän se menee. Ei sitä kuitenkaan millään vedellä laimenneta, Pelkonen hörähtää.

Iso-Kallan Panimon toimitusjohtaja Pasi Pelkosen mukaan edessä on reseptimuutoksia, jotta prosentit jäävät alle kaupparajan. Toni Pitkänen / Yle

Valikoima supistuu, kun keskioluesta luovutaan

Toisessa kuopiolaisessa pienpanimossa edessä on tuotevalikoiman virtaviivaistaminen. Se merkitsee sitä, että keskioluesta aiotaan luopua – ainakin osittain.

– Meillä on aikaisemmin ollut kahdesta oluesta kaksi eri versiota, ravintolavahvuinen ja kauppavahvuinen. Nyt me voimme tehdä yhtä versiota molemmista, mikä tietysti helpottaa tuotantoa huomattavasti, myhäilee RPS Brewing Oy:n toimitusjohtaja Samuli Huuhtanen.

Hän uumoilee, että myös raaka-aineisiin saattaa tulla pieniä muutoksia.

RPS Brewing aikoo toimitusjohtaja Samuli Huuhtasen mukaan virtaviivaistaa tuotevalikoimaansa ja laajentaa tuotantotiloja. Toni Pitkänen / Yle

Tähtäimessä kansainväliset markkinat

Uusi aika antaa myös rohkeutta investoida. Vasta viime kesänä toimintansa aloittanut RPS Brewing valmistaa nykyisin 300 000 litraa olutta vuodessa, mutta jo alkuvuodesta on edessä tuotantotilojen laajentaminen.

Yritys aikoo lisätä oluen käymiskapasiteettia yli kaksinkertaiseksi. Se taas merkitsee sitä, että tuotanto voi nousta jopa miljoonaan litraan.

– Tarkoitus on kasvaa niin isoksi kuin suinkin mahdollista. Meillä on myös haaveena päästä kansainvälisesti tunnetuksi suomalaiseksi pienpanimoksi.

Huuhtasen mukaan pää maailmanvalloitukseen on jo avattu, sillä yritys möi viime vuonna ensimmäisen erän olutta Tanskaan.

Elintarvikkeet katoavat, kun ulosmyynti vapautuu

Uusi laki mahdollistaa myös aiempaa vapaamman ulosmyynnin, nyt jopa 12-prosenttisille tuotteille.

On jokseenkin järjetöntä olettaa, että perhe haluaisi tulla tekemään ruokaostoksia panimolta. Samuli Huuhtanen

Ulosmyyntiä on tähän saakka säännelty myös säännöksillä, joita pienpanimoissa on pidetty vähintäänkin kummallisina. Ulosmyyntipaikassa on pitänyt olla myytävänä myös elintarvikkeita, ja niinpä esimerkiksi RPS Brewingillä on ollut sen vuoksi tarjolla muun muassa tonnikalasäilykettä ja ketsuppia.

Vanhan lain mukaan ulosmyyntipaikassa on pitänyt olla tarjolla elintarvikkeita. Nämä tuotteet ovat pölyttyneet hyllyn päällä RPS Brewingin tiloissa. Toni Pitkänen / Yle

Tämä kaikki tulee nyt uuden lain myötä jäämään pois.

– On jokseenkin järjetöntä olettaa, että perhe haluaisi tulla tekemään ruokaostoksia panimolta. Tai sitten perheessä täytyy olla voimakastahtoinen vanhempi, joka tykkää oluesta, Samuli Huuhtanen nauraa.